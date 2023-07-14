Новый драконовский закон заставит внедрить в iPhone важную «фишку» как у древнейших смартфонов на Android

Европе утверждено новое требование к технике на аккумуляторах – смартфоны, планшеты, ноутбуки, самокаты, электромобили и пр. к 2027 г. должны поставляться со съемной батареей. Apple iPhone – не исключение, хотя в этих телефонах никогда не было такой опции, в отличие от старых Android-смартфонов.

Легкий доступ к аккумулятору

Европейский совет полностью поддержал норму Европарламента, предписывающей всем без исключения производителям работающих от аккумуляторов устройств делать их батареи съемными. Как пишет Neowin, это коснется всех вендоров, если те хотят продавать свою продукцию на территории Евросоюза, в том числе и Apple.

Крайний срок исполнения требований ЕС – 2027 г., к этому году все гаджеты должны быть со съемными аккумуляторами и возможностью легкой их замены. Для смартфонов Apple iPhone это означает новый виток развития, поскольку более чем за 16 лет существования мобильников Apple (оригинальный iPhone был представлен в начале 2007 г.) ни один из этих телефонов не комплектовался съемной батареей.

Между тем, Android-смартфоны на заре своего существования, напротив, все как один работали от съемных аккумуляторов, в отличие от современных моделей, в которых добраться до АКБ без специальных инструментов и опыт в разборке мобильников невозможно. Например, даже во флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy S съемная батарея присутствовала вплоть до пятого поколения – Galaxy S5 образца 2014 г. Apple в том году выпустила iPhone 6. Таким образом, к 2027 во всех европейских iPhone появится частичка Android-смартфонов 2008-2015 гг.

Фото: bublikhaus / FreePik После вступления новых требований в силу заказов на замену АКБ у мастерских поубавится

Современным мобильникам на Android тоже есть чем поделиться с iPhone. Еще осенью 2022 г. Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязывает производителей продаваемых на территории ЕС гаджетов обеспечивать поддержку зарядного устройства с интерфейсом современного стандарта USB-C (USB Type-C). Этот интерфейс должен в обязательном порядке стать частью iPhone с 2024 г.

К чему ограничиваться смартфонами

Новые правила ЕС распространяются не только на смартфоны, но также на ноутбуки, планшеты и даже на транспорт – электросамокаты, велосипеды с электромотором, электромобили и пр.

Все, что работает от АКБ, должно будет иметь съемную батарею, в противном случае ни один европейский магазин не сможет легально продавать такую технику. Делается это для уменьшения количества электронных отходов – многим потребителям сейчас проще выкинуть старый смартфон с изношенным элементом питания и купить новый, чем искать сервис для замены АКБ. В значительной степени это касается владельцев iPhone – у Apple есть программа по замене аккумулятора, но в сентябре 2022 г. в США стоимость этой услуги для мобильников серии iPhone 14 подскочила до $99 (8950 руб. по курсу ЦБ на 14 июля 2023 г.). это намного дороже, чем для предыдущей линейки и для более старых аппаратов – в их случае клиент заплатит $69 (6230 руб.).

Экология в данном вопросе – ключевой фактор. Наличие в устройстве съемного аккумулятора в значительной степени упростит пользователю его замену – ему достаточно будет купить необходимую АКБ установить ее на место старой. К слову, ноутбуки тоже десятилетиями поставлялись с отключаемым аккумулятором, но теперь большинство вендоров в погоне за минимальной итоговой толщиной корпуса батареи они стали прятать внутри.

Все будет выглядеть иначе

Новые правила ЕС заставляют производителей пересмотреть дизайн своих устройств таким образом, чтобы пользователь имел легкий доступ к аккумулятору. Это означает, что внешний вид всех привычных потребителям устройств через несколько лет сильно изменится, и особенно это касается планшетов, эпоха которых началась с самого первого iPad в 2010 г. Эти устройства с самого начала поставлялись с несъемной батареей, и редкие исключения лишь подтверждали правило.

Фото: Samsung Судя по всему, такой формат смартфонов ожидает триумфальное возвращение

Могут измениться и смартфоны. Раньше батарея скрывалась под съемной задней крышкой, теперь она, как правило, приклеена к корпусу. Также следует отметить, что монолитность корпуса напрямую влияет на уровень его защищенности от попадания воды и пыли. Разумеется, это никак не касается бюджетных моделей – у них АКБ хоть и несъемная, но защиты от внешних факторов нет, даже номинальной. А вот устройства флагманского и премиального сегментов, если их оборудуют съемной задней крышкой, могут или потерять такую защиту, или нарастить толщину корпуса, как это реализовано в «бронированных» гаджетах.

Ради экологии

Как пишет портал Android Authority, европейские власти хотят заставить вендоров создать своего рода экономику замкнутого цикла для аккумуляторов, чтобы повысить степень их повторного использования до самого возможного максимума. Притом новые меры касаются не только новых устройств, но и непосредственных их производителей – не разработчиков (Apple, Xiaomi и пр.), а владельцев заводов и фабрик. К концу 2027 г. они должны будут наладить сбор хотя бы 63% отслуживших свое батарей, а через три года этот показатель должен вырасти до 73%.

Попутно власти Европы хотят организовать более качественную и массовую переработку аккумуляторов – заставить компании извлекать из них 50% лития к концу 2027 г. и 80% – к концу 2030 г. А чтобы производители аккумуляторов наконец-то начали использовать вторсырье, будут введены соответствующие требования к элементам питания – в них к концу 2027 г. должно будет содержаться не менее 6% вторично используемых лития и никеля, 85% свинца и 16% «подержанного» кобальта.