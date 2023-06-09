ИТ-гиганты уничтожают «удаленку». Всех удаленщиков принудительно внесут в список нерадивых и непродуктивных

Google придумала, как вернуть людей в офисы – теперь посещаемость кабинетов будет влиять на оценку производительности труда. Другими словами, чем чаще сотрудник появляется в офисе, тем более эффективным он будет являться. И наоборот – чем реже его видят коллеги, тем ниже будет его итоговый балл производительности.

Google уничтожает удаленку

Интернет-гигант Google нашел новый способ заставить сотрудников отказаться от удаленной работы и вернуться в офисы. Как пишет портал ArsTechnica, теперь наличие или отсутствие работника в кабинете будет напрямую влиять на его показатели производительности, то есть его эффективности как сотрудника.

Google была одной из первых корпораций, отправивших работников трудиться из дома в качестве реакции на пандемию коронавируса. Но опасность миновала – COVID-19 давно выпал из новостной повестки, почти все страны сняли ограничения, и теперь Google, как и многие другие компании, пытаются вновь наполнить офисы людьми. Те со своей стороны, в полной мере ощутив на себе все преимущества удаленной работы, не спешат возвращаться в кабинеты и опенспейсы.

Но в случае с сотрудниками Google, если они не хотят оказаться в числе неэффективных работников, им все же придется тратить деньги и время на поездку из дома до офиса и обратно, по крайней мере, два-три раза в неделю. Это следует из письма директора по персоналу Google Фионы Чиккони (Fiona Cicconi), в котором прямо говорится, что посещаемость офиса будет сказываться на оценке производительности. Письмо направлено работникам интернет-гиганта по электронной почте.

Попытка оправдаться

В своем письме Чиккони попыталась оправдать принудительное посещение офиса, и в своих попытках она сослалась на размышления и высказывания неназванных работников компании. «Мы слышали от сотрудников Google, что те, кто проводит в офисе не менее трех дней в неделю, чувствуют себя более связанными с другими сотрудниками Google, и что этот эффект усиливается, когда товарищи по команде работают в одном месте», – написала Чиккони.

Она добавила также, что «не все верят в «волшебные разговоры в коридоре», но подчеркнула, что, по ее мнению, «нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате оказывает положительное влияние». На что именно это влияние оказывается – на людей, на качество их работы, на выручку компании либо на что-то еще, она не уточнила.

Почти никаких исключений

Фиона Чиккони сделала акцент на том, что Google почти перестанет удовлетворять заявки сотрудников на переход на постоянную удаленную работу. По ее словам, некоторые все же смогут уйти из офиса и не возвращаться, оставаясь при этом в штате и получая зарплату, но кому такую возможность предоставят, а кому нет, директор по персоналу Google пояснять не стала.

Сейчас Google практикует так называемый «гибридный» режим работы – сотрудники могут трудиться из дома, но им все же желательно появляться в офисе не реже трех раз в неделю. Другими словами, пока это условие не является строго обязательным к выполнению. Однако тем, кто, по мнению руководства, слишком уж засиделся дома, Google будет направлять уведомления о том, что пора выйти из домашних четырех стен и ненадолго окружить себя офисными четырьмя стенами, пишет The Wall Street Journal.

Правила постоянно меняются

Весной 2020 г. удаленная работа стала не просто нормой, а обязательным условием, в том числе и в России. В законодательство нашей страны даже были внесены изменения, регулирующие взаимоотношения работодателя и сотрудника на удаленке – на этапе разработки законопроект был выгоден, в большей степени, работникам, но его в его итоговой версии перевес оказался в сторону компаний.

После завершения самого сложного этапа пандемии коронавируса глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что 20% работников корпорации смогут работать из дома столько, сколько им захочется и вообще не появляться в офисе. О том, что Google будет считать их менее производительными по сравнению с коллегами лишь потому, что они работают удаленно, на тот момент речи не было.

Помощь Google по избавлению этого мира от удаленных сотрудников оказывает и корпорация IBM. Она тоже вводит ограничения для желающих держаться подальше от офиса – в мае 2023 г. она заявила, что будет продвигать по карьерной лестнице в первую очередь офисных работников, а удаленщиков – по остаточному принципу. Также им не стоит рассчитывать на быстрый рост зарплаты – это прерогатива только тех, кто сидит в кабинетах. Когда IBM, как и другие компании, три года назад отправляла работников работать из дома, ни о чем подобном ее топ-менеджеры не говорили.

Почему все так держатся за удаленку

Удаленная работа, как показал опыт сотен миллионов людей из множества стран, имеет массу преимуществ, главное среди которых – экономия времени и денег на ежедневные поездки до работы и обратно. Многим также понравилось отсутствие необходимости постоянно находиться в окружении коллег и возможность контактировать с ними лишь в мессенджерах.

Для третьих удаленная работа открыла возможность трудиться из другого города или другой страны. Впрочем, последнее в России в свете нынешних событий очень не приветствуется ни властями, ни крупными компаниями.

CNews писал, что после перехода на работу из дома многие сотрудники больше не желают возвращаться в офисы. Если перед ними встанет выбор – вновь работать в кабинете или уволиться, они выберут второй вариант.