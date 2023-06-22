ИИ-стартап, создающий кино из предложенного текста, достиг капитализации в $1 млрд

Целый ряд инвестиционных компаний и индивидуальных венчурных инвесторов вложили более $90 млн в фирму Synthesia, доведя ее капитализацию до $1 млрд.

«Единорог» на поле ИИ

Accel, Nvidia и несколько других структур вложили $90 млн в стартап Synthesia, пишет ресурс Crunchbase.

Флагманский продукт этой компании предлагает возможность генерировать целые видео по текстовому вводу. Тем самым технологии генеративных ИИ выходят на принципиально иной уровень.

Инвестиционный раунд C, возглавляемый Accel, вывел капитализацию Synthesia на отметку $1 млрд, обеспечив тем самым стартапу статус так называемого «единорога». Помимо Accel, средства в Synthesia вложили NVentures — венчурное подразделение Nvidia, а также инвесторы, которые уже поддерживали Synthesia на ранних этапах деятельности: фирмы Kleiner Perkins, GV и Firstmark Capital, частные инвесторы Алекс Ван (Alex Wang), Оливье Помэль (Olivier Pomel) и Амджад Масад (Amjad Masad).

«Хотя мы и не занимались активным привлечением новых инвестиций, Accel и Nvidia разделяют наше видение трансформации традиционного производства видео в цифровой процесс, который позволит создателям контента реализовать свои идеи, будь то обучающие видео или целые голливудские фильмы, с помощью одного только аккаунта на платформе Synthesia», — заявил исполнительный директор стартапа Виктор Рипарбелли (Victor Riparbelli).

Фото: https://photogenica.ru/zoom/PHX6819924/ Разработчик ИИ для создания видео по текстовому вводу получил поддержку Nvidia и других инвесторов

По его словам, новые инвестиции позволят ускорить ИИ-разработки компании.

Интерес Nvidia

Synthesia была образована в 2017 г. С тех пор на основе ее разработок были созданы 12 млн видеороликов. Клиентами стартапа являются 50 тыс. компаний по всему миру.

К настоящему времени компания привлекла инвестиций в общей сложности на сумму $156 млн.

Nvidia в настоящее время активно вкладывается в бизнесы, связанные с ИИ, фактически создавая себе же (и конкурентам) рынок сбыта специализированных процессоров, нацеленных на ИИ-приложения, и формируя соответствующую экосистему. С начала 2021 г. Nvidia оказала инвестиционную поддержку 19 венчурным стартапам, причем суммы инвестиций обычно восьмизначные.

«Генеративными ИИ, позволяющими создавать статические изображения, используя текстовый ввод, уже мало кого удивишь, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Генерация же целых видео с полноценной озвучкой — это уже следующий этап. Но, как и в случае с другими технологиями ИИ, это палка о двух концах: очевидно, что производство пропагандистских дипфейков она тоже значительно упростит. Да и кинематографисты — не фирмы-производители, а работники съемочных площадок — вряд ли сильно обрадуются необходимости конкурировать с ИИ».