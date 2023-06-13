Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

При покупке нового строящегося коммерческого ЦОДа в Москве «дочка» «Росатома» исходила из сроков его окупаемости в 14 лет. Рассматриваемый ею ЦОД рассчитан на 3-4 тыс. стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования до 28 МВт. За него госзаказчик заплатил 23,84 млрд руб.

Горизонт планирования

Как выяснил CNews, в сложившейся экономической обстановке средний срок окупаемости проектов по строительству крупных коммерческих ЦОДов составляет 14 лет. По крайней мере именно из этого исходят эксперты АО «Атомдата-центр». Организация выступает интегратором инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом», который входит в «Росатом».

Компания владеет и управляет тремя коммерческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве. В декабре 2022 г. «Росатом» в лице АО «Атомдата-Иннополис» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане.

Свои соображения относительно горизонтов коммерческого планирования специалисты «Атомдата-центра» изложили в обоснование выбора конкретного поставщика (продавца) строящегося коммерческого ЦОДа в Москве. Этим поставщиком была определена управляющая компания «М-капитал». Документ размещен на сайте госзакупок.

Фото: Nattanan Kanchanaprat с сайта Pixabay «Дочка» «Росатома» полагает, что ее новый ЦОД окупится за 14 лет с момента начала его строительства

«Средний срок реализации проекта по строительству ЦОД с нуля составляет до 42 мес. — от разработки технического задания на ПИР (проектно-изыскательская документация; — прим. CNews) до ввода в эксплуатацию. Срок окупаемости (в среднем) — 10,5 лет., — полагают в “Атомдате”. — Таким образом, срок окупаемости с учетом сроков строительства ЦОД с нуля составит до 14 лет».

Также эксперты организации считают, что затраты на строительство нового ЦОД в ближайшие годы вырастут от 1,5 до 2 раз по отношению к текущему уровню цен. Рост специалисты связывают с уходом с российского рынка крупных производителей инженерного оборудования, «предоставлявших значительные скидки, конкурируя между собой».

«При проектировании нового ЦОД возникнет необходимость составлять системы из компонентов разных вендоров, выбор которых стал меньше, а цены в виду отсутствия конкуренции выше, — продолжают эксперты “Атомдаты”. — Также необходимо принимать к учету закрытие канала поставки ключевого оборудования западных производителей, что приведет к дополнительным временным и финансовым затратам на изменение проектной документации и проведение закупочных процедур. Как следствие, увеличение инвестиционных вложений».

Из документа-обоснования следует, что как минимум часть своих выводов специалисты «Атомдаты» основывали на данных Ассоциации участников отрасли центров обработки данных. Однако в том исследовании, на которое они ссылаются (оно датировано началом 2022 г.), расчетные сроки окупаемости проектов не приводятся.

Отсылки к «Ростелекому»

Примечательно, что в документе «Атомдаты» упоминается «Ростелеком», который по данным CNews Analytics является крупнейшим поставщиком услуг ЦОД в России. Сам «Росэнергоатом» в рейтинге редакции сейчас занимает восьмое место.

«Справочно: ПАО “Ростелеком” остановило строительство новых дата-центров из-за дефицита импортного оборудования, — указывают специалисты “Атомдаты”. — Компания планирует делать акцент на ЦОДах в Москве и Петербурге. Эксперты полагают, что в 2022 г. предложение новых стоек на рынке будет на 30-35% меньше прогнозируемых объемов, хотя спрос на collocation-услуги не упадет».

Представители «Ростелекома» в разговоре с CNews назвали эти данные сильно устаревшими — в регионах стройка продолжается.

Далее собеседники редакции процитировали недавнее интервью президента «Ростелекома» Михаила Осеевского «Ведомостям». «В этом году мы построим 6000 стоек для оборудования, запускаем новый огромный дата-центр в Медведкове. Наша инфраструктура для хранения и обработки данных крупнейшая в России, она позволяет разместить до 100 тыс. единиц серверного оборудования», — сказал он.

Что касается сроков окупаемости строительства коммерческих ЦОДов, то специалисты «Ростелекома» в разговоре с CNews оценили их в 7-9 лет.

Представитель еще одного крупного оператора коммерческих ЦОДов в России заверил CNews, что сроки строительства дата-центров (на это указывает не только зарубежная, но и российская негосударственная практика) должны измеряться месяцами, а не годами. В отношении сроков окупаемости собеседник редакции сообщил, что в эффективном проекте они должны составлять 6-7 лет.

Какой ЦОД покупал «Атомдата-центр»

Как ранее писал CNews, покупая ЦОД, «Атомдата-центр» указывал в ТЗ формального тендера, что инженерная инфраструктура дата-центра должна предполагать размещение 3 тыс. серверных стоек суммарной мощностью 15 МВт или 4 тыс. — на 28 МВт.

За земельный участок площадью «не менее» 10 тыс. кв. м с расположенными на нем объектами недвижимого имущества площадью «не менее» 18 тыс. кв. м госзаказчик собирался заплатить 23,84 млрд руб.