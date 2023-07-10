Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию

Лизинговая компания в структуре Минсельхоза уходит с Windows Server и VMware на решения российской софтверной компании «Ред софт». Госзаказчик выбрал ее продукты «Ред ОС» и «Ред виртуализация».

Миграция «Росагролизинга»

Как стало известно CNews, российская агропромышленная лизинговая компания «Росагролизинг» переводит свою ИТ-инфраструктуру на решения «Ред софт». Об этом редакции рассказали представители этого софтверного разработчика.

«Росагролизинг» принадлежит Минсельхозу и занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях.

В качестве операционной системы для своих серверов госзаказчик на замену Windows Server выбрал «Ред ОС». Систему виртуализации VMware ESXi он меняет на решение «Ред виртуализация».

Подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «Росагролизинга» на российский программный комплекс началась в середине 2021 г.

По данным «Ред софта», в ходе проекта компании удалось интегрировать свое ПО с действующими сервисами и информационными системами «Росагролизинга», что позволило сохранить непрерывность рабочих процессов.

«По нашим оценкам, закупленные “Росагролизингом” 11 кластеров «Ред виртуализации» позволяют перевести более 275 серверов в виртуальной инфраструктуре на нашу систему», — поясняют разработчики.

«Перевод серверной инфраструктуры с иностранной системы виртуализации на отечественную — первый шаг заказчика в сторону импортозамещения ПО, — добавляют они. — Логическим продолжением развития проекта является миграция виртуальных машин на отечественную “Ред ОС”. В 2023 г. уже объявлены процедуры закупки “Ред ОС” конфигурации “Сервер” для этих целей. Часть серверных ОС была приобретена в 2022 г.».

В распоряжении CNews имеются данные о закупках «Росагролизинга» в 2022 г. Их сумма достаточно скромная — около 3,5 млн руб. В то же время редакция располагает данными о двух тематических закупках 2023 г. на спецплощадке для гособоронзаказа (ГОЗ). По понятным причинам их подробности мы не приводим.

Редакция поинтересовалась у заказчика причинами выбора упомянутой площадки для проведения тендеров и ожидает ответа.

Некоторые подробности проекта

Разработчики российского ПО уверены, что миграция (в своей завершенной части) прошла успешно «благодаря функциональной зрелости программного обеспечения и развитой экосистеме продуктов компании».

«На момент старта проекта она уже включала необходимое для работы предприятия ПО, например, систему “1С предприятие”, комплексное решение “Кибер бэкап” и СУБД Postgres Pro», — прокомментировал CNews заместитель генерального директора «Ред софта» Рустам Рустамов.

Руководитель департамента ИТ «Росагролизинга» Сергей Виноградов уверен, что перевод серверного оборудования компании на продукты «Ред софта» позволил ей снизить зависимость от иностранных производителей ПО в условиях санкционного давления. «В результате у нас есть возможность получать обновления и комплексную техническую поддержку напрямую от разработчика, чего сегодня лишены пользователи иностранного софта», — отмечает он.

Масштабы деятельности «Росагролизинга»

По данным ЕГРЮЛ, АО «Росагролизинг» было зарегистрировано в Москве 12 февраля 2001 г. В базе «Контур.фокуса» по состоянию на 30 сентября 2011 г. единственным акционером общества указана Российская Федерация.

По данным этой же базы, по итогам 2022 г. организация продемонстрировала выручку в 10,02 млрд руб. с приростом этого показателя на 85% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 2,44 млрд руб. В 2021 г. она оказалась на уровне 1,22 млрд руб.