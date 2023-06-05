CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на CNews FORUM Кейсы состоится обсуждание технологии Low-code и No-code.

Приглашаем 20 июня 2023 г. принять участие в секции «Low-code» в рамках CNews FORUM Кейсы.

С докладами выступят:

Андрей Овчинников, директор по развитию Synplity Platform;
Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов, Розничная сеть «Магнит»;
Александр Бондарик, директор продукта Platformeco;
Максим Тарасов, руководитель практики по системам управления бизнес-процессами, ГМК «Норильский никель»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, Альфа-Банк;
Светлана Грошева, руководитель команды аналитики Центра цифровизации процессов банка «Открытие»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз».

Вопросы к обсуждению:

  • Способны ли Low-code платформы полностью заменить разработчиков?
  • В чем разница между Low-code и No-code?
  • Какие задачи можно решать с их помощью?
  • Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?
  • Почему Low- и no-code платформы пользуются популярностью?
  • Какие ограничения использования Low- и No-code технологий существуют?
  • Как организовать разработку на Low-code платформе?
  • Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?
  • Как выбрать Low/No-code платформу?
  • Какова эффективность использования Low/No-code технологий?
  • Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

Полная информация о мероприятии по ссылке.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок

Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes

«Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе

Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов

«Софтлайн» купил одного из российских лидеров заказной разработки ПО

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще