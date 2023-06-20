Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения

Над россиянами нависла новая угроза роста цен на ноутбуки, смартфоны и прочую технику и возникновение их дефицита. Исходит она от властей Армении, предложивших ввести маркировку электроники. Российские власти заверяют, что все будет в порядке, но все крупные ритейлеры максимально обеспокоены, ни на секунду не сомневаясь в масштабных негативных последствиях нововведений.

Новое решение не в пользу россиян

В России возникла опасность быстрого роста цен на ноутбуки и смартфоны при одновременном снижении объемов их поставок из-за рубежа, в том числе по параллельному импорту. Как пишет «Коммерсант», причина тому – недавнее предложение властей Армении по внедрению маркировки электроники в странах ЕАЭС, которые после 24 февраля 2022 г. стали для российских ритейлеров и дистрибьюторов основными (а иногда и вовсе единственными) каналами ввоза в Россию товаров ушедших из страны брендов. В ЕАЭС на момент публикации материала входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Негативные последствия инициативы властей Армении для российского рынка электроники прогнозируют участники Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую, помимо прочих, входят крупнейшие российские ритейлеры – «М.Видео-Эльдорадо», DNS и «Ситилинк». В середине июня 2023 г. члены Ассоциации направили в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) письмо, в котором попросили не вводить маркировку ноутбуков и смартфонов в пределах ЕАЭС. В документе прямо сказано, что грядущие изменения, обсуждение которых в совете Комиссии назначено на 23 июня 2023 г., приведут к меньшей доступности техники для россиян – объемы поставок снизятся, а цены вырастут.

Проблема одна для всех

Угрозу, которая несет в себе маркировка электроники для российского рынка, осознают не только офлайновые ритейлеры. Интернет-магазины и крупные торговые площадки тоже видят массу негативных последствий от идеи, озвученной Арменией, и они тоже хотят высказать ЕЭК свое мнение по данному вопросу.

Фото: pressahotkey / FreePik Выбрать ноутбук станет проще, когда в ассортименте останется две-три модели. Но его покупка ощутимо ударит по кошельку

По информации издания, они сделают это в письменной форме – Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) тоже готовит письмо в ЕЭК, в котором собирается попросить комиссию не поддерживать введение маркировки. В АКИТ сообщили изданию, что в случае запуска маркировки «российские игроки столкнутся с финансовыми потерями, а потребители — с заметным сокращением ассортимента». «В связи с геополитическими рисками их импорт в страну и так осложнен», – добавили представители АКИТ.

АКИТ – это столь же крупная организация, что и РАТЭК. Многие ее участники известны подавляющему большинству россиян, которые совершают на них покупки на регулярной основе – это, в числе прочих, торговые площадки «Яндекс маркет», Ozon и Wildberries.

Власти обещают стабильность, но бизнес не верит

В Минцифры рассказали изданию, что внедрение маркировки электроники «не повлияет на ввоз продукции, параллельный импорт и стоимость устройств, перечисленных в проекте решения совета ЕЭК» «Опыт внедрения маркировки в других отраслях подтверждает это. Решение повысит уровень безопасности ввозимых на территорию России устройств, снизит риск поставки некачественного оборудования», – сообщили представители ведомства.

Российский бизнес слабо верит словам о том, что маркировка никак не отразится на том, что написано на ценниках. Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, среди участников – «Яндекс», «Ситилинк», МТС, «Ланит», ГК «Астра», «1С», DNS) Николай Комлев прямым текстом заявил, что последствия будут.

Николай Комлев сообщил изданию, что маркировка – это всегда дополнительная нагрузка на бизнес, которая ведет к проблемам со сроками поставок товара и его росту его конечной цены. Маркировка, которую хотят «протащить» в ускоренном темпе, как в случае с электроникой, исключением не является. Комлев добавил, что АПКИТ попросила вице-премьера Армении Мгера Григоряна провести «всестороннее обсуждение этой инициативы с бизнес-сообществом».

Борьба с псевдоимпортозамещением

В России маркировка тех или иных товаров действует с 2019 г. и распространяется, например, на бутилированную воду, автомобильные шины, обувь, шубы и молочную продукцию. Пополнить этот список электроникой власти хотели еще в 2021 г., но «зеленый свет» их инициатива на тот момент не получила. Теперь же, после 24 февраля 2022 г., за нее взялись более активно по вине некоторых особо предприимчивых бизнесменов.

Как сообщил «Коммерсанту» приближенный к российскому Правительству источник, несколько российских производителей электроники начали распространять в стране якобы собранную в России технику, которая на поверку оказывалась сделанной в Китае. По его словам, компания сначала выпускает в России небольшую партию того или иного устройства, чтобы оно попало в реестр отечественной электроники, после чего у компании появляется доступ к госзаказам. Затем производство переносится в КНР, где «просто ставят шильдик российского вендора». Собеседник издания утверждает, что предложенная Арменией маркировка электроники поставит на таких схемах крест.

Прикрываясь поддержкой отечественного производителя

На 20 июня 2023 г. витрины отечественных онлайн- и офлайн-магазинов техники были заполнены продукцией иностранных брендов, включая тех, что ушли из России после 24 февраля 2022 г. Как в действительности идея Армении ввести маркировку электроники на ассортименте российских магазинов, станет известно после ее введения, однако он может оскудеть и по другой причине.

В начале июня 2023 г. CNews писал о новой инициативе Минпромторга и АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других). Они хотят сократить список брендов для параллельного импорта, и это коснется как минимум продукции Acer, Asus, Cisco, HPE и MSI. Представители российского ритейла бьют тревогу и кричат о возможном дефиците и очередном скачке цен.