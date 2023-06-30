Жадность операторов растет. Россиян ждет ежегодный рост цен на сотовую связь

Российские мобильные операторы хотят получить разрешение на удорожание тарифов выше инфляции на 5%. Как ожидается, дополнительные деньги пойдут на модернизацию сотовых сетей.

Денег снова стало не хватать

Операторы связи хотят получить от властей разрешение ежегодно повышать цены на свои услуги на 5% выше инфляции. Как пишет «Коммерсант», эта невыгодная всем россиянам инициатива обсуждалась в ходе сессии по развитию отрасли связи до 2035 г., инициированной премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе мероприятия представители операторов утверждали, что им нужно больше денег на модернизацию и развитие своих сетей, что и является основной причиной необходимости ежегодного удорожания их услуг. Другими словами, если власти одобрят их инициативу, то развитие крупного бизнеса будут спонсировать обычные россияне.

Следует напомнить, что федеральные операторы уже пытаются навязать своим абонентам дополнительные траты с целью снижения собственных расходов. В начале 2023 г. МТС ввел комиссию за пополнение счета – оплачивая связь, подключенные к сети МТС россияне теперь отдают часть денег оператору. Tele2 хотел поступить так же, но в итоге отказался от этой затеи.

ФАС пока не возражает

На момент выпуска материала в России не было государственного регулирования расценок услуг операторов связи, если не считать специализированные рекомендации Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), опубликованные в апреле 2022 г. Как сообщал CNews, в них сказано, что операторам, желающим на регулярной основе повышать свои расценки, следует следить, чтобы цены росли не более чем на годовую инфляцию. При этом о каждом таком повышении любому из действующих операторов желательно уведомлять ФАС заранее – за две недели до изменения сеток тарифов.

Фото: wirestock / FreePik Связь в России дорожает регулярно. Качественного скачка в ее развитии пока нет

Несмотря на то, что это всего лишь рекомендации, власти отслеживают их исполнение. ФАС регулярно контролирует расценки операторов, что видно на примере МТС – в октябре 2022 г. компания получила предписание ведомства о снижении цен. По данным ФАС, в 2022 г. расценки МТС для значительной части абонентской базы оператора выросли более чем на 20%, тогда как годовая инфляция в России составила немногим менее 12%. Платить больше пришлось 28 млн абонентов МТС – всего, по данным оператора, его услугами пользуются около 88 млн человек в России, Белоруссии и Армении.

На момент выпуска материала ФАС не комментировала просьбу операторов разрешить им ежегодно повышать расценки на 5% выше инфляции. Но за тарифами на сотовую связь ведомство действительно следит очень внимательно. Так Tele2 регулярно получает от ФАС требование о снижении цен.

Ответственных нет

Кто именно из операторов выдвинул предложение по новым нормам повышения цен на связь, к моменту публикации материала известно не было. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили изданию, что это инициатива «рабочей группы по фиксированной связи», не уточнив, кто в нее входит.

Информация о стремлениях операторов брать с Россиян больше денег дошла до Минцифры. «Понятны причины — необходимость проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств», – прокомментировали представители министерства.

Они добавили также, переход к индексации, которую так жаждут операторы, вполне возможен, но для этого компаниям нужно выполнить целый ряд условий. «Во-первых, нужно обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета, – заявили «Коммерсанту» в Минцифры. – Во-вторых, рост должен быть плавным и поэтапным. И в-третьих, необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи».

А что взамен

Операторы связи не уточняют, как именно они будут модернизировать свои сети на дополнительные деньги абонентов, если власти одобрят их инициативу. Представители «Большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) едва ли не на ежедневной основе рапортуют об улучшении качества связи в тех или иных населенных пунктах России, но это касается в лучшем случае сотовых сетей четвертого поколения (4G, LTE).

Их развитие началось более 10 лет назад, и к середине 2023 г. большинство развитых стран мира активно переходят на 5G – эти сети обеспечивают в разы более высокую скорость передачи данных, нежели LTE. В Китае, США, Южной Корее и ряде европейских стран сети 5G используются повсеместно, однако в России на 30 июня 2023 г. их не существовало. Небольшие «очаги» 5G, как, например, в метро Казани, не в счет – речь про общедоступные сети. И дело тут не в 24 февраля 2022 г. – после этого дня операторы действительно испытывают затруднения с закупками нового оборудования, так как его поставляли объявившие антироссийские санкции компании Nokia, Ericsson и Huawei. В России массовое производство отечественных базовых станций 5G и даже 4G пока не началось. Но и до 24 февраля 2022 г. доступные широким массам 5G-сети в стране не существовали.

Мнение операторов

Власти, начиная с марта 2022 г., анонсируют одну новую меру поддержки операторов связи за другой. Например, в начале марта 2022 г. CNews писал о планах властей разрешить им не исполнять требования «закона Яровой» и не вкладывать деньги в обновление оборудования для слежки за абонентами. Также им могли разрешить индексировать свои тарифы, но в пределах инфляции, и приостановить строительство сетей вдоль федеральных автодорог и в малых населенных пунктах.

К концу марта 2022 г. эти планы властей были реализованы, вследствие чего абоненты даже архивных тарифов начали платить за связь больше. Спустя еще месяц появилась вероятность освобождения операторов от обязательных отчислений 1,2% выручки в специальный фонд, деньги из которого расходуются на развитие сетей в российских селах и деревнях.

Трое из четырех федеральных сотовых операторов, пишет «Коммерсант», отказались комментировать новые потенциальные послабления и рост нагрузки на кошельки россиян. Только лишь «Мегафон» сообщил CNews, что если инициатива будет принята, то «ни один из операторов не сможет повышать тарифы выше, чем это оправдано текущими расходами», поскольку конкуренция на рынке высока. В компании добавили также, что итоговые расценки на связь зависят «от уровня расходов оператора на предоставление услуг».