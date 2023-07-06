На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Разные страны по-разному пытаются регулировать деятельность криптовалютных операторов, но все - ссылаются на интересы инвесторов и прошлые инциденты.

Запреты и разрешения

На фоне рекордного годичного подорожания биткоина, который 4 июля 2023 г. на бирже Binance пробил отметку в $31,3 тыс., страны Юго-Восточной Азии начали вводить разной степени строгости ограничения для криптооператоров.

В частности, таиландская Комиссия по биржам и ценным бумагам опубликовала новые правила для сервис-провайдеров цифровых активов, которые, как утверждают власти, нацелены на защиту инвесторов.

Новые правила требуют, чтобы криптооператоры публиковали «адекватные предупреждения» о рисках, связанных с торговлей криптовалютами. Как пишет Cointelegraph.com, всем платформам предписано опубликовать у себя сообщение следующего содержания: «Криптовалюты составляют высокий риск. Пожалуйста, тщательно изучите и примите к сведению всё, что касается рисков, связанных с криптовалютами, потому что существует вероятность, что вы потеряете свои вложения целиком».

Фото: © master1305 / Фотобанк FreePik Сингапур заставляет криптооператоров следовать тем же правилам, что и классические финансовые институты, а тайские власти предписали биржам повесить предупреждение об опасности биткоина прямо на главных страницах

Плашка должна быть хорошо видна, а клиенты обязаны подтвердить, что они понимают написанное на ней предупреждение.

Впрочем, гораздо важнее другой запрет: Комиссия запретила криптозаймы в принципе. По сути это означает ещё и запрет на предложение услуг по начислению дохода за депонирование криптоактивов. Всё это, естественно, под предлогом защиты интересов инвесторов.

В 2022 г. отрасль криптозаймов пережила серьёзный кризис, связанный с «медвежьими» тенденциями на рынке (в биржевой практике «медведями» называются игроки, стремящиеся понизить курсы ценных активов).

Из-за длительного падения курсов криптоактивов, несколько крупных фирм, промышлявших криптозаймами, разорились, потеряв пользовательских средств на миллиарды долларов. Ведущие игроки - Celsius и BlockFi, подали на банкротство, в результате его деньги инвесторов застряли на заблокированных счетах на неопределённый срок.

Драконовские «защитные меры» вступят в действие с 31 июля 2023 г. С заметным опозданием: криптовалюты в среднем довольно активно растут.

Правила игры для взрослых

Между тем, Финансовое управление Сингапура объявило, что с конца 2023 г. будет требовать от операторов цифровых платежей следовать тому же набору правил, которые реализованы для традиционных финансовых институтов, пишет The Register.

В частности, теперь криптооператоры будут обязаны хранить депонированные средства клиентов в специально учреждённом доверительном трасте, отдельно от собственных активов. Кроме того, криптофирмам запрещено одалживать активы или осуществлять стейкинг - временно блокровать средства на специальном криптовалютном кошельке для поддержки валидации блокчейна.

Операторам предстоит ревизировать активы пользователей ежедневно, вести надлежащий учёт, обеспечивать доступ и операционный контроль над цифровыми платёжными токенами в Сингапуре и информировать власти о возникающих рисках.

Стейкинг в интересах аккредитованных и институциональных инвесторов будет разрешён, но под бдительным присмотром со стороны Финансового управления.

«Это позволит снизить риск потери или некорректного использования пользовательских активов и обеспечит возможность их восстановления в случае, если поставщик услуг, связанных с цифровыми платёжными токенами, окажется финансово несостоятельным», - говорится в заявлении Управления.

Очевидно, что это отсылка к инциденту с сингапурской криптовалютой Terraform Labs, в результате которого депонированные инвесторами средства на сумму $42 млрд «сгорели», и крах таких компаний как криптобиржа FTX.

Финансовое управление Сингапура также заявило, что новые регуляционные меры не смогут защитить пользователей сами по себе, и призвало к бдительности.

В свою очередь, Южная Корея приняла новый закон - Акт о виртуальных активах, налагающий на криптооператоров целый ряд новых обязательств по защите инвесторов. В их числе - требование страховаться от киберинцидентов.

«Кибербезопасность была и остаётся болевой точкой криптоотрасли: взломы и кибермошенничество на блокчейнах - один из самых распространённых каналов утечки пользовательских криптосредств, - указывает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. - Возможно, законодательное требование к криптоплощадкам страховаться от киберинцидентов - это один из наиболее рациональных подходов. Потому что первое, что потребует страховщик ещё до продажи полиса, это глубокого аудита кибербезопасности площадки. Страховые фирмы свои деньги считать умеют, и страховать тех, кто к своей безопасности относится безалаберно, не станут».

Гонконг пока не принял специализированного законодательства в отношении криптовалют, но создал Специальную группу по продвижению развития Web3. До этого Комиссия по биржам и фьючерсным контрактам Гонконга предложила обязать криптовалютных трейдеров получать лицензии, аналогичные тем, что обязаны получать биржевые торговцы ценными бумагами.