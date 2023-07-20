Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж

В России почти на 40% сократилось число вакансий в сфере разработки видеоигр. Почти четверть из вакансий открывают международные компании, а также российские студии, переехавшие в другие страны, но продолжающие набирать штат «из своих». Проблемы в индустрии начались после 24 февраля 2022 г., и без масштабной помощи со стороны государства и региональных властей решить их, похоже, не удастся.

Игры делать некому

В России значительно просел спрос на разработчиков видеоигр, что отражено в очень быстром падении числа открытых вакансий в этой сфере, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику HeadHunter. Всего за год их стало меньше на 38%, а из тех, что имеются на данный момент, около 25% открыты международными компаниями.

В общей сложности к моменту выпуска материала в сегменте разработки видеоигр было доступно 4,3 тыс. предложений о найме, 1,2 тыс. из которых – это вакансии из зарубежных фирм. Несмотря на санкции, последних стало больше, хотя и ненамного – лишь на 1% за год.

Разработка видеоигр – это комплексная индустрия, в которой заняты, помимо программистов, специалисты из самых разных сфер, в том числе и гуманитарных. Среди них – и гейм-дизайнеры, и именно им в современных российских реалиях сложнее всего искать работу, поскольку из 4,3 тыс. предложений на рынке конкретно им адресованы лишь 46, то есть в пределах 1%. По мнению опрошенных изданием экспертов, эти вакансии сейчас открывают, в основном, российские же студии, перебравшиеся за границу, но предпочитающие набирать штат на привычном для них рынке.

Видеоиграм и России не по пути

Проблемы в отечественной игровой индустрии – это очередное следствие 24 февраля 2022 г. На события этого и всех последующих дней многие иностранные гейм-девелоперские студии отреагировали одинаково – они оперативно ушли из России, тем самым усложнив российским специалистам в этой области поиск работы. Например, студии Plarium и Game Insight приняли решение о полном закрытии своих российских офисов, в которых трудилось около 1 тыс. человек.

Российские компании, занятые в разработке видеоигр, тоже сильно пострадали от последствий 24 февраля 2022 г. например, игровая студия Сбербанка SberGames прекратила свое существование. Также в конце декабря 2022 г. стало известно о реструктуризации бизнеса разработчика компьютерных игр My.Games, не так давно отделившегося от холдинга VK. Как сообщал CNews, компания решила разделить свой бизнес на российский и международный и передать российскую его часть в совместное предприятие, находящееся под контролем издателя игр Innova.

Свою лепту вносят и иностранные сервисы. Как пишет «Коммерсант», российским разработчикам игр стало гораздо сложнее пробиваться на крупнейший сервис цифровой дистрибуции игр – Steam американской компании Valve. То же касается и отечественных разработчиков мобильных игр – им теперь труднее попасть в магазины приложений Apple App Store и Google Play.

Свет в конце тоннеля не включают

По мнению директора по персоналу группы компаний Lesta Games (проекты «Мир кораблей», «Мир танков») Анны Посаженниковой, резкое сокращение числа вакансий – на совести небольших студий. Она сообщила изданию, что такие компании, ранее не работавшие над крупными проектами, в нынешних реалиях оказались в очень неустойчивом положении, и потому не спешат расширять штат.

Независимый эксперт на рынке видеоигр Вячеслав Макаров видит причину в другом. Он рассказал изданию, что проблема в деньгах и отсутствии нового контента после ухода иностранных студий. «Занять освободившуюся нишу нечем, а раз новых проектов нет, то и финансирования для найма разработчиков не будет», – сказал он.

Без государства не обойтись

Спасти российскую индустрию видеоигр можно, считает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. По его мнению, потрепанная событиями 2022 г., эта сфера сейчас «более или менее стабилизируется, но еще не оправилась от потрясений». «На это уйдет несколько лет при условии привлечения дополнительных инвестиций и господдержки», – сказал он «Коммерсанту».

Власти со своей стороны понимают, что индустрия разработки видеоигр в России терпит крах. На протяжении всего 2022 г. появлялись сведения о разрабатываемых мерах ее поддержки, а также о попытках начать разработку отечественного игрового движка с госфинансированием.

В конце 2022 г. стало известно о разработке Правительством России системных мер поддержки этой сферы, рассчитанных до 2030 г. Но, как выяснилось, это подразумевало создание подконтрольного властям разработчика и издателя игр, в которого планировалось вложить до 50 млрд руб., пишет «Коммерсант». Эта мера обсуждалась в рамках совещания по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии. Оно состоялось 15 декабря 2022 г. в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина, к моменту публикации материала находящегося под следствием и домашним арестом.

Власти отдельных регионов тоже заинтересованы в развитии видеоигровой индустрии. В июне 2023 г. CNews писал, что власти Якутии намерены сохранить в регионе индустрию разработки игр и соответствующие коллективы. Республика известна как родина разработчика мобильных игр Mytona, в 2022 г. покинувшего Россию. Игровым разработчикам будет предоставляться финансирование и образовательная поддержка.