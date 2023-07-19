Власти России нашли ответ на квантовую угрозу

Правительство утвердило Концепцию регулирования квантовых коммуникаций. Документ призван дать ответ на квантовую угрозу. Предполагается обеспечить интеграцию данного вида технологий в существующие средства связи, предоставить гражданам право на выбор способов защиты информации и предусмотреть меры ответственность за ущерб, причинный использованием квантовых коммуникаций.

Концепция регулирования квантовых коммуникаций

Правительство утвердило Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 г. Документ опубликован на сайте Правительства. Основной задачей Концепции является обеспечение высокого уровня информационной безопасности в период внедрения квантовых коммуникаций в существующие информационные системы и сети связи.

Что такое квантовые коммуникации

Квантовые коммуникации представляют собой технологию криптографической защиты информации, использующей для передачи ключей индивидуальные квантовые частицы. Главным преимуществом квантовых коммуникаций является защищенность передаваемой информации, гарантированная законами квантовой механики.

В 2020 г. в России была утверждена дорожная карта развития квантовых коммуникаций, предполагающие затраты на развитие данного направления в размере 19,5 млрд руб. за период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет должен выделить 13 млрд руб., внебюджетные источники – 6,5 млрд руб. В том числе госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) должна выделить 5,3 млрд руб. РЖД является автором данной дорожной карты, на ее базе был создан центр компетенций по квантовым коммуникациям.

Принципы регулирования: человеко-ориентированный подход и право на информацию

Концепция регулирования квантовых коммуникаций предполагает несколько принципов. Во-первых, это обеспечение прав и свобод человека – регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно основываться на человеко-ориентированном подходе. При этом приоритет отдается безопасности государства. Также должны обеспечиваться право на защиту информации (право каждого использоваться способы защиты информации, не запрещенные законодательством), технологический суверенитет (необходимость достижения независимости России в данной сфере, включая обеспеченность отечественными оборудованием и ПО, создаваемыми в рамках защищенных цепочек поставок их комплектующих) и поддержка конкуренции (необходимость обеспечения равного для всех участников рынка, включая предприятия малого и среднего бизнеса).

Еще одним принципом регулирования является экономическая эффективность: расходы бюджетов на создание инфраструктуры квантовых коммуникаций должны быть компенсированы рациональным использованием указанной инфраструктуры, в том числе ее совместным использованием несколькими органами, входящими в единую систему публичной власти России, и допуском к инфраструктуре квантовых коммуникаций коммерческих организаций на договорной основе (если это не создает угрозу информационной безопасности государства).

Квантовая угроза

Объектом регулирование отрасли квантовых коммуникаций являются общественные отношения, возникающие в сфере квантовой связи и квантовой криптографии. Авторы Концепции исходят из наличия квантовой угрозы, под которой понимается созданием квантового вычислителя, способного повлиять на уровень информационной безопасности, а также иных технологий, позволяющих проводить атаки на квантовые коммуникации без использования квантового вычислителя.

Также авторы документа учитывают следующие факторы: появление нового вида коммуникаций, требующего утверждения национальных стандартов, включающих требования к сетям квантовых коммуникаций, оборудованию, программного обеспечению и совместному использованию линий квантовой связи с существующими линиями связи, а также проведению испытаний сетей квантовых коммуникаций, оборудованию и ПО; возможность обеспечения информационной безопасности с использованием технологий квантовой криптографии для критической информационной инфраструктуры России и защиты отдельных видов информации; важность обеспечения доступа к сетям квантовых коммуникаций физических и юридических лиц для обмена криптографическими ключами и ключевой информацией. Не допускается возможность применения квантовых коммуникаций, представляющих угрозу обеспечению обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка.

Подходы к регулированию квантовых коммуникаций

Авторы документа подчеркивают необходимость формирования правового института, регулирующего использование квантовых коммуникаций в существующих сетях связи и при создании новых сетей квантовой связи. Правовое регулирование квантовых коммуникаций должно будет происходить через создание правового механизма тестирования, опытной эксплуатации и внедрения технологий «без избыточных административных процедур» с обеспечением необходимого уровня безопасности и контролируемости со стороны государственных органов.

Правовым средством создания такого механизма могут стать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, которые целесообразно устанавливать для регулирования квантовых коммуникаций в отдельных сферах, включая беспилотный транспорт и логистику, интернет вещей, портативную электронику, современные и перспективные сети мобильной связи, а также иные сфера, где есть необходимость в повышении уровня информационной безопасности.

Для интеграции квантовых коммуникаций в единую сеть электросвязи России необходимо принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих: создание, эксплуатацию и соединению сетей квантовой связи, принадлежащих разным субъектам права, а также взаимодействие сетей квантовой связи с иными сетями электросвязи, входящими в единую сеть электросвязи; развитие технологий квантовой связи и квантовой криптографии (квантовое распределение ключей); обеспечение доступа физических и юридических лиц к сетям квантовой связи.

Особенности технической реализации методов квантовой криптографии (квантового распределения ключей), обусловленные предельной дальностью передачи фотонов в разных средах, требуют установления обязательных требований к линиями связи, используемым для квантовых коммуникаций, до их проектирования и ввода в эксплуатацию.

Если использование отдельных технологий квантовых коммуникаций не будет соответствовать существующим требованиям, то до внесения изменений в законодательство, предусматривающих сертификацию такого оборудования квантовых коммуникаций, включая сертификацию отдельных его элементов, может использоваться несколько методов защиты информации без снижения уровня информационной безопасности с последующим изменением соответствующих правовых актов.

Если для отдельной категории информации или информационной технологии не установлены требования к применению средств криптографической защиты информации, передаваемой с использованием квантовых коммуникаций, то должно применяться право каждого использовать способы защиты информации, не запрещенные законодательством России.

Создание линий квантовой коммуникации, пересекающих государственную границу России, предполагается также согласовывать с ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ФСТЭК (Федеральная служба технологического и экспортного контроля). А в целях обеспечения правового регулирования систем криптографической защиты информации, используемых в банковской сфере, необходимо участие Центробанка.

Меры ответственности

Общественные отношения в области квантовых коммуникаций предусматривают взаимодействие субъектов права, имеющих разный правовой статус, по поводу объектов права, находящихся в разных правовых режимах. Добросовестность действий участников квантовых коммуникаций должна обеспечиваться институтами юридической ответственности, которые требуют совершенствования при расширении сферы использования квантовых коммуникаций.

В этих целях должны быть усовершенствованы механизмы гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за вред, причиненный в процессе использования квантовых коммуникаций. Также предполагается изменение законодательства России в части обеспечения компенсации всех видов вреда в отрасли квантовых коммуникаций, включая закрепление солидарной ответственности и страхования гражданской ответственности.

Поддержка отечественных разработчиков

Техническое регулирование отрасли квантовых коммуникаций должно основываться на национальных стандартах, устанавливающих требования к сетям квантовых коммуникаций, оборудованию, ПО и использованию технологий квантовых коммуникаций в существующих линиях связи, а также проведению испытаний сетей квантовых коммуникаций, оборудованию и ПО. Развитие отрасли квантовых коммуникаций потребует правого закрепления терминов для этой отрасли и их систематизации, в том числе путем внесения изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности и иные правовые акты. Организации, осуществляющие деятельность в области квантовых коммуникаций, а также производящие оборудование квантовой коммуникации, должны быть «легко идентифицированы» государством для организации целевой поддержки пользователей.

Для сохранения высокого уровня информационной безопасности, а также в целях защиты рынка квантовой коммуникаций, предлагается использовать систему сертификации оборудования, включая сертификацию отдельных его элементов. С целью унификации требований в области сертификации и снятия излишних административных барьеров необходимо предусмотреть введение единых требований, не допускающих возложения на производителя одной единицы оборудования необходимости получения на него нескольких сертификатов, выдаваемых разными органами власти или уполномоченными ими организациями.

Необходимость развития отечественного ПО и промышленного производства технологий квантовых коммуникаций требует, чтобы товары иностранного происхождения, имеющие отечественные аналоги, были внесены в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Кроме этого, требуется внесение соответствующих изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

В соответствии с принципом экономической эффективности, при принятии решений о государственной поддержки предлагается исходить из приоритета создания квантового оборудования, не имеющего отечественных аналогов, либо значительно превосходящего по объективным аналогов, либо значительно превосходящего по объективным показателям существующие отечественные образцы.

При планировании мер государственной поддержки отечественных производителей квантовых коммуникаций предлагается ввести обязательность использования единого реестра отечественного оборудования и ПО для квантовых технологий, которые должен формироваться специальным уполномоченным органом. Результаты интеллектуальной деятельности, полученные органами исполнительной власти за счет использования бюджетных средств и необходимые для использования в серийном производстве оборудования квантовых коммуникаций, должны предоставляться отечественным производителям такого оборудования на возмездной или безвозмездной основе.

Перспективы квантовых коммуникаций

Квантовые коммуникации могут применяться для создания и эксплуатации защищенных сетей связи для передачи данных в системах управления высоко- и полностью автоматизированного транспорта (автомобильного, рельсового, воздушного и водного). Применение технологий квантовых коммуникаций в системах автоматического управления позволит сделать транспорт более безопасным, экономичным, быстрым и комфортным. Для этого будет сформирован институт криптографической гибкости, требующий при проектировании и создании высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов учитывать необходимость оперативно менять алгоритмы защиты информации на квантовобезопасные технологии.

Квантовые коммуникации повысят безопасность каналов связи автоматизированных систем управления предприятиями и технологическими процессами в машиностроения, металлургии, горной добыче, нефтегазовом секторе, химической промышленности и других отраслях. Регулирование данной сферы должно быть основано на рыночных механизмах, кроме случаев обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Также авторы Концепции ссылаются на международный опыт, согласно которому включение в линии квантовых коммуникаций космического сегмента увеличивает их коммерческий и технической потенциал.