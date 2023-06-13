«Авито Работа» добавила функцию «отклики» в мобильное приложение

Практика найма за один день становится все более популярной не только в ИТ-секторе, но и массовом сегменте и на линейных позициях. Для удобства работодателей и соискателей цифровые сервисы и Job-платформы постоянно развивают свой продукт. Например, в мобильной версии приложения «Авито Работа» теперь доступна функция «Отклики», позволяющая оперативно просмотреть контакты заинтересовавшихся кандидатов и связаться с ними в один клик. Такой функционал особенно актуален для найма в малом и среднем бизнесе.

С помощью приложения можно изучить информацию о соискателе, связаться с кандидатами быстро и удобно. Результаты беседы с соискателем фиксируются в мессенджере. Например, есть возможность отметить, что отклик отклонен или находится в обработке, а также сразу увидеть весь список заинтересованных кандидатов.

Новые возможности приложения особенно актуальны для микро и малого бизнеса, когда у компании нет отдела HR, а сотрудник нужен здесь и сейчас.

«Тренд на быстрое трудоустройство не перестает терять актуальности. Работодатели конкурируют за сотрудников, в выигрыше те, кто ускоряет свои процессы трудоустройства и готовы сделать хорошее предложение в короткие сроки. Кандидаты тоже заинтересованы в скорейшем выходе на работу. Мы как связующее звено между соискателями и работодателями постоянно улучшаем свой продукт. Возможность в любой момент на мобильном устройстве посмотреть "Отклики" кандидатов позволяет микро, малому и среднему бизнесу быстрее закрывать позиции. Так, владелец цветочной лавки сможет быстро найти флориста, а менеджер пекарни подыщет продавца в пару кликов», — поясняет управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.



Новый инструмент позволит бизнесу сохранять гибкость в решении вопросов управления кадровыми ресурсами

Новый инструмент позволит бизнесу сохранять гибкость в решении вопросов управления кадровыми ресурсами. Поиск, наем и адаптация внештатных исполнителей благодаря современным системам автоматизации происходят быстрее — нанять сотрудника можно буквально за сутки. По нашим данным, 27% людей находят работу меньше, чем за две недели. На платформе «Авито Работа» соискатели, заинтересованные в быстром выходе на работу, отмечают свое резюме бейджем «Могу выйти завтра».