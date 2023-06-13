Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными

Повышение продаж в стиле WD

Компанию Western Digital (WD) обвинили в использовании сомнительных методов наращивания продаж произведенных ей жестких дисков, пишет Ars Technica.

Владельцы сетевых хранилищ Synology на базе дисков WD с поддержкой технологии WDDA, начали получать предупреждения по поводу состояния HDD, которые подталкивают к покупке нового дорогостоящего накопителя.

Отметку с предупреждением можно наблюдать в интерфейсе операционной системы DSM, которой оснащаются NAS-системы Synology. Появляется она после того, как значение суммарного времени работы соответствующего жесткого диска переваливает за три года. Некоторые из пользователей признаются, что появление этого предупреждения в первый раз повергло их «в небольшую панику».

Примечательно, что на многие из моделей, подверженных «проблеме», распространяется трехлетняя гарантия.

Действие, которое рекомендует система для устранения проблемы, предполагает замену винчестера на новый: «Диск проработал в течение значительного количества часов на протяжении своего срока службы. Пожалуйста, рассмотрите возможность замены диска в ближайшее время».

При этом, по отзывам владельцев таких дисков, каких-либо иных признаков скорого выхода устройств из строя, они не наблюдали.

Рука WD

Представитель Synology в разговоре с Ars Technica заявил, что за появление тревожной отметки отвечают технологии WD, а конкретно – WDDA.

WDDA – фирменная технология Western Digital, которая позволяет пользователю вести наблюдение за состоянием диска и получать рекомендации по решению проблем с устройством.

По мнению техноблогера и консультанта, известного на YouTube под псевдонимом SpaceRex, три года – ничтожный срок для жесткого диска в составе сетевого хранилища. Опыт провайдера услуг облачного хранения данных Backblaze показывает, что многие модели винчестеров способны безотказно работать в течение восьми лет и более длительных сроков.

Специалист утверждает, что один из его клиентов, увидев предупреждение в DSM по поводу состояния диска WD, поспешил его заменить, чтобы только не потерять ценные данные.

«Это явно хищническая тактика Western Digital, нацеленная на повышение продаж жестких дисков», – заявил SpaceRex в своем видео от 10 июня 2023 г.

Разумеется, никто не воспрещает пользователям, столкнувшимся с описанной выше проблемой, просто игнорировать предупреждения системы или вовсе ее отключить. Однако при выборе подобного подхода существует риск упустить из вида настоящую угрозу выхода накопителя из строя и лишиться ценных данных.

Затронутые модели

Western Digital не предоставляет доступ к исчерпывающему перечню продуктов, оснащенных технологией WDDA. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Synology, к таковым относятся по крайней мере устройства линеек Red Pro, Red Plus и Purple, которые WD позиционирует как жесткие диски для применения в системах наблюдения.

Представитель Synology в разговоре с Ars Technica заявил, что выдавать предупреждения могут «устройства, поддерживающие WDDA, к числу которых относятся модели, номер которых оканчивается на -13 и -21, и работающие под управлением DSM 7.0, DSM 7.1 и DSM 7.2». Однако более новые модели, начиная с DS1522+ (продажи стартовали в июле 2022 г.), жесткие дисками с поддержкой WDDA не оснащаются.

По словам SpaceRex, сетевые хранилища QNAP в скором времени могут обзавестись поддержкой WDDA, а значит с пугающими предупреждениями могут столкнуться не только владельцы NAS Synology.

Для чего нужна WDDA

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Western Digital, технология WDDA предоставляет аналитику устройств, позволяющую администраторам «управлять хранилищем и поддерживать оптимальную производительность» и «предотвращать непредвиденные сбои». В WD утверждают, что система дает «умные рекомендации по устранению проблем», а также «четкие и краткие инструкции по поддержке».

В Synology поясняют, что появление предупреждения, вызвавшего панику у отдельных владельцев NAS на базе дисков WD, связаны с «обнаружением системой проблем или увеличением числа поврежденных секторов на диске».

«Даже если диск работает нормально, продолжайте следить за его состоянием и количеством поврежденных секторов», – гласит рекомендация, сформулированная специалистами Synology.

Маленькие «хитрости» WD

Western Digital неоднократно уличали во взятии на вооружение сомнительных практик.

Так, в апреле 2020 г. CNews писал о том, что производитель без лишнего шума перевел ряд «младших» моделей жестких дисков Western Digital серии Red на использование сравнительно медленной технологии записи SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная» магнитная запись с частичным перекрытием магнитных дорожек).

Представители компании упорно отказывались признавать факт применения SMR в семействе WD Red, однако впоследствии сообщили, что она используется в устройствах емкостью от 2 ТБ до 6 ТБ. Позже технология SMR также была обнаружена в некоторых накопителях серий WD Blue (для производительных десктопов) и WD Black (скоростная серия для геймеров и профессионалов).

В сентябре 2020 г. WD обвинили в введении клиентов в заблуждение. Производитель перестал указывать фактическую скорость вращения шпинделя некоторых моделей жестких дисков. Вместо этого введена такая расплывчатая характеристика как «класс производительности».

В августе 2021 г. специалисты портала Expreview, изучив новые ревизии популярного твердотельного накопителя (SSD) WD Blue SN550, пришли к выводу о том, что в них компания на фоне глобального дефицита полупроводников начала использовать более дешевые компоненты – в связи с этим якобы снизилась производительность устройства.

Western Digital действительно остро нуждается в повышении продаж. Выручка компании по итогам III квартала 2023 г. финансового года к аналогичному периоду 2022 уменьшилась на 36% до $2,8 млрд. Операционные убытки составили $304 млн.