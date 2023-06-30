У HeadHunter появились таинственные акционеры

Неизвестные офшоры Bluemont International и Broomfield International стали владельцами, в совокупности, 7,2% акций HeadHunter. Возможно, они выкупили доли американской инвестиционной компании Goldman Sachs, объявившей ранее об уходе из России.

Два новых акционера HeadHunter

У рекрутинговой площадки HeadHunter появились два ранее неизвестных акционера. Как следует из информации, размещенной на сайте Американкой комиссии по ценным бумагам (SEC), зарегистрированный на Сейшельских островах оффшор Bluemont International стал владельцем 5,4% акций, зарегистрированный в той же юрисдикции офшор Broomfield International – 2,8% акций.

Исходя из котировок акций HeadHunter на Московской бирже на 29 июня 2023 г. 98,83 руб. за одну ценную бумагу, рыночная стоимость приобретенного Bluemont International пакета акций составляет 266 млн руб., Broomfield International – 141,6 млн руб. То есть всего два упомянутых оффшора скупили 7,2% акций HeadHunter рыночной стоимостью 407 млн руб.

Возможный уход Goldman Sachs из HeadHunter

Каким образом были приобретены эти пакеты акций, не известно. Однако в начале 2023 г. сообщалось, что второй по величине акционеров HeadHunter американский банк Goldman Sachs сократил свою долю с 8,7% до 5,9%. То есть кому-то были проданы 2,8% акций.

Можно предположить, что Broomfield International сначала приобрел часть доли Goldman Sachs в HeadHunter, а теперь оставшуюся часть приобрел Bluemont International. Впрочем, о выходе Goldman Sachs из числа акционеров HeadHunter не сообщалось.

Информация о Bluemont International в открытых источниках отсутствует. Про Broomfield International известно только то, что в конце 2022 г. данный оффшор стал владельцем 9,2% акций маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН. Рыночная стоимость данного пакета, исходя из котировок акций ЦИАН на Московской бирже, составляет 4,66 млрд руб.

Уход Goldman Sachs из ЦИАН

У HeadHunter и ЦИАН во многом схожая корпоративная история. У обоих компаний было два крупнейших акционера – «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. На конец 2021 г. «Эльбрус Капитал» владел 31,9% акций HeadHunter и 45,1% акций ЦИАН Goldman Sachs владел 8,7% акций HeadHunter и 10,3% акций ЦИАН.

В 2019 г. HeadHunter провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, впоследствии компания вышла и на Московскую биржу. В 2021 г. ЦИАН провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на Московской бирже. В начале 2022 г. американские фондовые площадки приостановили листинг большинства компаний с российскими корнями, включая HeadHunter и ЦИАН.

Тогда же Goldman Sachs заявил о намерении уйти из России. В сфере высоких технологий Goldman Sachs в России владел долями в HeadHunter, ЦИАН и операторе ЦОДов IXellerate. В начале 2023 г. Goldman Sachs полностью вышел из капитала ЦИАН. Кому был продан пакет акций, не сообщается, но возможно, покупателем стал упомянутый оффшор Broomfield International.

Ранее издание РБК писало, что активы Goldman Sachs в России были проданы топ-менеджерам его российского представительства: управляющему директору Европейской специальной ситуационной группы Максиму Климову и управляющему директору банка в России Антону Шрейдеру.

Другие акционеры HeadHunter

В начале 2023 г. Nasdaq и NYSE приняли решения об окончательном делистинге акций HeadHunter и ЦИАН соответственно. Обе компании подали апелляции на эти решения. Апелляция HeadHunter была отклонена. Компания далее не будет ее оспаривать, так как для сохранения листинга в США компании придется прекратить бизнес в России, что не представляется возможным.

«Эльбрус Капитал» также сократил свое присутствие в HeadHunter. В начале 2023 г. стало известно, что принадлежащая экс-гендиректора «Мегафону» и владельцу группы «Медиа-1» компания Kismet приобрела у фонда 22,68% акций headhunter за $147 млн. После этого доля «Эльбрус Капитал» в HeadHunter сократилась до 9,2%.

Другим крупным акционером HeadHUnter является американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments. На конец 2021 г. ему принадлежало 10,3%. На конец 2022 г. данному фонду вместе с его головной структурой – Virtus Invesment Adviser –принадлежало 12,1% HeadHunter.