Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники

Группа «Элемент», объединяющая активы «Ростеха» и АФК «Системы», образовала новую структуру «Нанотроника». Эта зеленоградская компания займется производством и ремонтом оборудования.



Новый производитель «железа»

Как выяснил CNews, совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Системы» — группа «Элемент» создала компанию по производству «железа» «Нанотроника».

Согласно базе «Контур.фокус», АО «Нанотроника» образована 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Гендиректором компании выступает Михаил Котляков. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент».

Согласно сведениям об экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), компания займется производством компьютеров, периферийного и коммуникационного оборудования, элементов электронной аппаратуры, ремонтом «железа», а также разработкой ПО и прочей деятельностью.

На момент публикации материала представители «Ростеха» и АФК «Система» не смогли ответить на вопрос о целях создания «Нанотроники».

Кому принадлежит и выручка «Элемент»

ГК «Элемент», владеющая «Нанотроникой», — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г. Основная цель партнерства состояла в создании единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области. Как сообщал CNews, стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

Финансовые показатели компании в базе не доступны. Последние имеющиеся данные опубликованы за 2021 г. Так, выручка группы составила 700,7 млн руб. при чистой прибыли 362,5 млн руб.

Какие предприятия входят в группу

Согласно условиям соглашения, обе стороны внесли в свое СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы. В «Элемент», например, вошел известный чипмейкер «Микрон». В сентябре 2022 г. стало известно о том, что производитель чипов получит 7 млрд руб. на масштабирование производства. «Микрон» в марте 2022 г. был внесен в «черный» список США.

Также в группу входят «Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ), «Научно-исследовательского института электронной и микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс», а также «Завод полупроводниковых приборов», «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» и другие.

Помимо этого, в группу вошли «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ), «ВЗПП-Микрон» («Воронежский завод полупроводниковых приборов»), «Ситроникс-МД», Mikron America и другие.