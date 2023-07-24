Российские ИТ-шники готовы без раздумий уволиться, если забрать у них удаленку

Около 40% работающих удаленно россиян между принудительным возвращением в офис и увольнением выберут второе. Они не готовы лишать себя всех преимуществ и подчиняться требованиям руководства о работе исключительно из кабинетов. В ИТ-сфере написать заявление на увольнение в ответ на запрет удаленки готовы многочисленные ИТ-специалисты и работники техподдержки, а вместе с ними – администраторы веб-сайтов.

ИТ-шники любят удаленку

Почти половина россиян трудоспособного возраста, работающих удаленно, готовы написать заявление на увольнение, если руководство вынудит их вернуться в офисы. Выполнение трудовых задач из рабочего кабинета или опенспейса, навязанное начальством, вынудит уйти из компании четверых из десяти россиян. Об этом CNews сообщили эксперты портала SuperJob.

Крепче всего за возможность видеть своих коллег только по видеосвязи и никогда не появляться в офисе держатся российские ИТ-специалисты. Стойкое нежелание ездить на работу в классическом ее понимании наряду с ними испытывают веб-мастера и администраторы сайтов, а также специалисты технической поддержки. Им намного проще отправиться на поиски нового работодателя, более лояльно относящегося к стремлению сотрудников работать из дома, чем смириться с необходимостью ежедневно ездить из дома в офис и обратно.

Схожих взглядов придерживаются инженеры-конструкторы и проектировщики, а также представители гуманитарных профессий – рекрутеры, бухгалтеры, сотрудники колл-центров, менеджеры по работе с клиентами и по продажам, управленцы среднего звена.

Женщинам – дом, мужчинам – офис

Из опрошенных респондентов 40% ответили, что с более высокой долей вероятности уволятся, чем согласятся вернуться в офис. В этой группе среди женщин за удаленку проголосовали 53%, среди мужчин – 31%. 64% готовых уволиться выбрали полноценную удаленную работу, 20% могли бы согласиться на гибридный формат, когда офис нужно посещать один или несколько раз в неделю.

Вариант ответа «скорее выполню приказ работодателя и откажусь от удаленки/гибридного графика» выбрали 37% опрошенных. В этой группе людей тех, кто предпочел бы гибридный формат работы, намного больше – 49% против 21% ценителей возможности никогда не ездить на работу.

Опрос SuperJob проводился более чем в 330 населенных пунктах России. Результаты сформированы на основе ответов 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Как в России появилась удаленка

Массовый переход людей на работу из дома с последующим их нежеланием возвращаться в кабинеты – это тренд последних трех лет, и сформировался он благодаря пандемии коронавируса. В марте 2020 г. Россия перешла на режим самоизоляции, вследствие чего многим пришлось работать на дому. К концу 2020 г. были приняты поправки к действующему законодательству, регулирующие отношения работодателей и удаленных сотрудников, причем в первых редакциях законопроекта больше выгоды было для работников, но в итоговой его версии баланс сместился в пользу начальников.

Сама по себе удаленная работа в России существует не одно десятилетие. Работать из дома стало возможно с развитием высокоскоростного проводного интернета – в крупных городах России он стал появляться в середине 2000-х годов. В начале предыдущего десятилетия операторы сотовой связи стали строить сети четвертого поколения (4G) и постепенно вводить безлимитные тарифные планы, что дало россиянам возможность трудиться отовсюду, где есть сигнал мобильной связи.

К преимуществам удаленной работы подавляющее большинство тех, кто перешел на нее, относят возможность экономить немало денег на поездки до работы и обратно – кто-то расходует из на бензин или дизель, кто-то на проезд в общественном транспорте. Также для многих важно наличие возможности не тратить свободное время на путь в офис и домой и не отчитываться перед начальством за опоздание по причине заторов на дорогах.

Найти работу будет сложно

Готовность российских ИТ-шников написать заявление по собственному желанию не очень сочетается с современными российскими реалиями. Как сообщал CNews, в первом полугодии 2023 г. количество открытых в с стране ИТ-вакансий сократилось на 9% год к году, а число соискателей выросло на 11%. Средний конкурс составляет шесть человек на одно место.

Однако возможность работать удаленно открывает довольно много перспектив. Например, она позволяет уехать из России и не менять место работы, хотя некоторые компании не приветствуют подобное. Власти пошли в этом плане навстречу россиянам – в июле 2023 г. Госдума приняла законопроект, защищающий уехавших их страны удаленщиков дополнительных налоговых поборов, которые могли достигать 30%.