С портала госуслуг исчезнут тысячи сервисов

В России с 21 июля 2023 г. перестанут быть доступными более 15 тыс. электронных госуслуг. Минцифры упраздняет эти сервисы в связи с малой востребованностью и нецелесообразностью дальнейшей поддержки. Представители министерства заверяют, что граждане не пострадают.

Госуслуги — в утиль

Минцифры упразднит ряд сервисов на портале госуслуг в связи с их «финансово-экономической нецелесообразностью». Соответствующий приказ от 10 июля 2023 г. за подписью главы министерства Максута Шадаева опубликован на сайте ведомства.

«С 21 июля 2023 г. вывести из эксплуатации отдельные интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием, размещенные в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”», — говорится в документе.

Контроль над исполнением данного приказа возложен на замглавы Минцифры Олега Качанова.

Как пояснили CNews представители Минцифры, из эксплуатации выводятся устаревшие или практически неиспользуемые интерактивные формы, по которым заявления сейчас либо отсутствуют полностью либо их количество незначительно.

Минцифры запустило тотальную ревизию госуслуг

«Работа по выводу из эксплуатации этих форм ведется еще с 2022 г., — добавляют они. — Практически по всем перечисленным услугам уже действуют обновленные формы. На пользователях этот процесс не отразится».

Нюансы процесса

Представители Минцифры заверяют, что устаревшие формы будут отключаться поэтапно, отдельными списками после дополнительной проверки. «Отключать электронные услуги совсем и переходить на бумажные не планируется», — утверждают они.

При этом собеседники CNews говорят, что если услуга пользуется спросом в старом формате, то она из эксплуатации не выводится до появления замены в новой форме. «Все массовые социально значимые услуги, например, запись к врачу, оформление паспорта, поступление в вуз, запись в детский сад, прикрепление поликлинике, оформление пособий и выплат и т. д. уже давно переведены в новый формат», — заверяют они.

Также в министерстве отмечают, что с 2022 г. для регионов и ведомств Минцифры запустило удобный механизм-конструктор услуг, благодаря которому они самостоятельно успешно выводят свои сервисы на портал Госуслуг. По их словам, такой механизм не требует привлечения профессиональных разработчиков, и ведомства не зависят от Минцифры при создании своих сервисов.

Масштабы удалений

О масштабах чистки сервисов на «Госуслугах» можно судить по приложенным к приказу файлам, касающимся региональных и муниципальных сервисов 64 субъектов России. Из них меньше всего процесс затронет Адыгею. Она лишится всего одного сервиса.

В числе лидеров — Свердловская область, которая останется без 2,38 тыс. услуг, и Саратовская область, лишающаяся 4,7 тыс. сервисов.

Всего, по подсчетам ТАСС, в России упраздняется 15,3 тыс. услуг.

Что же касается альтернативы, то по данным агентства, благодаря вышеупомянутому конструктору услуг, запущенному Минцифры, с 2022 г. регионы и ведомства вывели на портал госуслуг более 400 сервисов. Об этом ТАСС рассказали представители министерства.