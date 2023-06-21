Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia

Realme прекратила продажи своих устройств в Германии из-за патентных споров с Nokia. Ранее то же сделали Vivo, Oppo и OnePlus – участники холдинга ВВК. Последние два покинули все европейские страны, но Realme пока не планирует повторять за ними.

Пути Китая и Германии разошлись

Компания Realme, известная в России своими современными Android-смартфонами и конкурирующая напрямую с Xiaomi, ушла из Германии. Как пишет портал Gizchina, она немедленно остановила все свои продажи на территории всей страны – купить любой из гаджетов Realme у немцев больше не получится.

В России, как сообщал CNews, доля Realme по итогам I квартала 2023 г., составляла 11%. это третье место после Samsung (14%) и Xiaomi (21%).

Realme ушла из Германии всего через несколько дней после аналогичного решения, принятого компанией Vivo. Эти бренды объединяет не только то, что они оба китайские, но и тот факт, что они входят в холдинг ВВК наряду с компаниями Oppo и OnePlus. Эти два вендора смартфонов простились с Германией и рядом других европейских государств еще в марте 2023 г., а виновата в массовом бегстве китайских вендоров из Старого света всего лишь одна компания – финская Nokia, которая в настоящее время бойкотирует Россию.

Финский патентный тролль

Причиной решения Realme об уходе из Германии стал иск Nokia, поданный ко всем компаниям из состава ВВК. Финский вендор базовых станций и смартфонов на Android утверждает, что китайские производители используют ее запатентованные технологии, связанные с сотовыми сетями 4G, в своих устройствах, но не спешат отчислять ей за это роялти.

Другими словами, и Realme, и Oppo с Vivo не без участия OnePlus нарушают патент Nokia, говорится в иске компании из Финляндии. Nokia требует немедленного ограничения продаж устройств Realme, а также будет добиваться возмещения убытков, нанесенных ей. Сумма не раскрывается.

Как пишет Gizhchina, Realme и другие компании из ВВК пока не теряют надежду на достижение соглашения с обозленной Nokia, хотя и не уточняют, какого именно соглашения они хотят добиться. Realme пока что не намерена окончательно уходить из Германии.

Пока нет информации, станет ли Nokia добиваться полного запрета продаж устройств Realme на территории Европы, и как блокировка доступа к рынку Германии скажется на деятельности компании. Стоит отметить лишь, что это произошло спустя всего двое суток после европейской премьеры смартфонов Realme 11 Pro и 11 Pro+, которые Gizchina называет самыми важными для компании в 2022 модельном году.

Где-то убыло, где-то прибыло

Как сообщили изданию представители Realme, компания решила пока не вкладывать деньги в развитие бизнеса в Германии. Высвободившиеся суммы, размер которых она не уточняет, Realme распределит между своими представительствами в других европейских государствах, например, в Испании. и они будут потрачены на укрепление позиций бренда на местных рынках мобильной электроники.

При этом поступать с немцами так, как многие западные компании обошлись с россиянами в 2022 г., Realme не намерена. Все жители Германии, пользующийся устройствами бренда, продолжат получать услуги техподдержки и ремонта.

История, которой нет конца

Изгонять китайских вендоров из Европы Nokia начала в августе 2022 г. Как сообщал CNews, она пожаловалась немецкой судебной власти на Oppo и OnePlus за то, что те якобы пользуются ее патентами и не хотят за это платить.

Немецкий суд отреагировал моментально – по всей стране был введен временный запрет продаж устройств обоих брендов, и сразу же возникла опасность повторения ситуации в других странах Европы и полного ухода Oppo и OnePlus из Германии.

В марте 2023 г. Oppo и OnePlus заявили о готовности уйти из Европы – не из одной или нескольких стран, а из всего региона, и была вероятность, что Vivo и Realme последуют их примеру. Так в итоге и случилось, хотя и спустя три месяца.

Для россиян уход OnePlus из Европы мог стать большой проблемой – в России нет официального представительства компании, и ее смартфоны завозились небольшими партиями из Европы сразу с глобальной прошивкой. Этим занимались, в основном, частные предприниматели.

Впрочем, угроза миновала. Как сообщал CNews, в конце весны 2023 г. поставками устройств OnePlus в Россию занялся крупный отечественный дистрибьютор diHouse, входящий в группу «Ланит».