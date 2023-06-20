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Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM 2023 сообщил, что до конца 2023 г. в стране появится механизм определения системно значимых ИТ-компаний – будет ускорено и принятие законопроекта, в котором он прописан. Среди критериев для определения ИТ-компании как системно значимой министр назвал долю рынка, которую организация занимает. Она должна быть не меньше 25-30%.  

Перечень системно значимых ИТ-компаний

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на на CNews FORUM 2023 назвал главный критерий для определения ИТ-компании в качестве системно значимой. Таковой будут считать организацию, которая занимает долю рынка на уровне 25-30%. Также у нее должны быть два-три крупных заказчика, которые готовы сформировать требования и пожелания к продукту – чтобы компания понимала, во что инвестирует деньги.

Кроме того, иностранное физлицо не должно контролировать ИТ-компанию, которая претендует на статус системно значимой. Министр уточнил, что в Госдуму уже внесли законопроект о таких компаниях.

Шадаев напомнил, что по итогам конференции ЦИПР глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ, регулирующие закупки госорганами и госкомпаниями, а 12 июня 2023 г. президент России Владимир Путин подписал поручение - рекомендацию Госдуме ускорить рассмотрение этого законопроекта.

Вектор на кооперацию

Глава министерства отметил, что сейчас перед ведомством стоит задача мотивировать крупных компаний объединяться в работе над общими ИТ-решениями, идти к кооперации.

Шадаев перечислил три этапа, на которых пребывали российские крупные компании в последние несколько лет в плане внедрения ПО. Первый – закупка лучших в своем классе решений мировых зарубежных вендоров. Второй – попытка разработать их аналоги своими силами, за счет собственных финансовых и кадровых ресурсов.

«Это неплохо – потому что компании начали вкладывать деньги, пусть это и инсорс-разработки, но это – часть ИТ-отрасли, наши разработчики, – отметил министр. – Но нам кажется, что это трудно, ведь сложные разработки в крупных компаниях дублируются. Мы призываем их к объединению, искать формат кооперации».

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Глава Минцифры Максут Шадаев: Жизнь заставит крупные компании объединять отдельные разработки в совместные инициативы

Министр отметил, что на третьем этапе «жизнь заставит» крупные компании отдельные разработки объединить в совместные инициативы. Хорошим рычагом для такой организации и могут стать системно значимые ИТ-компании, уверен Шадаев.

Законопроект о системно значимых компаниях

Напомним, в апреле 2023 г. стало известно, что Правительство одобрило законопроект о введении нового статуса для ИТ-компаний – системно значимых.

Имеются в виду те организации, которые инвестируют собственные средства для развития своих решений под перспективные потребности заказчиков по формуле «рынок в обмен на инвестиции».

В середине марта 2023 г. заместитель главы Минцифры Максим Паршин рассказывал о новых формах поддержки российских разработчиков программного обеспечения. Он уточнял, что формула «рынок в обмен на инвестиции» подразумевает под собой соглашения между разработчиками и правительством. ИТ-компания должна согласиться развивать свой продукт под требования индустриальных заказчиков.

В соглашении планируется закрепить функционал разрабатываемого ПО и сроки его создания. Контролировать процесс в случае сложностей обязуются Минцифры и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. Правительство же обещает предоставлять преференции таким компаниям, например, при доступе к госзакупкам.

Анжела Патракова

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