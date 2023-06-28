«Росатом» из-за ухода западных вендоров не может получить «железо» для центра мониторинга. Наказали российскую ИТ-компанию

«Ситуационно-кризисный центр Росатома», который отвечает за контроль состояния объектов атомной отрасли, отсудил более 84 миллионов рублей у российской ИТ-компании за просрочку поставки оборудования. Госструктуре оборудование было не обходимо для модернизации оперативно-диспетчерской службы. ИТ-компания объяснила срыв сроков поставки уходом иностранных вендоров с российского рынка.

Победа «Росатома» в суде

Как выяснил CNews, «Ситуационно-кризисный центр Росатома» отсудил у российской ИТ-компании «Ай-теко» десятки миллионов рублей за просрочку поставки оборудования.

«Ситуационно-кризисный центр Росатома» занимается круглосуточным мониторингом и контролем состояния объектов атомной отрасли, а также информационно-аналитической поддержкой деятельности руководства атомной отрасли.

Оборудование, которое просрочила к поставке «Ай-теко», необходимо было структуре «Росатома» для модернизации оперативно-диспетчерской службы «Ситуационно-кризисного центра». «Дочка» «Росатома» подала в суд на «Ай-теко» 12 января 2023 г., запросив 84,4 млн руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.

«Иск связан с невозможностью поставки части оборудования в связи с уходом ряда западных вендоров с российского рынка. “Ай-теко” планирует подачу апелляционной жалобы», — рассказали CNews представители «Ай-теко». Но на вопрос о том, какое конкретно оборудование должно быть поставлено в компании не ответили.



Более восьми месяцев просрочки

Согласно решению суда, «Ситуационно-кризисный центр Росатома» потребовал 70,99 млн руб. неустойки за просрочку поставки оборудования и еще 13,41 млн руб. — за просрочку строительно-монтажных и пусконаладочных работ (всего 84,4 млн руб.). Договор на модернизацию оперативно-диспетчерской службы на сумму 987,5 млн руб. был заключен 21 июня 2021 г.

Фото: «Росэнергоатом» «Росатом» отсудил деньги за просрочку оборудования

«Ай-теко» должна была поставить оборудование до 12 декабря 2021 г. По состоянию на 26 августа 2022 г. обязательства поставщиком должным образом исполнены не были. Просрочка составила 254 дня, следует из решения суда. В конце августа 2022 г. «Ситуационно-кризисный центр Росатома» и «Ай-теко» заключили дополнительное соглашение для изменения сроков исполнения обязательств по договору.

В рамках допсоглашения изменились не только сроки поставки, но и само оборудование. Как следует из судебного документа, «Ай-теко» согласилась на замену устаревшего оборудования новым, с улучшенными характеристиками без изменения цены, «идя навстречу истцу». «В связи с чем предъявление истцом неустойки в указанном в иске размере едва ли соответствует принципам добросовестности и справедливости», — отметил в суде представитель «Ай-теко».

Ответчик не признал просрочки

«Ай-теко» не согласилась с расчетом просрочки по договору. Ответчик заявил, что в период с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. на объект поставки и монтажа оборудования был закрыт доступ по причине усиления мер безопасности. Поэтому поставить его было невозможно, указывает «Ай-теко». Часть «железа» на сумму 76,98 млн руб. была поставлена 8 ноября 2021 г. Остальная часть на сумму 423,7 млн руб. поставлена не была. И 26 августа 2022 г. «Ай-теко» и «дочка» «Росатома» подписали допсоглашение о замене оборудования и продления сроков поставки.

Ответчик не согласен с неустойкой по той причине, что допсоглашение было подписано для «улучшения применяемого для модернизации оборудования», а не по вине поставщика. В ноябре 2021 г. «Ай-теко» предложила заменить часть еще не поставленного оборудования, с чем «Ситуационно-кризисный центр Росатома» согласился. Но товар мог быть принят заказчиком, только после заключения допсоглашения, которое должно было пройти согласование с госкорпорацией «Росатом». На согласование с головной структурой ушло почти девять месяцев, следует из судебного документа. И поэтому допсоглашение было подписано только 26 августа 2022 г. Хотя «Ай-теко» еще в октябре и ноябре 2021 г. в своих письмах к «Ситуационно-кризисному центру Росатома» сообщала о готовности подписать документ. Поэтому ответчик в суде указал, что продление срока поставки оборудования было вызвано препятствиями, не зависящими от «Ай-теко».

Доводы «Ай-теко» были признаны судом необоснованными. В случае изменения договора (срок поставки оборудования) обстоятельства считаются измененными с даты подписания допсоглашения. До этого момента, согласно условиям договора, поставщик обязан выплатить неустойку за просрочку поставки. Поэтому суд встал на сторону «Ситуационно-кризисного центра Росатома» и постановил взыскать с «Ай-теко» полную сумму неустойки в размере 84,4 млн руб.