Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США

GPU Intel для Китая

Intel запустит в КНР продажи ускорителей Habana Gaudi 2, предназначенного для использования в задачах глубинного обучения и инференса (обеспечение работы предварительно обученной нейросети на конечном устройстве), пишет Digitimes.

Как отмечает издание, американскому чипмейкеру придется подготовить специальную экспортную версию продукта, чтобы беспрепятственно осуществлять поставки в Китай, не опасаясь нарушения ограничений со стороны властей США. Наличие у Intel планов по выпуску «урезанной» версии Gaudi 2 подтвердил вице-президент корпорации Чэнь Баоли (Chen Baoli) в рамках пресс-конференции, состоявшейся 11 июля 2023 г. в Пекине.

Какие конкретно изменения будут внесены в Gaudi 2 и как они отразятся на производительности продукта, источник не уточняет. Однако Nvidia, прямой конкурент Intel в данном сегменте, одним из первых решивший пойти на искусственное замедление поставляемых в КНР передовых GPU, добился почти двукратного снижения вычислительной мощи ускорителей A100 и H100.

Фото: Intel Intel вслед за Nvidia начнет поставки «урезанных» GPU в КНР

Ожидается, что китайские серверные гиганты, такие как Inspur, H3C и xFusion наладят выпуск продукции на базе Gaudi 2. По данным Pacific Securities, на долю одной лишь Inspur в 2022 г. приходилось около 37% рынка ИИ-серверов КНР. В свою очередь H3C застолбила за собой 8% национального рынка.

Зачем искусственно ухудшать характеристики GPU

В октябре 2022 г. Минторг США с подачи администрации президента Джозефа Байдена (Jospeh Biden) ужесточил правила поставок полупроводников, при разработке которых используются американские технологии, в КНР.

В частности, предусматривалось введение ограничений на производительность поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики была выбрана такая характеристика интегральной микросхемы как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate; BTR). Экспорт в КНР полупроводниковой продукции, параметры производительности которой превышает установленные властями США пределы, без получения специальной лицензии отныне был запрещен.

Помимо уже упомянутой Nvidia, на ухищрения, предполагающие модификацию собственной продукции ради сохранения клиентов из Китая, пошла нидерландская ASML. Крупнейший в мире производитель литографического оборудования будет отгружать ухудшенную на заводе аппаратуру для производства интегральных микросхем.

Чем примечателен Gaudi 2

Графический процессор Gaudi 2 был представлен весной 2022 г. По задумке Intel он должен составить конкуренцию ускорителю Nvidia A100 – продукту, востребованному во всем мире и предназначенному в том числе для обучения больших языковых моделей (LLM) вроде GPT компании OpenAI.

В основу Gaudi 2 легли наработки компании Habana, которую Intel приобрела в 2019 г. за $2 млрд.

Чип Gauidi 2 выпускается в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом, включает 24 тензорных ядра, 96 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 и поддерживает до 24 100-гигабитных сетевых интерфейсов.

Согласно результатам внутренних тестов, проведенных Intel, в бенчмарках ResNet-50 (классификация изображений) и BERT (обработка естественного языка) Gaudi 2 продемонстрировала сопоставимый с Nvidia A100 результат. Однако, как отмечает The Register, новый ускоритель Intel до сих пор не мог похвастаться столь же высоким уровнем востребованности, как и решения Nvidia.

Нерасторопность Intel

Возможно, слабый спрос на Gaudi 2 в определенной степени свяазан с запоздалым выходом Gaudi 2 на рынок: за несколько месяцев до анонса продукта Nvidia представила новый ускоритель H100, который, по собственной оценке чипмейкера, опережает GPU A100 предыдущего поколения – а значит и Gaudi 2 – в шесть раз по показателю производительности.

Intel не в первый раз за последние годы демонстрирует нерасторопность при выводе новых продуктов на рынок. К примеру, компания несколько раз откладывала вывод на рынок своих процессоров Xeon Scalable четвертого поколения (Sapphire Rapids). Как ранее сообщил CNews, по некоторым данным, задержки с запуском нового продукта связаны с колоссальным количеством аппаратных ошибок – более 500 – в мощных серверных процессорах Intel.

При этом в конце июня 2023 г. выяснилось, что некоторые из представителей нового семейства Xeon Scalable содержат аппаратный баг. По информации TrendForce, корпорация была вынуждена приостановить их поставки, пока ошибка не будет исправлена путем обновления микрокода.