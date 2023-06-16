Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июняCNews приглашает на онлайн-конференцию «Унифицированные коммуникации 2023».
CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «Унифицированные коммуникации 2023» 27 июня.
Основные вопросы конференции:
Рынок унифицированных коммуникаций
- Как развивается российский рынок UC?
- Какие проблемы возникли у пользователей UC в 2022 г.?
- Есть ли на рынке отечественная альтернатива продуктам ушедших западных вендоров?
- Каковы сильные и слабые стороны альтернативных продуктов?
Технологии и решения
- Аппаратные и программные решения для унифицированных коммуникаций.
- Насколько востребованы облачные UC?
- Зачем унифицированным коммуникациям искусственный интеллект?
- Какие функции корпоративных мессенджеров нужны заказчикам.
- Голосовые роботы и чат-боты: новые возможности.
- Полезные функции UC.
- Приложения для командной работы.
Импортозамещение: рекомендации и кейсы
- Как оценить необходимость импортозамещения UC
- Как организовать миграцию с иностранного ПО на отечественную UC платформу
- Что делать с иностранными аппаратными средствами UC?
- Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций.
Среди спикеров конференции:
Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»;
Юлия Югоман, директор департамента развития решений ИТ сопровождения, Х5 Group;
Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;
Иван Черкасец, менеджер продукта, «Протей Технологии».
Актуальный список спикеров мероприятия доступен по ссылке.
Список участников обновляется на странице.