Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущие на Java, Python и SQL
Европейские компании, несмотря на санкции, очень нуждаются в российских ИТ-специалистах. В Старом свете открыты тысячи вакансий с обязательным требованием к знанию русского языка. Активнее всего российских айтишников хотят видеть в своих рядах польские компании.
Без россиян никуда
Российские ИТ-специалисты оказались очень востребованы в европейских странах, сообщили CNews эксперты «Нетологии». Согласно проведенному ими в марте-мае 2023 г. в Старом свете очень нуждались буквально в тысячах ИТ-шниках со знанием русского языка, и подавляющее большинство вакансий со столь необычным навыком в период антироссийских санкций вакансий было открыто в Польше.
По данным «Нетологии», на момент проведения исследования в Польше требовалось 2200 ИТ-специалистов, разговаривающих на русском языке, и это значимая часть (20%) от всех открытых в стране ИТ-вакансий. На втором месте оказалась Венгрия с 752 объявлениями о найме российских специалистов в информационных технологиях (20%), а замыкает тройку лидеров Австрия – 178 вакансий и 4% от общего числа ИТ-предложений.
В топ-5 входят Греция (152 объявления) и Ирландия (126 вакансий). Подавляющее большинство этих стран в той или иной степени присоединились к санкциям против России.
Исследование проводилось образовательной компанией «Нетология» и международным коммуникационным агентством Zecomms Agency на базе данных сервиса по поиску работы Indeed.com. В фокусе анализа оказались около 817,3 тыс. вакансий в сфере ИТ, актуальных в период с марта по май 2023 г. в Европе, США, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке.
Программистам открыты все дороги
По информации «Нетологии», за рубежом наблюдается повышенный спрос на Java-программистов, со знанием русского языка и без оного. Из 100% открытых ИТ-вакансий в 26% из них указанно обязательное знание именно этого языка программирования, несмотря на то, что он не самый популярный в мире язык среди самих программистов.
Первое место в этом рейтинге, согласно статистике Tiobe, с октября 2021 г. занимает Python, а по данным «Нетологии» за март-май 2023 г. по количеству открытых за пределами России вакансий с его упоминанием он лишь на третьем месте с долей в 23%. Совсем ненамного его обогнал SQL с результатом в 24%, а позади Python идут JavaScript (22%) и с очень большим отставанием (13%) CSS.
|Язык
|Доля от общего числа ИТ-вакансий
|Доля в Европе
|Доля в США
|Доля в Лат. Америке
|Доля в Азии и на Ближ. Востоке
|Java
|26%
|22%
|32%
|15%
|36%
|SQL
|24%
|22%
|25%
|14%
|48%
|Python
|23%
|18%
|30%
|8%
|51%
|JavaScript
|22%
|18%
|29%
|19%
|13%
|CSS
|13%
|13%
|15%
|5%
|19%
|React
|13%
|11%
|17%
|9%
|-
|C#
|12%
|9%
|19%
|4%
|-
|HTML5
|11%
|10%
|16%
|5%
|6%
|.NET
|11%
|9%
|13%
|5%
|26%
|Angular
|11%
|10%
|13%
|6%
|11%
Источник: Нетология
В целом, в рейтинге по статистике «Нетологии» топ-10 делят между собой как суперизвестные языки (С#, HTML5, Python, Java и др.), так и те, о которых мало кто слышал. К таковым относятся, например, React (упоминается в 13% зарубежных ИТ-вакансий) и Angular (11%).
Однако если рассматривать показатели отдельных регионов, то они сильно отличаются от общемировых. Например, Python очень востребован (51%) в Азии и на Ближнем Востоке, но неинтересен почти никому из работодателей в Латинской Америке (8%).
Куда ехать за работой
Регионы отличаются друг от друга не только по востребованности того или иного языка программирования, но и по количеству открытых вакансий. Как известно, в США еще с начала осени 2022 г. идут массовые сокращения в ИТ-сфере, к которым приложили руку Amazon, Microsoft, Twitter, IBM и многие другие компании из Нового света.
|Страна
|Кол-во вакансий ИТ-специалистов
|% - доля от общего числа опубликованных ИТ-вакансий во всех регионах
|% - доля ИТ-вакансий от общего числа опубликованных вакансий в регионе
|Европа
|416 304
|51%
|10%
|США
|289 669
|35%
|6%
|Латинская Америка
|61 351
|8%
|13%
|Азия и Ближний Восток
|49 935
|6%
|24%
Источник: Нетология
По этой причине Штаты находятся не на первом месте по числу открытых ИТ-вакансий – в этой стране их на момент проведения «Нетологией» своего исследования было в пределах 289,7 тыс., а это «серебро», тогда как «золото» получила Европа с более чем 416,3 тыс. предложений для работы в ИТ-сфере, в том числе и для россиян. Больше всего в ИТ-специалистах нуждается Германия Германии (103,1 тыс. вакансий), за ней идут Франция (65,75 тыс.), и Нидерланды (32,8 тыс.),
Возьмут и джуна, и сеньора
Выбор региона для поиска работы в ИТ-сфере во многом зависит еще и от объема имеющихся у специалиста знаний и опыта. Начинающие ИТ-шники, они же джуны, невероятно востребованы в Голландии, где для них открыто около 20 тыс. вакансий или 61% от общего количества внутри страны. За Нидерландами следует Бельгии (10,2 тыс., 46% внутри страны), а на третьем месте расположилась Италия (6,1 тыс. вакансий, 27% внутри страны).
Более опытным работникам, мидлам, проще всего будет найти работу в США – в этой стране из всех открытых ИТ-вакансий 49% были нацелены именно на таких специалистов. А вот сеньоров, самых опытных ИТ-шников, из европейских стран больше всего ждут в Германии (35,7 тыс. вакансий, 35% от общего числа ИТ-вакансий в стране), а из азиатских – в Китае (8,5 тыс. вакансий, 39%).
|Специальность
|Доля от общего числа ИТ-вакансий
|Доля в Европе
|Доля в США
|Доля в Лат. Америке
|Доля в Азии и на Ближ. Востоке
|Специалист технической поддержки (IT Support)
|17%
|74%
|13%
|4%
|9%
|Инженер-программист (Software Engineer)
|16%
|30%
|50%
|16%
|9%
|Бизнес-аналитик (Business Analyst)
|6%
|49%
|37%
|10%
|4%
|ИТ-консультант (IT Consultant)
|6%
|82%
|12%
|3%
|4%
|Менеджер проектов в ИТ (IT Project Manager)
|5%
|59%
|27%
|5%
|8%
|Веб-разработчик (Web Developer)
|5%
|53%
|38%
|6%
|3%
|DevOps-инженер (DevOps)
|5%
|74%
|10%
|9%
|6%
|Аналитик данных (Data Analyst)
|4%
|39%
|46%
|9%
|6%
|Сетевой инженер (Network Engineer)
|4%
|36%
|54%
|3%
|7%
|Облачный архитектор (Cloud Solutions Architect)
|3%
|23%
|71%
|4%
|2%
Источник: Нетология
Чаще всего компаниям нужны специалисты техподдержки (17% вакансий в мире), инженер-программисты (16%) и бизнес-аналитики (6%). Замыкают топ-10 самых востребованных на глобальном рынке ИТ-специальностей облачный архитектор (3%), сетевой инженер и аналитик данных (по 4%). CNews писал, что системные администраторы, которых в некоторых компаниях причисляют именно к сетевым инженерам, постепенно исчезают – они становятся не нужны своим работодателям, так как последние все чаще отказываются от локальной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов.