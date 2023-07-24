Власти ввели миллионные штрафы для владельцев соцсетей

Госдума ввела штрафы для владельцев социальных сетей за отказ от проведения мониторинга и блокировки запрещенной информации. Принятия соответствующего документа растянулось на шесть лет, за это время размер максимального штрафа был снижен с 50 млн до 8 млн руб.

Наказания для владельцев соцсетей

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о штрафах для владельцев социальных сетей. Документ в виде поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму еще в 2017 г.

Тогда же в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности соцсетей (представляет собой поправки в закон «Об информации, ИТ и о защите информации»). Принятие обоих документом затянулось. Закон о регулировании работы соцсетей был принят только в конце 2020 г. Весной 2023 г. законодатели вернулись и к обсуждению вопроса о наказании для владельцев соцсетей за неисполнение требований закона.

Обязанности владельца соцсети

Под регулирование российского законодательства подпадают социальные сети, которые распространяют информацию на русском языке или языках республик и народов России и размещают ориентированную на российских пользователей рекламу, чья ежесуточная аудитория в России превышает 500 тыс.

Владельцы социальных сетей должны осуществлять мониторинг своих ресурсов с целью недопущения распространения их пользователями следующей информации: материалов порнографического характера, информации о способах самоубийства, о способах изготовления и приобретения наркотических средств, о проведении азартных игр и лотерей в интернете, о продаже алкогольных средств в интернете, информации, склоняющей несовершеннолетних лиц к совершению преступлений, представляющей угрозу их жизни и здоровью, информации, в неприличной форме оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, призывов к осуществлению массовых беспорядков, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, оператор соцсети должен не допускать использования своей площадки для совершения уголовно наказуемых деяний, распространения сведений, составляющих государственную тайну, распространения призывов к осуществлению террористической деятельности, распространения материалов с нецензурной бранью, пропаганды насилия и порнографии, распространения материалов, порочащих граждан по признаком пола, возраста, расовой или национальной принадлежности.

Взаимодействие владельца соцсети с Роскомнадзором

Также оператор соцсети должен соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством России о выборах и референдумах, соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, включая честь, достоинство и деловую репутацию. Оператор соцсети должен разместить форму для принятия жалоб на распространение запрещенной информации, ежегодно публиковать отчеты о рассмотрении жалоб, опубликовать собственные правила и установить один из одобренных Роскомнадзором счетчиков посещений.

При выявлении запрещенной информации владелец соцсети должен незамедлительно заблокировать доступ к ней. В случае если владелец соцсети не может самостоятельно принять решение о степени соответствия закону той или иной информации, он должен направить ее в Роскомнадзор и ограничить доступ к ней до принятия решения этим ведомством.

Пользователь соцсети может обжаловать принятое в отношении него решение администрации сети об ограничении информации. Ответ на его жалобу должен быть дан в течение трех дней. В случае несогласия с решением администрации соцсети пользователь может подать жалобу в Роскомнадзор. Реестр социальных сетей ведет именно это ведомство.

Размер штрафов для владельцев соцсетей

Первоначальная версия законопроекта предполагала ввести следующие штрафы для операторов социальных сетей: от 3 млн до 5 млн руб. для граждан, от 30 млн до 50 млн руб. для юридических лиц. Такой подход был раскритикован правовым управлением Госдумы.

Юристы указали, что предлагаемая норма «не отвечает критериям ясности, определенности и недвусмысленности, а также предоставляет необоснованно широкие пределы для усмотрения, поскольку из текста предлагаемой правовой нормы непонятно за нарушение каких конкретно обязанностей будет нести ответственность оператор социальной сети и в какой сфере деятельности».

Кроме того, не предполагалось наложение штрафа на физических лиц. Правовое управление предложило внести коррективы, в том числе с учетом принципа соразмерности наказания характеру правонарушения.

В окончательной версии закона были внесены коррективы. В случае неразмещения владельцем соцсети отчета о рассмотрении жалобы и данных мониторинга противоправного контента, на него накладывается административный штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц, от 200 тыс. до 400 тыс. руб для должностных лиц, от 15 тыс. до 100 тыс. руб. для физических лиц.

За непринятие оператора социальной сети мер по проведению мониторинга и блокировке противоправного контента накладывается штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. для юридических лиц, от 200 тыс. до 400 тыс. руб для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для физических лиц.

Повторное нарушение приведет к штрафам в размере от 4 млн до 8 млн руб. для юридических лиц, от 500 тыс. до 800 тыс. руб. для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для физических лиц. Таким образом, максимальный штраф для владельцев социальных сетей был снижен более чем в восемь раз.

Кроме того, за непредоставление в Роскомнадзор сведений, позволяющих идентифицировать владельца соцсети для включения ее в соответствующий реестр, штраф составит от 50 тыс. до 300 тыс. руб. для юрлиц, для физических лиц — от 9 тыс. до 13 тыс. руб.

Какие соцсети подлежат регулированию в России

В реестр социальных сетей Роскомнадзором были включены следующие площадки: «Вокнтакте» и «Одноклассники» (принадлежат холдингу VK), Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремисткой, доступ к этим ресурсам заблокирован с 2022 г.), Twitter (заблокирован в России с 2022 г.), Likee, YouTube, Telegram, Livejournal, «Пикабу» и Pinterest.