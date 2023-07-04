Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России

С августа 2023 г. КНР из-за новых санкций США ограничит поставки галлия и германия, являясь основным поставщиком этих металлов. Они оба используются в современных полупроводниках, а также в солнечных панелях, аккумуляторах электромобилей и пр. Эксперты уверены, что изменения приведут к потере Китаем доли мирового рынка галлия и германия и выходу в лидеры других стран. У России есть реальный шанс занять первое место – в стране развито производство обоих металлов.

Ответные санкции Китая

Власти Китая вводят ограничения на экспорт металлов, используемых при изготовлении микросхем, пишет Bloomberg. По информации издания, это ответ КНР на санкции США, ограничивающие экспорт технологий и оборудования для производства полупроводников в эту страну.

Ограничения распространяются на галлий и германий, а также на их различные химические соединения и будут введены 1 августа 2023 г. С этого дня все китайские компании, занимающиеся экспортом перечисленных химических элементов, будут обязаны спрашивать разрешение у властей в виде лицензии Министерства торговли.

Без этой лицензии компании, коих на момент выпуска материала было восемь, не смогут продолжить вывозить галлий и германий из Китая. Но даже после получения разрешительных документов им придется передавать властям информацию обо всех своих иностранных клиентах, а также раскрывать подробности всех поступающих от них заказов.

Фото: TravelScape / FreePik Новые санкции Китая могут обернуться против него самого

В современном мире галлий и германий используется при производстве не только полупроводников, но также батарей для электромобилей, солнечных панелей, оптоволокна и дисплеев. Помимо этого, оба металла находят свое применение и в оборонной промышленности. Решение Китая об ограничении их экспорта может повлиять на мировой рынок, поскольку КНР является ключевым игроком на нем. Например, на КНР приходится примерно 94% мировой добычи галлия (статистика Critical Minerals Intelligence Centre, Великобритания).

Все зависят от Китая

Ни галлий, ни германий не относятся к редким химическим элементам, их добыча в современном мире тоже не является трудновыполнимой задачей. Более того, это побочные продукты переработки угля и бокситов, которые являются основой для производства алюминия.

В таких условиях почти любая страна может стать главным поставщиком этих металлов. Китай сумел обойти конкурентов лишь благодаря ценовой политике – он продает галлий и германий немного дешевле других.

Как итог, основные мировые поставки обоих металлов обеспечивает именно КНР. Вводимые с 1 августа 2023 г. ограничения на их экспорт, а также более высокие цены у других поставщиков могут негативно повлиять на производство тех или иных вещей, в которых они используются, пишет Bloomberg.

Дробовик нацелен на колено

Новые правила экспорта галлия и германия из Китая могут в итоге обернуться против самой страны. Такого мнения придерживается глава американского инвестбанка Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone) – он уверен, что поначалу ограничения приведут к росту глобальных цен на оба металла, но затем мир постепенно начнет избавляться от зависимости от Китая, а тот, в свою очередь, станет терять долю рынка. Экклстоун добавил, что раньше подобное уже происходило, и привел в пример сурьму, вольфрам и различные редкоземельные элементы.

Китайские ограничения могут оказаться реальным шансом на захват первого места другой страной, например, Россией, поскольку здесь производятся и галлий, и германий. Помешать ей в этом могут Япония, Канада, США, Бельгия и Южная Корея – эти государства тоже умеют производить галлий и германий.

К моменту выхода материала решение властей Китая не успело отразиться на мировом рынке, поскольку до введения ограничений оставалось еще около месяца. Акции компаний, занимающихся производством галлия и германия, а также полупроводников за пределами Китая, в цене не изменились. Так, стоимость ценных бумаг осталась прежней как минимум для голландской NXP Semiconductors NV (поставщик полупроводниковых компонентов) и американской Wolfspeed Inc. (производитель широкозонных полупроводников, специализирующийся на материалах из карбида кремния и нитрида галлия).

Почему именно сейчас

Грядущие изменения на рынке галлия и германия – это очередное следствие торговой войны, в которую США и Китай вступили еще в 2018 г. Штаты регулярно вводят различные ограничения против КНР, большинство из которых нацелены на ИТ-отрасль этой страны, а та долгое время, по большей части, не давала отпор, предпочитая искать пути обхода санкций.

Причины, побудившие власти Китая изменить модель поведения, не раскрываются, но не исключено, что чаша терпения КНР просто переполнилась. Несколькими днями стало известно о подготовке Западом новой порции ограничений, на этот раз касающихся импорта в Китай технологий и чипов, задействованных в сегменте искусственного интеллекта. Однако этому предшествовала другая ситуация, инициатором которой был Китай – во второй половине весны 2023 г. власти страны запретили использование чипов производства американской компании Micron в некоторых секторах своей экономики. Причиной стало обнаружение «относительно серьезных рисков» кибербезопасности в ее продукции.