Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone

Samsung может лишиться патента на одну из технологий, связанных с OLED-дисплеями – она является мировым лидером в их производстве. Против компании выступил альянс китайских производителей экранов во главе с ВОЕ, но Samsung виновата сама – она пытается запретить импорт китайских OLED-матриц в США, заявляя, что все они нарушают тот самый патент. Теперь Китай хочет через суд аннулировать его, пока Samsung не превратилась в монополиста.

Samsung разозлила Китай

Китайские производители дисплеев решили объединиться против Samsung и добиться аннулирования принадлежащего ей патента, связанного с OLED-экранами. Как пишет портал Gizchina, в «альянс» против Samsung вступило, по меньшей мере, четыре компании – BOE, CSOT, Tianma и Visionox. BOE – это крупнейший производитель дисплеев в КНР.

Суть конфликта в том, что Samsung регулярно использовала свой патент в качестве аргумента в пользу своего требования о запрете поставок в США OLED-экранов других производителей. Корейский вендор, не желая видеть в Новом свете конкурентов из стран Азии, заявлял, что те пытаются нарушить ее патент. Пока что добиться полной монополии на американский рынок OLED-дисплеев Samsung не удалось, но компании из Китая опасаются, что рано или поздно своей цели она достигнет.

Сейчас Samsung является основным поставщиком OLED-матриц для американских компаний – производителей смартфонов и сервисных центров. Например, именно экраны Samsung используются во многих современных устройствах компании Apple, но и китайские матрицы в них тоже можно найти. В числе тех, кто больше всего потеряет, если Samsung станет монополистом, будет компания ВОЕ – она лишь недавно вошла в список поставщиков Apple, чему предшествовала многомесячная перенастройка производства для полного соответствия требованиям американского техногиганта.

Фото: 4045 / FreePik Samsung удалось настроить против себя целую группу очень крупных производителей экранов

Samsung – это самый известный производитель OLED-панелей в мире. Именно эта компания первая решила устанавливать экраны на органических светодиодах в смартфоны – остальные пришли к этому намного позже. К примеру, китайская Xiaomi лишь недавно начала отказываться от IPS-матриц во флагманских устройствах, а бюджетным ее мобильника OLED-экраны по-прежнему недоступны.

Предмет спора

Патент, которым потрясает в воздухе Samsung, имеет номер 7,414,599 и описывает технологию под названием «Пиксельная схема устройства с органическим светоизлучающим дисплеем и способ управления» (Organic Light Emitting Display (OLED) Device Pixel Circuit and Driving Method). Документ упоминается, в том числе, в жалобе Samsung, поданной в Комиссию по международной торговле США в конце 2022 г.

Цель Samsung – полный запрет на импорт в США OLED-дисплеев других компаний как нарушающих ее патент устройств. Как пишет Gizchina, Samsung использует бюрократию вместо того, чтобы просто конкурировать с китайскими вендорами. При этом эксперты портала не отрицают, что компании из КНР действительно могут использовать технологию Samsung из патента № 7,414,599 без надлежащих лицензий, но это нуждается в официальных доказательствах.

Кто начал первый

Новый альянс против Samsung – это лишь часть истории «бумажной» борьбы корейской компании со своими конкурентами из Поднебесной. В декабре 2022 г. в своей жалобе в Комиссию она упомянула, помимо китайских компаний, выпускающих компоненты и панели для дисплеев, еще и несколько американских – не вендоров, но импортеров китайской продукции. Samsung хотела запретить им ввозить из Китая все, что связано с OLED-дисплеями – в документе она упомянула импортеров MobileSentrix, Injured Gadget и DFW Cellphone & Parts, а вместе с ними – еще 14 таких же компаний.

В своей жалобе Samsung утверждала, что компании возят контрафактные экраны, которые затем продают в неавторизованные сервисные центры для последующего их использования в ремонте гаджетов Apple и самой Samsung.

На момент выпуска материала вина импортеров доказана не была, но кляузы Samsung оказалось достаточно, чтобы к компании ВОЕ, с таким трудом добившейся возможности работать с Apple, стали присматриваться американские власти. Она оказалась в числе компаний, деятельность которой будет тщательно изучена в рамках расследования о деятельности американских импортеров.

Ответная реакция

BOE не стала молча ждать, пока завершится расследование и решила дать Samsung ответ. Итогом стала вереница судебных исков против целого ряда дочерних компаний Samsung – Samsung Display, Samsung Display China, Samsung Electronics China и др. Документы были направлены на рассмотрение в китайский суд, и в них говорилось одно – «дочки» корейского вендора нарушают патенты ВОЕ.

К моменту выхода материала ВОЕ подала против Samsung восемь исков. Первое заседание по патентным спорам прошло 18 мая 2023 г. Что немаловажно, лишь часть жалоб ВОЕ была подана против подразделений Samsung, в той или иной степени связанных с производством экранов.

Эскалация конфликта

Нынешняя ситуация, в которой китайские вендоры решили объединиться и добиться аннулирования американского патента Samsung – это новый этап развития конфликта. Реализовано все в виде коллективного иска, судьба которого пока не определена.

К моменту выхода материала сам иск был подан и находился на рассмотрении Апелляционного совета по патентам. Это административно-правовой орган Ведомства США по патентам и товарным знакам, который с 2012 г. решает вопросы патентоспособности.

Члены совета должны решить, стоит ли вообще принимать иск к рассмотрению в суде. Как пишет Gizchina, если делу будет дан ход, это может оказать значительное влияние на индустрию производства дисплеев. Если Samsung потеряет патент, это будет огромной победой для китайских производителей.