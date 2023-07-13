В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

МТС вводит комиссию за пополнение счета домашнего интернета, фиксированной телефонии и телевидения – менее чем через полгода после появления поборов за внесение средств на баланс мобильного телефона. Ни у одного другого оператора подобных условий оплаты нет.

Ухудшение условий

Оператор связи МТС, входящий в четверку крупнейших телеком-операторов в России, вводит новые поборы. Как пишут «Ведомости», абоненты компании будут вынуждены платить ей комиссию в размере 1% за каждое пополнение счета проводного интернета, телевидения и домашнего телефона. Для примера, если перечислить МТС 500 руб. на оплату любой из перечисленных услуг, то до баланса доберутся лишь 495 руб. – 5 руб. оператор оставит себе.

В данном случае МТС идет по проверенной им же схеме – как сообщал CNews, в начале 2023 г. оператор ввел аналогичную комиссию за пополнение баланса мобильного телефона, почти не оставив абонентам удобного способа обхода этого ограничения – чтобы не дарить МТС часть своих денег, россиянам придется либо привязывать к своему счету банковскую карту для автоплатежа, либо выпускать карту в «МТС банке», либо идти в ближайший салон оператора – иные способы пополнения счета отныне с комиссией.

Отдавать оператору часть денег за оплату интернета, телефона или телевидения придется с 27 июля 2023 г. На сайте МТС сказано, что будут действовать те же условия, что и для мобильных абонентов.

Больше комиссий – больше заработок

По официальным данным МТС, суммарный размер абонентской базы оператора на середину июля 2023 г. составлял в пределах 88 млн человек. При этом некоторые из них могут пользоваться сразу несколькими услугами оператора, что увеличивает нагрузку на их кошелек.

Фото: МТС Абоненты МТС теперь вынуждены за свой счет компенсировать расходы оператора

Статистика оператора гласит, что к концу I квартала 2023 г. телефонной (не мобильной) связью МТС пользовались 2,2 млн домохозяйств, а число абонентов телевидения и домашнего интернета составляло 3,6 млн и 4,5 млн соответственно.

Причины, по которым МТС решил отбирать у своих абонентов интернета, ТВ и телефона часть их денег, те же, что и в случае с мобильной связью. «Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов», – говорится на сайте оператора.

Отчет компании за II квартал 2023 г. пока не опубликован, но в документации за первую четверть 2023 г. статистика приведена более чем радужная. За этот период выручка компании подскочила на 5,8% год к году, составив 139,6 млрд руб. а чистая прибыль продемонстрировала феноменальный трехкратный рост, достигнув 12,7 млрд руб.

МТС не забывает регулярно повышать тарифы на свои услуги. CNews писал, что в октябре 2022 г. оператор получил от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) требование о снижении цен – антимонопольное дело против него было заведено в феврале 2022 г., когда стало известно об «индексации» тарифов на 9,5% для 28 млн абонентов, но это не остановило МТС от накрутки расценок в августе, сентябре и октябре 2022 г. В итоге цены выросли в сумме на 20%, что и привлекло очень пристальное внимание ФАС.

Конечное число абонентов

По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, новая комиссия МТС может затронуть в пределах 3 млн его абонентов. Другие собеседники издания полагают, что ухудшения условий оплаты для абонентов – это попытка МТС компенсировать свои затраты на банковский эквайринг, который в настоящее время может достигать 2,5% и зависит от выбранного банка, региона работы компании и вида ее деятельности. Также они видят в этом попытку МТС завлечь как можно больше людей в свою экосистему – на июль 2023 г., по их данным, лишь около 5% абонентов компании пользовались услугами «МТС банка». А поскольку пополнение баланса через этот банк лишено комиссии, это может увеличить число его клиентов.

Новые условия оплаты услуг МТС

При всем этом масштабного оттока абонентов собеседники издания пока не ждут. Такого мнения придерживается, в частности, аналитик iKS-Consulting Максим Савватин – он сообщил изданию, что люди едва ли массово побегут разрывать договора с МТС, но при этом действия оператора наверняка повлияют на снижение их лояльности к нему.

Когда никто не хочет брать пример

К моменту выпуска материала МТС был единственным оператором из «Большой четверки», который нагружает своих абонентов комиссиями за пополнение счета. Ни «Билайн», ни «Мегафон», ни Tele2 не спешат идти на столь непопулярные меры, хотя последний, стоит отметить, был в шаге от внедрения таких же поборов.

Конкуренты МТС на рынках телевидения и домашнего интернета тоже пока не намерены следовать примеру этого оператора. Как сообщил изданию представитель оператора спутникового ТВ «Орион» (бренд «Телекарта»), поборов за пополнение счета у него нет. В «Ростелекоме» рассказали CNews, что комиссии за внесение денег на баланс у оператора тоже нет. «“Ростелеком” не взимает комиссию за оплату услуг и вводить ее не планирует», – сообщили редакции в компании. Однако, некоторые платежные агенты могут брать процент за транзакцию. Оплатить услуги гарантированно без комиссии наши клиенты могут в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении».