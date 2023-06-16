Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели

В Кении начались бунты против автоматизации производства чая. Горят машины для сбора урожая, идут столкновения с полицией. Рабочие плантаций требуют прекратить увольнять их и заменять роботами, власти их поддерживают, но корпорации никого не слушают – одна такая машина по производительности не уступает 100 рабочим и не требует платить ей зарплату.

Восстание людей

Работники чайных плантаций в Кении начали массово уничтожать автоматизированные машины для сбора чая, пишет портал Semafor Africa. Это их отчаянная попытка остановить роботизацию в отрасли, из-за которой многие из них оказались на грани увольнения. Кому-то повезло еще меньше – их уже уволили, заменив системой сбора урожая.

За последний год в Кении зафиксировано, по меньшей мере, 10 случаев возгорания машин для сбора чая. Также в стране проходят массовые протесты против автоматизации этой сферы деятельности, которые обходятся без жертв. Недавние столкновения рабочих чайных плантаций с полицейскими вылились в смерть одного из них, а также привели к ранениям более двух десятков человек, притом с обеих сторон.

Притом ситуация, судя по всему, накаляется, поскольку из 10 упомянутых машин девять сгорели в мае 2023 г. Все они принадлежали компании Ekaterra, продукция которой известна большинству россиян – она выпускает чай Lipton. Сумма ущерба составила $1,2 млн, по подсчетам самой компании.

Никто не за. Все против

Кения – это один из трех крупнейших в мире экспортеров чая. Страна замыкает тройку лидеров, пропустив вперед Китай и Шри-Ланку, и этот бизнес приносит ей суммы с девятью нулями. Например, по результатам 2021 г. Кения экспортировала чай на $1,2 млрд.

Ручной сбор чая в 100 раз менее эффективный, чем механизированный

Не исключено, что столь значимый успех – это именно результат автоматизации производства, поскольку среди тех, кто выращивает чай на кенийских плантациях, есть гигантские корпорации Browns Investments, George Williamson и упомянутая Ekaterra, каждая из которых охотно заменяет сборщиков чая машинами. Эти компании собирают урожай на плантациях в Керичо (крупнейший город в Кении) суммарной площадью более 80 тыс. гектаров.

Кенийские власти тоже не возражают против роботизации процедуры сбора чая, однако совершенно не согласны с тем, чтобы полностью отказаться от рабочих. Например, еще в марте 2023 г., за два месяца до массовых поджогов и протестов, рабочая группа правительства Кении настоятельно рекомендовала работающим в Керичо компаниям, придерживаться соотношения механизированного и ручного труда в пропорциях 60:40.

Также она работает над продвижением законопроекта по ограничению импорта в страну автоматизированных систем сбора чая и проводит общественные слушания. Каждый опрос населения показывает, что жители Кении, в большинстве своем, против автоматизации процесс сбора чая.

Десятки тысяч безработных

Замена людей роботами на чайных плантациях Кении началась довольно давно – более 10 лет назад. Следствием этого стали массовые увольнения, хотя сейчас о полном отказе от рабочей силы речь не идет. Однако за минувшее десятилетие работы лишились 30 тыс. сборщиков – компании решили перестать платить им зарплату и променять их на машины.

Как пишет Semafor Africa, по объемам выполняемой работы одна машина легко сравнится со 100 рабочими. Корпорации, сделавшие свой выбор в пользу механизации труда, объясняют это тем, что механизация имеет «критическое значение» в их международном бизнесе в условиях современной конкуренции. Об этом, не скрывая, заявил изданию директор компании Ekaterra по корпоративным вопросам в Кении Сэмми Кируи (Sammy Kirui).

Также, по подсчетам Кируи, автоматизация сбора чая приводит к гигантской экономии денег – сбор 1 кг растений при ручном труде обходится компании в $0,11, а при механизированном – в $0,03.

Где тонко, там и рвется

Кения – это не только один из крупнейших в мире экспортеров чая, но и абсолютный лидер по уровню безработицы среди всех стран Восточной Африки. По результатам IV квартала 2022 г. примерно 14% работоспособного населения Кении не имели работы в течение длительного времени.

Эксперты Всемирного банка полагают, что это – именно следствие непрекращающейся автоматизации труда, притом не только на чайных плантациях, но и в других сферах. В качестве примера они приводят банковскую сферу, а также страховые компании.

По оценке опрошенных Semafor Africa экспертов, автоматизация труда в Кении и других странах Африки будет продолжаться с головокружительной скоростью, особенно на фоне повсеместного использования искусственного интеллекта. Они полагают, что нынешняя ситуация на чайных плантациях со всеми протестами и поджогами машин может быть ранним признаком будущей более глобальной напряженности, если правительства и компании не найдут способы помочь рабочим.

Большинство сборщиков молоды, многие из них женщины, и им часто не хватает возможностей и навыков, чтобы преуспеть за пределами чайного сектора, пишет Semafor Africa. Переподготовка сельскохозяйственных рабочих, а также создание дополнительных рабочих мест и диверсификация экономики в сообществах, занимающихся выращиванием чая, будут иметь ключевое значение для противодействия насилию и растущему гневу.

Механизация имеет смысл для производителей чая, и они вряд ли откажутся от машин, которые снизят их затраты. Но эта тенденция, вероятно, продолжит наносить ущерб сельским общинам, где сельскохозяйственные рабочие играют центральную роль в экономической деятельности. Рабочие и жители будут продолжать выступать против этих изменений, потому что у них нет альтернативных вариантов трудоустройства, пишет издание.

По примеру Китая

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире экспортером чая. В этой стране, как и в Кении, компании спешат как можно быстрее механизировать сбор чая, и главный их аргумент – деньги.

В опубликованной в марте 2023 г. статье экспертов Института сельскохозяйственной инженерии Академии сельскохозяйственных наук Цзянси сказано, что ручной сбор чая составляет более половины стоимости производства этого напитка. Публикация призывает к еще более эффективной механизации отрасли. «Разработка и популяризация машин для сбора чая выгодны для повышения производительности труда, снижения затрат на рабочую силу, повышения конкурентоспособности чайной продукции на рынке и содействия устойчивому развитию чайной индустрии», – говорится в документе.