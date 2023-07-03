Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии

Минпромторг объявил миллиардный тендер на проведение ОКР по созданию отечественной технологии выпуска кварцевых заготовок для вытягивания из них оптоволокна. Фронт работ рассчитан на срок до 1 декабря 2025 г. В то же время марте 2023 г. Владимир Путин поручил Правительству совместно с ВЭБ.РФ принять меры, обеспечивающие запуск в России полного цикла производства оптоволокна уже в 2024 г.

Заготовки для вытяжки оптоволокна

Как выяснил CNews, Минпромторг готов потратить до 1,09 млрд руб. на осуществление опытно-конструкторской работы (ОКР) «Создание отечественной технологии производства кварцевых заготовок с целью изготовления перспективных типов оптических волокон». Проект получил шифр «Кварцит». Информация об этом представлена в публичном доступе на сайте госзакупок.

Как ранее отмечал на своем сайте санкт-петербургский разработчик и поставщик лазерно-оптического оборудования ЛЛС, кварцевое стекло (аморфная монолитная форма диоксида кремния или кремнезема) является главной материальной основой оптического волокна. Преформы (заготовки) для последующей вытяжки оптоволокна изготавливаются в виде труб и стержней.

Кварцевое стекло должно быть сверхчистым и монолитным (без пузырей). По этой причине природный диоксид кремния (самый распространенный минерал в земной коре) для промышленного использования не подходит. Его требуется синтезировать.

Вышеупомянутая сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере Минпромторга на проведение ОКР. Он был объявлен 30 июня 2023 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Заявки на него принимаются до 20 июля. Подведение итогов намечено на 28 июля. Фронт работ рассчитан на срок до 1 декабря 2025 г.

Фото: ru.freepik.com В России станут делать заготовки для оптоволокна на замену продуктам из США и Японии

Редакция CNews запросила министерство, является ли отсутствие отечественных кварцевых заготовок единственной проблемой оптоволоконной отрасли, и стоит ли ожидать других тендеров смежной тематики. В ответ представители министерства сообщили, что выполнение рассматриваемой работы «позволит создать полный цикл производства волокна в России и обеспечить высокоскоростные волоконно-оптические системы передачи информации востребованными “марками” оптического волокна».

«Новые работы будут рассматриваться по мере необходимости и также будут выставлены на конкурс», — добавили они.

В пику США и Японии

В тендерных документах отмечается, что целью ОКР является устранение критической зависимости от импорта материалов. На сегодняшний день в нашей стране их серийно производимые отечественные аналоги отсутствуют.

«Отрасль находится в высокой степени зависимости от зарубежных поставок, что создает существенные риски для реализации стратегических проектов строительства телекоммуникационных сетей всех типов и выполнении специальных задач в сфере госбезопасности, создании и защите объектов критической информационной инфраструктуры, — отмечают авторы документов. — Россия не имеет полного цикла технологий производства ключевой среды передачи данных современных сетей связи».

Разрабатываемые кварцевые заготовки предназначены для производства так называемого одномодового волокна (с диаметром сердцевины меньшим, чем передаваемая длина волны) международного стандарта G.652. Он был разработан в 1984 г. и определяет геометрические, механические и прочие характеристики оптического волокна и кабеля. В последствии планируется также выпускать на основе полученных заготовок «многосердцевинные» оптические волокна.

«Разрабатываемое изделие по своим параметрам соответствует зарубежным аналогам — заготовкам для изготовления оптического волокна компаний Sumitomo Electric Industries Ltd (Япония), Corning (CША), OFS (Япония/США)», — утверждают организаторы тендера.

При этом масштабы будущего производства волокон Минпромторг все же характеризует не иначе как мелкосерийное.

Когда появится полный цикл производства?

Упомянутые выше сроки завершения ОКР не вполне соотносятся с поручениями Президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 15 февраля 2023 г.

В частности, Правительству было поручено принять совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ меры, обеспечивающие запуск на территории России полного цикла производства оптического волокна уже в 2024 г. Для этого необходимо было предусмотреть обеспечение финансирования тематических проектов и возможность компенсации инвесторам из федерального бюджета до 25% затрат кредитных (заемных) средств, направленных на капитальные вложения, в том числе на приобретение основных средств.

Ближайший доклад на эту тему Президент ждет до 1 сентября 2023 г., далее чиновники станут отчитываться один раз в полгода.

Незадолго до совещания, в середине февраля 2023 г. глава Минпромторга — вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что суммарные инвестиции в проект по производству телекоммуникационного оптического волокна в нашей стране оцениваются в 20 млрд руб. в год.

Тогда же он пояснил, что проект будет реализовываться в два этапа и включит строительство завода по выпуску собственных заготовок для действующего производства АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске — для перехода на полный цикл производства и последующее увеличение объемов выпуска до 10 млн км оптоволокна в год.

О том, что мордовский завод «Оптиковолоконные системы», первый и по всей видимости единственный в России производитель оптического волокна, довел свою мощность до 4 млн км в год, CNews писал в конце июня 2019 г.

При подготовке данного материала редакция попросила представителей завода прокомментировать новую ОКР Минпромторга и ожидает ответа.