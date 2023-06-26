«Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард

Группа «Астра» достигла со своими заказчиками договоренности о поставках им своего решения для замены Microsoft Active Directory на сумму свыше 1 млрд руб.

Взлет ALD Pro

Группа «Астра», известная разработкой и развитием линейки российских ОС Astra Linux, предварительно договорилась с заказчиками о контрактах, связанных с внедрением ее продукта ALD Pro, на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом на «CNews FORUM кейсы 2023» рассказал гендиректор «Астры» Илья Сивцев.

На этом же форуме ему была вручена награда CNews в номинации «Персона года в разработке ПО».

ALD Pro представляет собой программное решение для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт позиционируется как функциональный аналог известного решения Microsoft Active Directory (AD) — службы каталогов, распределенной базы данных со сведениями об объектах в сети. Active Directory выступает системой аутентификации и авторизации пользователей и приложений.

О выпуске этого решения CNews узнал в ноябре 2021 г. В конце этого же месяца ALD Pro был внесен в реестр российского ПО при Минцифры.

В своем выступлении Сивцев назвал объем предзаказов на ALD Pro «пайпом» (от англ. Pipe — труба). Представители компании пояснили CNews, что речь идет не об абстрактных планах, а о вполне конкретных договоренностях с заказчиками.

Илья Сивцев рассказал, что «Астра» собрали заказов на свой аналог Microsoft AD более чем на 1 млрд рублей

По данным компании, на текущий момент запущены проекты пилотирования более чем в 100 компаниях самых разных отраслей: нефтегазовой, финансовой, ТЭК. Они затрагивают как промышленный, так и корпоративный сектор.

По словам Сивцева, во время внутреннего тестирования продукта у некоего ключевого заказчика он полностью удовлетворил 59 пунктов программы и методики испытаний (ПМИ) и лишь один пункт — частично.

По данным Ильи Сивцева, рост выручки Астры в I квартале 2023 г. превысил показатели I квартала 2022 г. в два раза

В презентации «Астры» можно обнаружить, что 50 тыс. лицензий уже были поставлены в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), 50 тыс. — на предприятия атомной энергетики, 20 тыс. — нефтегазовым компаниям, 15 тыс. — медучреждениям.

Имена конкретных заказчиков «Астра» раскрыть не готова, ссылаясь на договоренности о неразглашении информации (NDA).

Что известно про ALD Pro

Как ранее писал CNews, по данным разработчиков, ALD Pro ориентирован в первую очередь на системных администраторов; его применение должно позволить им упростить работу и автоматизировать выполнение типовых задач.

В «Астре» уверены, что освоиться с ALD Pro будет легко даже без специфических знаний в области Linux. Интерфейс и ключевая функциональность аналогичны тем, что заложены в широко распространенном зарубежном ПО, решение легко разворачивается, работает без использования командной строки или разработки скриптов. Можно выполнять основные действия по одному клику и оперировать категориями, привычными администраторам и пользователям западных ОС.

Разработчики уточняли, что ALD Pro представляет собой набор интегрированных между собой модулей, составляющих полноценный инструмент для администрирования учетных записей пользователей и подразделений, ПК и серверов. В нем предусмотрены механизмы для управления групповыми политиками, детальной настройки домена, мониторинга ресурсов контроллера домена и аудита событий.

При этом в ALD Pro имеются уникальные возможности, которых нет в других Linux-системах, например, можно выстраивать иерархии подразделений и назначать им групповые политики, говорят разработчики.

Функциональность ALD Pro шире, чем у других контроллеров домена, добавляли они. По нажатию одной кнопки решение развертывается с последующей миграцией данных о подразделениях, пользователях и компьютерах, доступна параллельная работа с уже существующими системами, включая MS Active Directory. Можно разграничивать и делегировать права на федеральном и региональном уровнях администрирования, после аутентификации удаленно подключаться к рабочим ПК, автоматически настраивать новые компьютеры и получать уведомления о важных событиях контроллера домена, так как мониторинг включен и настроен по умолчанию.

В «Астре» считают, что гибкость архитектуры ALD Pro позволяет расширять функциональность и подключать новые модули. Имеется API для интеграции со множеством популярных систем. ALD Pro построен на базе открытых компонентов, которые были доработаны, оптимально настроены и интегрированы между собой, что позволило создать надежное и отказоустойчивое решение.

Последний «минорный» релиз ALD Pro вышел в начале июня 2023 г. В «Астре» отмечают, что компания старается придерживаться стандартного цикла продукта — доработки публикуются раз в три месяца.

Взрывной рост «Астры»

Компания отмечает, что ALD Pro стал одним из драйверов роста бизнеса «Астры» в 2022 г. и в первой половине 2023 г. Напомним, в конце мая 2023 г. CNews узнал, что группа по итогам 2022 г. нарастила выручку по продуктам, не связанным с Astra Linux, в 10 раз — до 1,11 млрд руб. Однако в данном случае речь шла об уже оплаченных контрактах, а в качестве наиболее успешных продуктов были названы система резервного копирования Rubackup, программный комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск», платформа для автоматизации управления частным и гибридным облаком Billmanager, ПО для удаленного администрирования и управления DCImanager, систему виртуализации Vmmanager, корпоративная почта Rupost и клиент-серверное корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах.

По итогам 2022 г. общая выручка группы «Астра» составила 6,53 млрд руб. (2,37 млрд руб. годом ранее; прирост — 175%). По заверению Ильи Сивцева, рост выручки группы в первом квартале 2023 г. превысил показатели аналогичного периода предыдущего года в два раза.

В 2023 г. «Астра» намерена инвестировать в развитие Astra Linux 2 млрд руб.