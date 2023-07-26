Экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО

Мосгорсуд отменил ранее вынесенное решение о домашнем аресте Максима Паршина, которого подозревают в получении взятки в 3,5 млн руб. Он будет содержаться в СИЗО. Сам Паршин вину не признает. Прокуратура посчитала, что на свободе он может угрожать свидетелям.



Взят под стражу

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина и отправил его под стражу до 12 сентября 2023 г. по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Ранее, в середине июля 2023 г., Басманный суд столицы отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало именно на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что обвиняемый, находясь на свободе, может «использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им». Защита тогда заявила, что не видит оснований для ужесточения меры пресечения.

Уголовное дело

Как выяснилось в ходе заседания, оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. «Я впечатлен тем, насколько следствие длительное время держало меня под колпаком, осуществляло тотальный контроль за моей жизнью, которая ему была известна подчас лучше меня самого», — сказал Паршин журналистам. Вину он не признает.

Предположительно Паршин был взят с поличным при получении взятки в 3,5 млн руб. в московском ресторане 12 июля 2023 г. Об этом Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи, написал в своем телеграм-канале. «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — писал Хинштейн, уточняя, что задержание Паршина «стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры».

Дело возбуждено по статье 290, ч. 6 ст. УК. Эта статья предусматривает за получение взятки в особо крупном размере максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Еще одним фигурантом этого дела является бизнесмен Александр Моносов, гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» («БФТ-холдинг»). Ему вменяют дачу взятки.

Уволен из Минцифры

На фоне коррупционного скандала, Паршин сложил с себя полномочия. Это следует из распоряжения Правительства России от 18 июля 2023 г., опубликованного тремя днями позже, писал CNews. «Освободить Максима Паршина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Назначен Паршин на эту должность был распоряжением Правительства 16 августа 2018 г. Он руководил федеральными проектами «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», отвечал за развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественное ПО, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование.

Паршин курировал деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

