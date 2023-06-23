Власти запретили создание в России «цифровых монополий»

Госдума одобрила «пятый антимонопольный пакет», который направлен на борьбу с созданием «цифровых монополий». Под регулирование попадут маркетплейсы (владельцы цифровых платформ, связывающих покупателей и продавцов) с долей на рынке не менее 35% и выручкой не менее 2 млрд руб. в год. Для оценки их влияния на рынок вводится понятие «сетевой эффект».

Пятый антимонопольный пакет

Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), получивший название «пятый антимонопольный пакет». Документ в виде поправок в Закон «О конкуренции» был разработан Правительством, внесен в парламент летом 2022 г. и одобрен в первом чтении в конце 2022 г.

Что такое «сетевой эффект»

Законопроект вводит понятие «сетевого эффекта». Это свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность программы для ЭВМ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, обеспечивающей совершение сделок между продавцами и покупателями определенных товаров (цифровая платформа), изменятся в зависимости от изменения количества таких продавцов и покупателей.

В первоначальной версии документа, одобренной в первом чтении, использовалось другое определение. Сетевой эффект – это влияние хозяйствующего субъекта, обеспечивающего посредством использования программ для ЭВМ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, совершение сделок между иными лицами, выступающими продавцами и покупателями определенных товаров, на общие условия обращения товаров на товарном рынке, на котором осуществляется взаимодействие таких продавцов и покупателей, за счет увеличения числа таких продавцов и покупателей. Под хозяйствующими субъектами имеются ввиду маркетплейсы.

При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке, на котором совершение сделок между продавцами и покупателями осуществляется посредством использования цифровой платформы, антимонопольный орган устанавливает наличие сетевых эффектов и дает оценку возможности владельца цифровой платформы оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, устранять с товарного рынка других хозяйствующих субъектов и затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, в том числе за счет количества сделок, совершаемых посредством такой цифровой платформы.

Как не допустить создания «цифровых монополий»

Запрещаются действия, совершаемые владельцем цифровой платформы, занимающим доминирующее положение на рынке, результатом которых может быть недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемлении интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Чтобы владелец цифровой платформы был признан хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, должны соблюдаться в совокупности следующие условия: сетевой эффект дает такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке, на котором совершение сделок между продавцами и покупателями осуществляется посредством цифровой платформы, и устранять (затруднять доступ) с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов; доля сделок, совершаемых между продавцами и покупателями посредством цифровой платформы, превышает в стоимостном выражении 35% общего объема сделок, совершаемых на соответствующему товарном рынке; выручка такого хозяйствующего субъекта за последний календарный год превышает 2 млрд руб.

Во втором чтении была добавлена статья о том, что хозяйствующий субъект может представить доказательства того, что его действия считаются допустимыми в рамках антимонопольного законодательства, то есть не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке и не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий.

Почему антимонопольное законодательство должны учитывать технологические тренды

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект был разработан в целях совершенствования антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики. «В основе современной рыночной экономики решающую роль играют технологии, информация, программы для ЭВМ, функционирующие в информационно-телекоммуникационной сети, интеллектуальная собственность, - говорится в документе. - Информация и технологии могут распространяться и использоваться среди участников экономических отношений в рамках законной кооперации или с целью недопущения, ограничения, устранения конкуренции. На практике интенсивное развитие информационных технологий, кроме благих результатов, также приводит и к созданию «опережающих» антиконкурсных практик».

«В ряде секторов новые цифровые компании заняли доминирующие позиции, осуществляя значительное влияние на реальный сектор экономики, - сказано в документе. - В практике ФАС все больше примеров того, как меняется структура современных рынков. Оценивая положение на рынке определенной компании, антимонопольным органам приходится учитывать такой феномен информационного сектора экономики, как сетевые эффекты. Сетевые эффекты могут служить серьезным препятствием для выхода на рынок. Условием выхода на рынок становится достижение определенного уровня спроса, определенного числа клиентов, сопоставимого с сетевым эффектов, достигнутым конкурентом».

По мнению авторов документа, для приведения в соответствие со складывающимися общественными отношениями в сфере цифровой экономики необходима актуализация антимонопольного регулирования. В антимонопольном законодательства должны появится правила, определяющие регулирование с учетом современных вызовов. В частности, законопроектом предлагается ввести запрет монополистической деятельности лицами, использующими в информационно-телекоммуникационной сети программы для ЭВМ для заключения сделок продавцов и покупателей.

В условиях функционирования современных «цифровых» рынков должны измениться и подходы к контролю сделок экономической концентрации, поскольку традиционные критерии, основанные на сумме выручки участников сделок или действия экономической концентрации и величине их активов, могут не отражать реального влияние на экономические условия сделки, совершаемой в рамках экономической концентрации, считают авторы документа. Так, вводится новое условие государственного контроля сделок экономической концентрации – если цена сделки превышает 7 млрд руб.

Замечания от Комитета Госдумы по защите конкуренции

Комитет Госдумы по защите конкуренции высказал ряд замечаний к законопроекту. «Для эффективного выявления и пресечения антиконкурентных практик в цифровой экономике необходимо существенно расширить сферу применения законопроекта, - говорится в заключение комитета. - Предусмотренное законопроектом регулирование предусмотрено только в отношении определенного процесса взаимодействия пользователей в интернете – посредством совершения сделок между продавцами и покупателями с использованием программ для ЭВМ, не учитывая специфику и многообразие рынка электронной коммерции, а также других цифровых рынок, где взаимодействие пользователей происходит без товарного оборота. Вместе с тем, транзакционные площадки, обеспечивающие сделки между продавцами и покупателями, обладают сетевым эффектом не в больше мере, нежели иные цифровые сервисы, поэтому соразмерность регуляторной нагрузки представляет неравномерной».

В целях обеспечения здоровой конкурентной среды на цифровых рынках необходимо расширить понятие «сетевого эффекта», распространив его на все правоотношения, формирующиеся вследствие использования программ для ЭВМ в информационно-телекоммуникационных сетях, полагают в комитете. Одновременно следует отметить потребность в уточнении подходов к определению понятия «решающего влияния хозяйствующего субъекта на условия обращения на рынке» применительно к цифровым рынкам. Следует рассмотреть расширение критериев оценки влияния хозяйствующего субъекта на условия обращения на рынке с учетом наличия таких факторов, как технические, финансовые и иные барьеры входа, возможности и издержки переключения, экономии масштаба, эффекты инновационности, пользовательские привычки и др.

Данные особенности целесообразно отразить в приказе ФАС, регламентирующем порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. По мнению комитета, отсутствие правовой определенности в применении антимонопольной службой новых инструментов регулирования усиливает опасения бизнес-сообщества. К примеру, не ясно, как будут определяться продуктовые и географические границы исследуемого рынка, емкость рынка, состав хозяйствующих субъектов (включая долю на рынке), уровень концентрации, выявление барьеров для входа на соответствующий рынок.

Также в комитете считают, что установление количественных показателей доминирования в виде доли рынка (35%) и расчет пороговой выручки (2 млрд руб.) нуждаются в дополнительном обсуждении: агрегаторы и маркетплейсы в больше степени занимаются не продажей, а обеспечением взаимодействия продавца и покупателя, следовательно, выручка формируется из разных источников (реклама, абонентские платежи, сервисные сборы, прибыль от продаж и другие платежи), что требует особенного подхода к порядку ее расчета. «Вызывает сомнение эффективность применения к участникам электронной торговли также и критерия доминирования в 35% доли ан рынке, - полагают в комитете. - Регулирование цифровых сервисов требует разработки иных подходов в силу специфики их структуры и регулируемых правоотношений».