Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype

Минцифры заплатит почти миллиард за переход на автоматизированное рабочее место VK (АРМ ГС) региональных органов власти. Решение позволит отлучить госслужащих от таких иностранных сервисов как Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom и Skype.

Замена иностранным мессенджерам

Минцифры выделило 907,4 млн руб. на подключение к автоматизированному рабочему месту госслужащего (АРМ ГС) региональных чиновников. Средства также будут направлены и на обеспечение информационной безопасности АРМ ГС. Об этом пишут «Ведомости».

АРМ ГС — это решение, которое разработала VK на базе собственного корпоративного мессенджера VK Teams. Мессенджер объединяет переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис функционирует на мобильных платформах iOS и Android, в веб-браузерах и на нативных клиентах для Windows, MacOS, Linux и др.

Тендер на масштабирование АРМ ГС был опубликован 23 июня 2023 г. в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 10 июля. Контракт должен быть исполнен до 20 сентября 2024 г. Согласно техническому заданию, одна из целей тендера — обеспечение ведомств защищенными едиными коммуникационными сервисами.

Предполагается, что АРМ ГС заменит чиновникам такие иностранные сервисы как Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype.

Для кого сервис и возможный исполнитель

Представитель Минцифры рассказал изданию, что работы по тендеру необходимы для перехода на единое российское решение для взаимодействия госорганов. Сейчас к АРМ ГС подключены 32 ведомства. После завершения работ по масштабированию к АРМ ГС будут подключены региональные ведомства (органы власти, подведомственные им госучреждения и государственные внебюджетные фонды).

По заверению представителя министерства, регионы смогут подключиться к АРМ ГС после внесения изменений в постановление Правительства, в котором предусмотрено обеспечение госорганов АРМ. Сейчас поправки проходят согласование и могут вступить в силу с 1 сентября 2023 г.

Возможным исполнителем тендера Минцифры на масштабирование и обеспечение безопасности АРМ ГС может стать VK, рассказала «Ведомостям» руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Вероятно именно потому, что компания занималась разработкой АРМ ГС. Представители VK не ответили на вопрос издания об участие в конкурсе Минцифры.

Кто использует АРМ ГС

В апреле 2023 г. стало известно о начале перехода регионов на АРМ ГС. О предстоящей миграции сообщило Минцифры Амурской области. Поэтапный переход с мая 2023 г. на мессенджер VK начнут и в Ярославской области. Кроме этого, продуктом VK уже пользуются около 1 тыс. государственных служащих Новгородской области.

По состоянию на апрель 2023 г. в системе АРМ ГС уже работали более 200 тыс. пользователей, сообщили ранее изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В 2022 г. на него перешли сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в 2023 г. начали подключаться и регионы. А к 2024 г. АРМ ГС станет обязательным инструментом и основной площадкой доступа к сервисам государственного служащего.

Влияние утечек

Российскую систему для госслужащих было решено создать из-за отсутствия базовых отечественных сервисов – это происходило в рамках эксперимента Минцифры по внедрению типового автоматизированного места госслужащего (ТАРМ). Общие затраты на проект оценивались в 14,2 млрд руб. до 2024 г.

На этот шаг власти пошли, в том числе, из-за того, что большая часть утечек информации из госорганов происходила либо из рабочих чатов в соцсетях, либо из личной и служебной почты. Усугубилась ситуация в 2022 г., когда в сеть попали 230 тыс. писем Министерства культуры, администрации Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области.

С 1 марта 2023 г. Роскомнадзор также запретил российским компаниям, которые выполняют госзадание или оказывают госуслуги, вести переписки в иностранных мессенджерах, среди которых оказались Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг.