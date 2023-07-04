В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования

В России зафиксирован большой спрос на ИТ-специалистов, особенно на системных администраторов и разработчиков ПО. Многие компании готовы трудоустроить даже джуна без высшего образования и выпускника онлайн-школ. Но если кандидат будет требовать слишком много денег или сообщит о проживании за границей, то ему укажут на дверь.

Программисты в цене

Российские ИТ-компании остро нуждаются в большом количестве ИТ-кадров и даже готовы нанять начинающих специалистов без профильного образования, но с сертификатом об окончании онлайн-курсов. Как сообщили CNews представители HeadHunter, больше других на российском рынке востребованы разработчики программного обеспечения – они нужны 63% работодателей. На втором месте разместились представители профессии, которая, казалось бы, постепенно уходит в прошлое ввиду повсеместного отказа компаний от своей локальной инфраструктуры в пользу связки «тонкий клиент плюс облачный сервис». Речь о системных администраторах, которых не так давно приговорили к забвению, но которые, как оказалось, прямо сейчас очень нужны 42% российских компаний.

Фото: HeadHunter Топ наиболее востребованных ИТ-специалистов, Россия, июнь 2023 года

В топ-5 наиболее востребованных в России ИТ-специалистов входят специалисты техподдержки (их ищут 37% опрошенных компаний), аналитики (31%) и руководители проектов (22%). Немного менее нужными являются системные инженеры и безопасники (по 17%), тогда как у DevOps-инженера шансов найти работы меньше – их ищут лишь 12% компаний. Еще меньше в этом плане повезло гейм-дизайнерам – лишь 1% компаний нуждаются в таких специалистах. Это наихудший показатель в статистике HeadHunter.

Работа есть, но ее нет

Как бы сильно компания ни нуждалась в том или ином специалисте, у нее всегда найдется причина, по которой она откажет в трудоустройстве тому или иному кандидату на открытую вакансию. Подавляющее большинство работодателей (82%) скажут соискателю «нет», если тот станет просить больше денет, чем те будут готовы ему предложить.

Несоответствие предложений и ожиданий в вопросах зарплаты – основная причина отказов в приеме на работу. За ней следует отсутствие у кандидата достаточного объема опыта работы – с ним не станут связываться 52% компаний. Столько же наберется и тех, кто не собирается принимать на работу людей, живущих за пределами России, к тому же в России есть несколько компаний, в том числе и крупных, готовых уволить специалиста только лишь за то, что он переехал жить в другую страну.

Фото: HeadHunter Из-за чего вам чаще всего приходилось отказывать кандидатам? Июнь 2023 года

Место дислокации кандидата, как оказалось, является более частой причиной отказов в трудоустройстве, нежели отсутствие у специалиста опыта работы по профилю компании – 48% работодателей укажут ему на дверь. Провал тестового задания не потерпят 46% компаний, а 40% будут принимать решение о приеме на работу на основе личных качеств соискателя. При этом возраст и внешний вид ИТ-шника – малозначимые факторы при приеме на работу – лишь для 15% компаний эти параметры критичны.

Диплом – это что-то из прошлого

Согласно результатам опроса HeadHunter, компании все реже «отбраковывают» ИТ-специалистов, которые по тем или иным причинам не стали тратить четыре-шесть лет на получение профильного высшего образования. Отсутствие диплома отпугнет лишь 18% работодателей на этапе собеседования.

Фото: standret / FreePik Работать в ИТ можно и без диплома о высшем профильном образовании

В 2023 г. резко выросло количество компаний, которые готовы принять на работу ИТ-специалиста самого базового уровня (джуна), у которого из достижений на данном этапе – лишь сертификат о прохождении курсов онлайн-обучения. Таковых набралось 35%, хотя годом ранее их было лишь 16%.

Однозначное нет выпускникам онлайн-школ в 2022 г. сказали бы 70% компаний, тогда как годом позже их количество снизилось до 49%. Определенного мнения по этому поводу нет у 15% работодателей – столько же было и в 2022 г.

У опытных шансов больше

Исследование HeadHunter гласит, что работодатели при изучении резюме кандидатов обращают внимание на целый ряд параметров. Так, многим из них очень важно наличие соискателей успешных и реальных кейсов в ИТ-сфере, знания стека технологий и стажа по необходимой должности/специальности.

Фото: HeadHunter Значимость различных параметров резюме ИТ-кандидатов (шкала от 1 до 5, где «1» - абсолютно неважно, «5» - очень важно), Россия, июнь 2023 года

Желаемый график работы – это то, на что работодатели смотрят хоть и не в первую, но и не в последнюю очередь, как и на интересующий кандидата уровень заработной платы. В то же время отсутствие у претендента на вакансию познаний в английском языке и рекомендаций с предыдущего места работы для подавляющего большинства компаний особого значения не имеет.

За опыт доплаты нет

ИТ-специалистам, обладающим более обширным багажом навыков и опыта в сравнении с коллегами, в России можно особо не рассчитывать на доплату за знания. Лишь в 12% российских компаний есть подобная практика, распространяющаяся на всех сотрудников, хотя годом ранее таковых было 13%.

32% респондентов заявили, что не намерены внедрять такие меры поощрения, и таковых на фоне 2022 г. стало значительно больше – год назад компаний без подобных практик и планов по их применению было лишь 12%.

Еще 6% работодателей заявили, что не видят ничего плохого в том, чтобы доплачивать более опытным сотрудникам, но не делают этого из-за отсутствия финансовой возможности. В 2022 г. таких набралось 12%.