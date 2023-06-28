«Связной» сделал последний шаг навстречу банкротству

В сети салонов связи «Связной» введена процедура наблюдения, предшествующая признанию банкротом. Компания должна миллиарды рублей банкам, поставщика оборудования и «Вымпелкому».

Процедура наблюдения в «Связном»

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в ООО «Сеть «Связной» (головная структура сети салонов связи «Связной»). Информация об этом появилась в картотеке на сайте суда.

Данная процедура вводится к должнику, которому грозит банкротство, в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

По итогам процедуры наблюдения компания может быть признана банкротом или пройти финансовое оздоровление. По данным агентства «Интерфакс», ходатайство о банкротстве компании было подано самим «Связным».

Фото: «Связной» В сети салонов связи «Связной» введена процедура наблюдения, предшествующая признанию банкротом

Временным управляющим компании назначен Антон Сычев. Также «Связной» заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ограничения выплат в пользу отдельных кредиторов, оно будет рассмотрено отдельно.

Как кредиторы судятся со «Связным»

Финансовые проблемы «Связного» начались летом 2022 г. Тогда Альфа-банк и Совкомбанк подали к компании иски о взыскании, соответственно, 6 млрд руб. и 2,5 млрд руб. Впоследствии иск Альфа-банка был отозван, а с Совкомбанком было заключено мировое соглашение о погашении задолженности до конца 2025 г.

Также дистрибьютор Merlion отсудил у «Связного» 4,4 млрд руб. в качестве задолженности за поставку оборудования Apple, Xiaomi и Digma (бренд группы Merlion). Компания «РБ Факторинг» пыталась отсудить у «Связного» 1,87 млрд руб. в счет задолженности по поставкам оборудования, рассмотрение дела завершилось заключением мирового соглашения, согласно которому задолженность должна быть погашена до конца 2024 г.

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») выиграл иск о взыскании со «Связного» 838 млн руб. Речь идет о возврате аванса, перечисленного оператором «Связному» в счет будущих продаж его контрактов. В начале 2023 г. индивидуальный предприниматель Петр Колотилин обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о признании «Связного» банкротом.

К рассмотрению дела присоединились и другие кредиторы «Связного», включая Альфа-банк и компанию «Лорус «Автотранс». Вместо Колотилина в деле стал участвовать Совкомбанк. В рамках рассмотрения данного дела было введено наблюдение в компании.

Причина проблем «Связного»

«Связной» объясняет свои проблемы санкциями, введенными рядом недружественных стран против России в начале 2022 г. В результате компания оказалась «не в состоянии вести дальнейшую коммерческую деятельность, а ее финансовые показатели упали до критических». За 2022 г. число салонов связи компании было сокращено с 2,57 тыс. до 2,16 тыс., то есть на 16%.

Как появился «Связной»

Компания «Связной» в ее нынешнем виде была образована в 2018 г. путем слияния с конкурентом компанией «Евросеть». До того момента «Связным» владела группа Solvers предпринимателя Олега Малиса, а «Евросетью» - телекоммуникационные операторы «Вымпелком» и «Мегафон».

Контроль над объединенной компании получил Solvers: ее доля составила 74,9%, доля «Мегафона» - 25,1%. Объединенная компания стала работать под брендом «Связной», в нее вошло 5 тыс. салонов связи. В конце 2022 г. «Мегафон» вышел из числа акционеров «Связного». По данным газеты «Ведомости», долю оператора приобрела Solvers.