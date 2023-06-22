Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов

Финтех-сервис CarMoney, занимающийся онлайн-кредитованием под залог авто, выходит на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Существующие акционеры компании продадут акции на 600 млн руб., затем средства будут переданы в капитал компании. Среди конечных владельцев CarMoney есть тезка бывшей супруги Владимира Путина.

CarMoney выходит на Московскую биржу

Компания «Смарттехгрупп», оператор финтех-сервиса CarMoney, объявила о выходе на Московскую биржу. Размещение акций будет проведено в режиме прямого листинга. Торги начнутся 3 июля 2023 г.

Объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн руб. Их продавцом выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Организатором размещения выступает ИФК (инвестиционная финансовая компания) «Солид».

Особенности размещения

Акции для продажи будут переданы двумя нынешними акционерами. Как сообщили CNews в пресс-службе компании, это основатель CarMoney и гендиректор «Смарттехгрупп» Антон Зиновьев и Сергей Ситников.

Средства, полученные в ходе размещения, впоследствии будут направлены на приобретение дополнительной эмиссии акций «Смартехгрупп». В результате, как заявили в компании, привлеченные акционерами средства поступят в капитал компании (cash-in) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии, а количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов.

Акционеры компании намерены принять на себя обязательство не отчуждать акции компании по истечении 180 дней с момента начала биржевых торгов. В то же время оба продающих акционера оставляют за собой право после поступления 600 млн руб. в капитал компании продать на бирже до 6% акций (cash-out). Также совет директоров «Смартфинансгрупп» утвердил дивидендную политику, предполагающую выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

Кому принадлежит CarMoney

Сервис CarMoney был запущен в 2016 г., он предполагает кредитование под залог авто. С 2021 г. компания также выдает беззалоговые займы на сумму от 30 тыс. до 100 тыс руб. Оператором сервиса является МФК (микрофинансовая компания) «Кармани», подконтрольная ПАО «Смарттехгрупп».

Исторически МФК «Кармани» принадлежал кипрской Carmoney SY. В 2022 г. МФК «Кармани» перешел в собственность ПАО «Смарттехгрупп». На конец 2022 г. Антон Зиновьев через «Смартгрупп» владел 38,6% доли в компании. Согласно эмиссионным документам компании, на текущий момент акционеры «Смартфинангрупп» перешли к прямому владению акцию. Зиновьев владеет 22,87% акций, Ситников – 9,2%, Станислав Корнилов – 5,9%.

Еще 9,2% в ПАО «Смарттехгрупп» владеет ООО «Меридиан». В эмиссионнных документах «Смарттехгрупп» ее владельцы не раскрываются. Согласно данным базы «Контур.фокус», ООО «Меридиан» принадлежит Людмиле Очеретной, тезке бывшей супруги Президента России Владимира Путина.

«В соответствии с требованиями мы раскрыли необходимую информацию о составе акционеров. Все уточняющие вопросы рекомендуем адресовать акционерам напрямую», - ответили представители «Смарттехгрупп» на вопрос CNews о личности Людмиле Очеретной.

МФК «Кармани» осуществляла пять выпусков облигаций на общую сумму 11,52 млрд руб. В начале 2023 г. «Смарттехгрупп» привлекла акционерное финансирование в размере 229 млн руб. по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds.

Финансовые и операционные показатели CarMoney

По итогам 2022 г. CarMoney выдал 13,3 тыс. займов, из них в режиме онлайн – 11,3 тыс. 985% от общего числа). Средневзвешенная ставка составляет 87,8%, задолженность по займам составляет 4,27 млрд руб. Залоговая стоимость оценивается в 8,79 млрд руб. Коэффициент покрытия (LTV) составляет 2,1.

Выручка компании в 2022 г. составила 2,81 млрд руб., процентный доход – 2,45 млрд руб., показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 1,82 млрд рую, чистая прибыль – 389 млн руб. Чистый долг составляет 2,55 млрд руб.

Разработчик ПО «Техмани» занимает долю 43,5% от общего объема внешних поставщиков компании. Еще 13,2% приходится на оператора рекламы «И-Медиа».

CarMoney называет своими инновационными разработками следующие продукты: видеочат для оценки залогового авто, внутреннюю целевую систему андеррайтинга Fedor (предназначена для оформления, выдачи и сопровождение займов и партнерских продуктов), голосовой робот «Марина», маркетинговую систему Internal Flows Transormation (осуществляет анализ информацию о лидах, клиентах и их потребностях), Space (система управления клиентами с просроченной задолженностью).

Объем рынка, на котором работает CarMoney

На конец 2022 г., по данным Центробанка, объем задолженности портфеля займов с повышенным риском составлял 23 трлн руб. Помимо микрофинансов, к этому сегменту относятся неипотечное кредитование физических лиц, кредитование малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и т.д.

МФК относятся к микрофинансовым организациям (МФО). Также к МФО относятся микрокредитные компании (МКК). МФК – это крупные организации, тогда как МКК – это небольшие структуры. На конец 2022 г. совокупная задолженность по займам МФК составляла 148 млрд руб. , МКК – 217 млрд руб., лмбардов – 48 млрд руб. Своими ближайшими конкурентами в CarMoney считают следующие МКК: «Центрофинанс», «Заправляем деньги», «Загзаг» и «Онлайнер».

Объем рынка займов под залог авто оценивается CarMoney в 1,9 трлн руб. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует CarMoney, размер рынка составляет 132 млрд руб. Доля CarMoney на этом рынке оценивается в 4%.