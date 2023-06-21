Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х

Группа компаний CommuniGate Systems объявила о выходе новой мажорной версии знаменитой платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы — CommuniGate X. Продукт уже внесен в Реестр отечественного ПО.



Что нового?

Создание новой версии длилось четыре года. С особым вниманием разработчики подошли к обновлению web-интерфейса администратора – новый дизайн административной панели улучшает удобство управления платформой. В версии CommuniGate X также значительно увеличена скорость поиска по адресным книгам, а благодаря оптимизации протокола XIMSS скорость работы клиентских приложений Samoware увеличена в 2,5 раза.

Среди крупных нововведений:





Отложенная отправка писем;

Корзина второго уровня – дает возможность администратору восстановить письма, удаленные пользователем из своей корзины;

Просмотр календарей пользователей сторонних систем в формате free/busy;

Новые режимы записи для телефонии: «стереозапись» - отдельный канал записи для каждого участника аудиоконференции;

Поддержка нескольких локальных сетей для маршрутизации голосовых вызовов в зависимости от настраиваемых условий и др.





Новая версия поддерживает широкий набор интеграций: с сервисами IP-геолокации; системой резервного копирования корпоративного уровня «Кибер Бэкап»; ПО для архивирования электронной почты «Архива»; системами CRM, ERP, офисными приложениями, корпоративными порталами, антиспам и антифишинговыми фильтрами, а также с рядом ВКС – Webinar, Vinteo, «Видеоселектор», TrueConf.

Улучшенная безопасность

В CommuniGate X вошел ряд существенных улучшений в области безопасности:





Поставка мобильных приложений в защищенных контейнерах;

Ограничение запуска внешних приложений с помощью файла манифеста;

Новые возможности обработки почты с помощью правил;

Расширение ролевой модели прав администратора;

Механизм одноразовых временных паролей (TOTP) для использования в качестве второго фактора аутентификации;

Расширен журнал аудита безопасности записями о смене настроек и паролей и др.





Полностью обновленный корпоративный мессенджер теперь входит в состав дистрибутива платформы. Особенностью мессенджера стала кроссервисность: из чата в письмо; из чата в конференц-колл; из чата в событие; из облака файлов в чат.

Среди улучшений мессенджера – создание различных типов групповых чатов, гибкие настройки публичности, расширение возможностей администраторов, точные настройки прав участников, контента и ограничений в групповых чатах, гостевой доступ, редактирование сообщений, pin выбранных чатов и нескольких сообщений в чате и др.

Коммуникационные клиенты Samoware

Существенно доработана и клиентская часть платформы. В десктопную версию коммуникационного клиента Samoware добавлена возможность локального архива и фильтрации по меткам. В ближайших планах вендора добавить в десктоп-версию сервис «Задачи», а также стартовую страницу с возможностью персонализированной настройки виджетов и интеграцией с СЭД и корпоративными порталами.

Ведется разработка приложения для ОС «Аврора», а в мобильный клиент для Android добавлены сервисы «Почта» и «Календари». В приложение для iOS также интегрирована почта, добавление календарей ожидается в ближайшее время. В мобильных приложениях расширены настройки безопасности: запрет запуска на рутованных устройствах, запрет операций через буфер обмена, запрет сохранения файлов в доступные пользователю каталоги, запрет приема/передачи из других приложений, запрет прикрепления файлов из файлового хранилища операционной системы.

Помимо этого, в планах команды CommuniGate Systems постепенное обновление web-версии Samoware, внедрение в платформу собственной ВКС,, внедрение в платформу криптографического шифрования с использованием алгоритмов ГОСТ, TLS 1.3, новый интерфейс для управления телефонией, а также «федерация» CommuniGate – общий доступ к сервисам в геораспределенных структурах.