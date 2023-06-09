Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» в четвертый раз пытается найти подрядчика на монтаж системы газоснабжения, что является частью многолетнего проекта по реконструкции предприятия. После технического перевооружения на заводе должен начаться выпуск чипов по топологии 180 нм. На первые три «газомонтажных» тендера никто не пришел.

Апатия подрядчиков

Как выяснил CNews, новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» (АО «НЗПП Восток») столкнулся с неожиданными сложностями при реализации своего многолетнего проекта по реконструкции и техническому перевооружению предприятия. Цель этого проекта: «обеспечение проектных норм до 0,25 мкм импортозамещающих аналоговых, аналого-цифровых и цифро-аналоговых СБИС».

Под СБИС здесь очевидно понимается сверхбольшая интегральная схема (до 1 млн элементов на кристалле). Что касается 0,25 мкм, то в более удобной для современного восприятия интерпретации это топология изготовления чипов 250 нм.

Упомянутые возникшие сложности заключаются в том, что предприятие уже трижды не смогло найти подрядчика на выполнение монтажных работ для системы магистрального и специального газоснабжения. Под газами тут подразумеваются кислород, водород, гелий, азот, аргон, инертные и токсичные газы.

Организация последовательно объявляла тендеры в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 70,3 млн руб.: 29 марта 2023 г. (со сроком окончания приема заявок до 6 апреля), 10 апреля (до 18 апреля), 18 апреля (до 26 апреля).

Всякий раз по истечении установленных сроков заказчику пришлось констатировать, что на предстоящие торги не подано ни одной заявки.

В настоящий момент запущена четвертая аналогичная процедура в прежнем формате и с той же ценой. Тендер был объявлен 18 мая. На сей раз «Восток» решил дать потенциальным подрядчикам существенно больше времени на подачу заявок — более месяца, до 20 июня.

Представители «Востока» отказались ответить на вопросы CNews относительно того, в чем предприятию видится причина пробуксовки при поиске исполнителя, и насколько задержка данного подпроекта может затормозить общий проект. Также респонденты редакции не прокомментировали планируемые сроки запуска производства чипов по новой топологии. Можно лишь предположить, что это произойдет не ранее 31 октября 2023 г. — срок исполнения контракта «газомонтажного» тендера.

Что известно о реконструкции «Востока»

В интервью изданию ksonline.ru (ООО «Континент Сибирь. Холдинг»), которое было опубликовано 16 декабря 2020 г., на тот момент гендиректор предприятия Владимир Исюк говорил о связанных с проектом планах «Востока» закрепиться в тройке ведущих российских предприятий микроэлектроники.

«Мы планируем инвестировать в завод 2,4 млрд руб. 1,6 млрд руб. нам дал госбюджет, решение принималось еще в 2013 г. 300 млн руб. своих средств мы нашли и добавили, 400 млн руб. в качестве кредита готов дать ФРП», — сообщил он. Отметим, что упомянутый Фонд развития промышленности (ФРП) в конце 2020 г. 400-миллионный займ предприятию действительно выделил.

«На эти средства мы проведем техническое перевооружение предприятия и выйдем на уровень 180 нм, — продолжил Исюк. — Должны были завершить все работы до конца года, но нас в этом плане немного притормозили западные санкции и отсутствие финансирования, поэтому программу продлили еще на год. После выхода на уровень 180 нм мы займем третью устойчивую позицию в списке российских предприятий микроэлектроники, после зеленоградских “Микрона” и “Ангстрема”. Причем в эти фабрики, по разным оценкам, было вложено от 50 до 100 млрд руб. в каждую, у нас инвестиции гораздо скромнее».

Нетрудно заметить, что в официальном названии проекта фигурируют 250 нм, в то время как Исюк строит планы на 180 нм. Как пояснил CNews экс-сотрудник МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус»), основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин, никакого противоречия в этом нет. Оборудование для выпуска чипов вполне можно донастраивать под более продвинутую топологию.

«Возможно, но не всегда, при этом понизится процент выпуска годных чипов, — говорит он. — Условно, на 250 нм их будет 90%, а на 180 нм — 65%, но это будет устраивать непосредственного заказчика партии этих чипов».

В связи с темой нанометража стоит отметить, что микроэлектронный лидер России, упоминавшийся выше «Микрон» массово выпускает чипы на 180–90 нм. На предприятии также освоен выпуск по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. По современным меркам весь упоминавшийся выше топологический диапазон в 250-65 нм — это «прошлый век». Но произведенная по таким нормам продукция все равно остается очень востребованной.

Некоторые особенности НЗПП «Восток»

Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» ведет свою историю с 1949 г. — с основания научно-исследовательского института вакуумной техники с опытным заводом НИИ-617. Сегодня он позиционирует себя в качестве ведущего разработчика и производителя интегральных схем, операционных усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.

АО «НЗПП Восток» входит в группу компаний «Элемент». Она объединяет ведущие отечественные предприятия в сфере разработки, производства и дизайна электронных компонентов.

В последнее время на предприятии очень часто меняется руководство. Вышеупомянутый Владимир Исюк, возглавлявший его с марта 2013 г., в декабре 2021 г. был сменен Дмитрием Жидковым. Следующим гендиректором в сентябре 2022 г. стал Евгений Масленников, а уже в декабре того же года на смену ему пришел Павел Долгановский. Но и это не ознаменовало конец кадровых перестановок. В апреле 2023 г. предприятие возглавил Кирилл Ипполитов.