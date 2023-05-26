Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок

Чат-бот Google теперь умеет сопровождать результаты запросов релевантными иллюстрациями из Сети. До генерации собственных изображений он еще не дорос.

Объясню на картинке

Генеративный чат-бот Google Bard, пытающийся конкурировать с OpenAI ChatGPT и Microsoft Bing AI, начал интегрировать релевантные изображения в поисковую выдачу.

Теперь, если пользователь задает вопрос, Bard попытается подобрать подходящее изображение из Сети в качестве иллюстрации, с указанием источника. Как уточняется в публикации Cnet, Bard ищет уже существующие изображения, а не генерирует их сам.

В то же время, Google изо всех сил старается оснастить Bard и функциональностью генерации изображений, аналогично Dall-E, Midjourney, Adobe Firefly и Bing AI.

Собственно говоря, Firefly и планируется интегрировать в Bard: в Google, по-видимому, решили не расходовать ресурсы на разработку своего собственного генератора изображений.

Пока же Bard подтягивает только готовые изображения — или в качестве вспомогательного материала, или в ответ на прямые запросы пользователя. Для каждого изображения также указывается его источник.

Внешние источники и технологии

OpenAI ChatGPT, основной конкурент Bard, не умеет ни генерировать изображения самостоятельно, ни подтягивать релевантные иллюстрации. Его профиль — генерация текстовых ответов.

У OpenAI есть свой генератор изображений по текстовым запросам — Dall-E. Именно его использует другой конкурент Google Bard — Microsoft Bing. В Bing также встроена версия ChatGPT.

«Можно сказать, что интеграция сторонних разработок в собственные — вполне естественный шаг для гигантов вроде Google и Microsoft, — отмечает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Другое дело, что для Google иметь в своем арсенале что-то, способное конкурировать с ChatGPT — дело принципа, а для Microsoft нет. Но в любом случае Google оказался на положении догоняющего: ChatGPT застал его врасплох, и еще неизвестно, будет ли Bard более эффективным инструментом, даже при более широкой функциональности».

Эксперт добавил, что ChatGPT уже многократно скопирован или взят за основу другими разработчиками чат-ботов и смежных решений.

ChatGPT был представлен в конце 2022 г. и моментально вызвал повсеместный фурор, также как и визуальные ИИ-генераторы.

В Google появление и возможности ChatGPT встретили, по сообщениям инсайдеров, тихой паникой. В совет директоров срочно вернули основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа (Larry Page). Результатом экстренных усилий стал Google Bard, разработка которого сопровождалось внутренними скандалами (из компании ушли или были уволены все эксперты по этике ИИ), а получившийся в итоге продукт оказался сырым и значительно уступающим по своим возможностям основному конкуренту.