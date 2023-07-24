Российская ИТ-сфера закончила рост. Число вакансий падает, конкурс на них вырос в разы

В первом полугодии 2023 г. количество вакансий в российской ИТ-сфере упало на 9% год к году, а количество соискателей подскочило на 11%. Конкурс на одно место превысил шесть человек, что вдвое больше, чем летом 2021 г. Компаниям стало проще отказывать соискателям, особенно тем, кто просит слишком высокую, по мнению работодателей, зарплату.

Спрос превысил предложение

В России по итогам первой половины 2023 г. стало значительно сложнее найти работу в сфере информационных технологий. Как сообщили CNews в HeadHunter, число соискателей увеличилось, а количество открытых вакансий, напротив, сократилось, что увеличило конкурс на одно рабочее место.

В период с 1 января по 30 июня 2023 г. в стране было размещено около 71 тыс. объявлений о приеме на работу в ИТ-компании. Всего за год их количество сократилось на 9%, и это с учетом того факта, что в 2022 г. многие ИТ-шники отбыли за рубеж.

Впрочем, отъезд части специалистов, судя по всему, никак не отразился на желании россиян влиться в ИТ-сферу. За отчетный период на HeadHunter было размещено или обновлено свыше 480 тыс. резюме, то есть приблизительно на 11% больше, чем годом ранее.

Конкуренция растет

С учетом данной статистики, количество ИТ-шников, ищущих свою первую (после окончания вуза или онлайн-курсов) или желающих сменить нынешнюю работу, более чем в шесть раз превышает число открытых по всей стране вакансий. Далеко не все из них предусматривают возможность удаленки, и не каждый соискатель готов к переезду, что усложняет поиск нового источника средств к существованию.

О том, что конкуренция на рынке труда в российской сфере ИТ растет, говорят и эксперты HeadHunter. По их подсчетам, в июне 2021 г. на одну открытую вакансию приходилось примерно три резюме, хотя на тот период в России был дефицит ИТ-кадров. Спустя два года этот показатель вырос более чем вдвое – свыше шести резюме на одно предложение работы.

Кроме того, эти показатели, с учетом специфики отрасли, могут быть еще выше, поскольку далеко не все ИТ-специалисты ищут работу на специализированных сайтах.

Что общего между Москвой и ИТ-сферой

Российская ИТ-отрасль не может расти бесконечно, и в ней уже сейчас наблюдается насыщение кадрами, по крайней мере в отдельных ее направлениях. Об этом CNews сообщила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова — по ее словам, ИТ-сфера «не резиновая».

Игнатова добавила, что даже у программистов, которые, по ее мнению, вполне способны «вытеснить половину текущих профессий», нет безоблачного будущего. Связано это, опять же, с большим количеством вновь прибывающих специалистов.

Когда кто-то хочет слишком многого

Дополнительные препятствия на пути к устройству на новую работу ИТ-шники чинят себе сами. В отчете HeadHunter сказано, что всего за год зарплатные запросы соискателей подскочили в среднем на 20% – до 85,5 тыс. руб.

Как и в любой другой сфере, в ИТ уровень запросов варьируется от города к городу. Москва в этом плане лидирует – при устройстве на работу столичные жители просят в среднем до 120 тыс. руб.

Многие работодатели, с учетом очень высокого конкурса, не спешат принимать на работу специалистов с завышенными зарплатными ожиданиями. Согласно статистике, 80% компаний отказывают ИТ-шникам, желающим получать в обмен на свои время и опыт больше денег, чем другие претенденты.

Но в этом случае компания может лишиться действительно ценного специалиста, притом не только того, кто пришел на собеседование, но и тех, кто уже зачислен в штат – они тоже могут искать работу и уйдут сразу же, как только найдут более выгодное предложение.

CNews писал, что подавляющее большинство ИТ-специалистов готовы уволиться одним днем, если компания-конкурент предложит им зарплату, более высокую в сравнении с нынешней. Таковых насчитывается около 77%, и столько же из них на регулярной основе посещают сайты с вакансиями в поисках новой более выгодной в финансовом плане работы.

Высокие технологии во вред

Ситуация с ростом конкуренции на открытые вакансии в ИТ может начать усугубляться из-за искусственного интеллекта. В первую очередь это касается программистов, которые уже начали терять работу из-за алгоритмов, способных самостоятельно генерировать программный код.

В России набирают популярность платформы low-code и no-code, позволяющие писать программы с минимальным знанием языков или вовсе без таковых. А генеративные нейросети, находящиеся в свободном доступе, способы выдать готовую программу в ответ на простой запрос в словесной форме.