МТС, «Билайн», «Мегафон» и советник главы «Яндекса» попали под санкции

США ввели санкции против Алексей Кудрина, который сейчас работает в «Яндексе» и может сыграть заметную роль в реструктуризации компании. Одновременно Канада ввела санкции против четырех крупнейших сотовых операторов России.

Санкции против Алексея Кудрина

США ввели санкции против ряда российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении OFAC (Office of foreign Assets Control) — подразделения Минфина США по контролю над иностранными активами.

В частности, санкции введены против известного российского политика Алексея Кудрина, в разное время занимавшего посты министра финансов, вице-премьера и главы Счетной палаты. Кудрин считается приближенным лицом к Президенту России Владимиру Путину, с которым он вместе в 1990-х годах работал в Администрации Санкт-Петербурга.

Кудрин и реструктуризация Yandex

В конце 2022 г. Кудрин покинул пост главы Счетной палаты и занял пост советника гендиректора компании «Яндекс». Yandex — головная структура «Яндекса» — сейчас находится в процессе реструктуризации. Предполагается вычленить российские активы Yandex в отдельную структуру, контроль над которой будет у топ-менеджеров компании. Среди таковых, как ожидается, будет и Кудрин.

Фото: ru.freepik Против российских организаций и частных лиц введены новые западные санкции

Также планируется привлечь инвесторов в «Яндекс» из числа известных российских магнатов. Соответствующие переговоры ведутся с владельцем нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Аликперовым, владельцем холдинга «Интеррос» Владимиром Потаниным, миллиардером Романом Абрамовичем и др.

В 2022 г. под санкции Евросоюза попали основной владелец Yandex Аркадий Волож (на тот момент занимал пост гендиректора компании) и главный операционный директор организации Тигран Худавердян. После этого оба покинули свои посты в правлении и совете директоров компании.

Сам Yandex не находится под санкции. Администрация американской биржи Nasdaq, в начале 2022 г. приостановившая листинг акций Yandex, одобрила план реструктуризации компании. В случае завершения данного процесса до конца 2023 г., Yandex сможет вернуться на Nasdaq.

Однако включение Кудрина в санкционный список США может осложнить этот процесс. Помимо Кудрина, США ввели санкции и против банка «Тинькофф».

Санкции против российских сотовых операторов и финансовых компаний

Одновременно правительство Канады сообщило о расширении списка российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями этой страны. В их числе оказались четыре основных сотовых оператора России: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Т2 мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») и «Мегафон».

Весной 2023 г. «Мегафон» уже попал под санкции США. В отношении других крупных российских сотовых операторов санкции на Западе до сих пор не вводились.

Кроме того, санкции сейчас введены против ряда финансовых организаций: платежной системы «Мир», онлайн-банка для предпринимателей «Точка» (принадлежит банку «Открытие»), платежной системы Yandex pay (принадлежит Yandex) и компании «Ми-финанс».

В пресс-службе «Вымпелкома» заявили CNews, что введение санкций не повлияет на оказание компанией своих услуг. В «Мегафоне», МТС и «Т2 мобайл» от комментариев отказались. В пресс-службах «Яндекса» и НСПК (оператор платежных карт «Мир») к моменту публикации на вопросы CNews по теме санкций ответить не смогли.

В сообщении банка «Тинькофф», размещенном в его Telegram-канале, отмечается, что банк готовился к такому обороту событий . «Мы сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно», — заявили в банке.