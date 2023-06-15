В России неудержимо дешевеют телевизоры, несмотря на санкции и курс рубля. В чем причина

В России сильно подешевели телевизоры – некоторые стали стоить вдвое меньше. Это стало следствием сразу нескольких причин – уход LG и Samsung с рынка, засилье китайских и российских брендов, сбой логистики, в результате чего произошло затоваривание рынка, а также сезонное падение спроса.

Теперь можно не переплачивать

В России зафиксировано резкое снижение цен на телевизоры. В начале июня 2023 г. они стоили заметно дешевле, чем в предыдущие месяцы, и это отмечают не только в ритейле, но также импортеры и даже Минпромторг.

Конкретной величины падения цен нет – все зависит от производителя и размера экрана, но некоторые модели стали стоить вдвое дешевле, сообщил «Известиям» приближенный к импортерам источник. По его словам, столь ощутимо подешевели некоторые 55-65-дюймовые ТВ, которые еще совсем недавно стоили в пределах 60 тыс. руб.

Для примера, телевизоры Xiaomi и Starwind с экранами на 55 дюймов стали доступнее на 15 и 23% соответственно. Продукция этих брендов ввозится на территорию России без дополнительных хитростей – на них действие параллельного импорта не распространяется, чего нельзя сказать о Samsung, которая ушла с российского рынка еще в марте 2022 г. Но, несмотря на то, что параллельный импорт всегда негативно отражается на конечной цене устройства, смарт-ТВ Samsung тоже стали немного более доступными для россиян – к примеру, 55-дюймовые модели подешевели на 8%, сообщает издание.

Никакой дискриминации по размеру

55- и 60-дюймовые телевизоры считаются одними из самых крупных – существуют также модели а 50, 43, 40, 32 и более компактные. Последние нередко стоят дешевле, и нынешнее падение цен коснулось и их, что сделало их еще более доступными.

Бюджетные модели стали стоит ощутимо меньше. Например, в Ozon сообщили CNews, что они подешевели в среднем до 20% в зависимости от диагонали экрана и бренда. В МТС аналогичная ситуация – цены на базовые модели телевизоров Haier, Hisense и TCL тоже упали, равно как и на их конкурентов их модельного ряда Xiaomi, сообщили изданию представители оператора.

Спасибо Китаю

Одна из наиболее вероятных причин падения цен на смарт-ТВ в России – это именно уход крупных игроков рынка, чья продукция считается если не эталоном, то чем-то близким к нему. Это в первую очередь корейские компании Samsung и LG, а также Sony.

Освободившиеся места на витринах магазинов тут же заняли китайские производители, потому что был бы спрос, а предложение найдется, к тому же компании из КНР, если не брать в расчет Huawei и Lenovo, санкции против россиян не вводили. Некоторую часть высвободившейся ниши заняли и российские производители.

Российские и особенно китайские телевизоры в подавляющем большинстве случаев стоят дешевле корейских, предлагая при этом больше технических возможностей. Мнения о том, что именно их засилье привело к падению цен на российском рынке, придерживаются представители Минпромторга.

Чем жарче, тем дешевле

На стоимость телевизоров в России, по словам представителей компании F+ tech, влияет еще и время года. Он заявил изданию, что летом спрос на них снижается, в результате чего ритейлерам приходится идти на различные ухищрения, в том числе и на снижение цен, чтобы не оказаться перед складом, переполненным нераспроданными ТВ, которые занимают очень много места. Это касается и крупных розничных сетей, и небольших магазинов.

Параллельный импорт тоже внес свою лепту. Сейчас российский рынок телевизоров насыщается по трем каналам – это полностью легальные поставки российских ТВ и моделей из Поднебесной, а также «серые» полулегальные схемы, к которым дистрибьюторы и ритейлеры вынуждены прибегать в эпоху санкций. Результат – затоваривание рынка и превышение объема предложения над спросом.

Ситуация с продажами телевизоров в конце весны – начале лета 2023 г. кардинально отличается от той, что была на рынке годом ранее. Как пишет издание, россияне массово скупали ТВ на фоне ухода иностранных брендов. На тот период параллельный импорт еще не заработал в полную силу – его запустили лишь в конце мая 2022 г. К тому же технику скупали всю, а не только телевизоры – в марте и апреле 2022 г. курс рубля ежечасно бил все мыслимые и немыслимые антирекорды, и граждане России спешили как можно скорее обменять стремительно обесценивавшуюся валюту на что-то ценное, пока цены не взлетели до небес. В итоге ритейлерам не нужны были никакие скидки и акции – склады с телевизорами и без того пустели на глазах.

Кто не успел, тот дарит скидку

Еще одна причина удешевления телевизоров в России, несмотря на то, что курс рубля на момент выхода материала вновь устремился вниз – это крупный сбой в логистике. Он привел к тому, что крупные партии телевизоров, которые ритейлеры заказали еще в конце 2022 г. чтобы продать в сезон новогодних праздников, пришли со значительным опозданием.

В итоге сейчас на складах ритейлеров скопилось много телевизоров, которые должны были найти своих владельцев еще в начале 2023 г. «Приходы больших партий телевизоров в низкий сезон стимулируют ритейлеров устраивать агрессивные промоакции, чтобы снизить товарный запас до планового уровня», – сообщил собеседник издания.

В ритейле все спокойно

Представители крупного российского ритейла не комментируют информацию о падении продаж телевизоров в стране. При этом они отмечают, что в I квартале 2023 г. продажи в натуральном выражении сильно превысили показатели аналогичного периода 2022 г.

Например, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что за первую четверть 2023 г. в России было продано около 2 млн ТВ, что на 15% больше год к году. По их словам, россияне стали чаще покупать недорогие модели с диагоналями от 32 до 45 дюймов – за отчетный период на них пришлось около 60% проданных устройств. «В этом сегменте велика доля производителей из Китая, СНГ и собственные торговые марки. Второе – рост спроса на большие экраны с диагоналями 45-60 дюймов на фоне обновленного ландшафта брендов, такие модели занимают примерно треть от штучных продаж. Спрос в этом сегменте успешно удовлетворяют ведущие китайские производители, разрабатывающие модели с четкой, детализированной картинкой и высоким качеством звука для просмотра видео и домашний развлечений, – рассказали CNews представители ритейлера. – В числе наиболее популярных брендов в «М.Видео» и «Эльдорадо» в начале года оказались ведущие бренды из „китайской волны“ — Hisense, Haier, Toshiba. Лидирующие позиции Hisense — это не только российский, но и общемировой тренд. В топ-5 продаж продолжают также входить телевизоры собственной торговой марки Hi».

«Продолжается проникновение на российский рынок моделей с функцией Smart TV, чему способствует расширение выбора в базовом и среднем ценовом сегменте, доступность технологий, разнообразие видеоконтента и развитие контентных платформ, в том числе российских. В первом квартале доля «умных» телевизоров на рынке составила чуть менее 85%, а в «М.Видео-Эльдорадо» уже превышает 90%. Активный рост в этой категории демонстрируют телевизоры с российскими ОС от «Яндекса» и Sber, доля которых в начале года на рынке достигла порядка 15%», – подытожили в «М.Видео-Эльдорадо», добавив, что на стоимость телевизоров «в первую очередь влияют курс валют и расходы на логистику, что на данный момент не дает объективных предпосылок для существенного снижения цен».