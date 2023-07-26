«Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии

Тюрьма за «защиту»

Красногорский городской суд Московской области приговорил экс-адвоката Вадима Лялина к 5,5 годам колонии за хищение денежных средств у ИТ-компании «Мерлион» и побег из-под стражи. Об этом CNews сообщил адвокат потерпевших по делу Георгий Поспелов.

Помимо этого, суд назначил подсудимому штраф в размере 300 тыс. руб. Аналогичный штраф и три года колонии получил подельник Лялина — Дмитрий Ноев.

Лялин и Ноев были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По этой статье максимально грозит до 10 лет лишения свободы. Лялин был признан виновным и по статье ч. 1 ст. 313 УК (побег из-под ареста).

Мошенники по сфабрикованному делу «Мерлиона» получили реальные сроки

Лялин был взят под стражу в апреле 2022 г. За месяц до этого, в марте совет адвокатской палаты Москвы лишил его профессионального статуса. Квалификационная комиссия обнаружила в деятельности Лялина серьезные нарушения закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса о профессиональной этике адвоката.

Осужденный адвокат Лялин ранее защищал в суде футболистов Романа Широкова и Павла Погребняка, певца Стаса Костюшкина и др.



Дело «Мерлиона»

Дело ИТ-компании «Мерлион» началось в ноябре 2020 г. Тогда в ФСБ обратился «неизвестный солдат», рассказавший, что в 2015 г. он поджег дом экс-гендиректора «Мерлион» Вячеслава Симоненко в Красногорске (Московская область). Мужчина заявлял, что злодеяние он совершил это по заказу совладельцев и топ-менеджеров компании Бориса Левина, Владислава Мангутова (в настоящее время вышел из числа совладельцев), Олега Карчева и Алексея Абрамова. После дачи показаний все четверо были арестованы.

В январе 2021 г. сам Симоненко в деталях поведал о том, как злоумышленники по наущению бизнес-партнеров пытались сжечь его вместе с семьей в собственном доме. Однако его показания не подтвердились, и в феврале 2022 г. дело в отношении подозреваемых было прекращено. Левина, Мангутова, Карчева и Абрамова признали потерпевшими по делу, а Симоненко предъявили обвинение в даче ложных показаний, после чего он был задержан.

Роль Лялина и Ноева

По данным Поспелова, адвокат Вадим Лялин и его знакомый Ноев уговорили гендиректоров группы компаний «Мерлион» («Ситилинк», «Тегрус» и др.) заключить соглашения о защите их интересов. «Они убедили руководителей этих компаний в наличии у них обширного круга знакомых в правоохранительных органах, от которых им, якобы, стало известно о предстоящих следственных действиях и арестах имущества компаний, входящих в группу «Мерлион», введя их в заблуждение относительно обстоятельств расследования уголовного дела, и, ссылаясь на свои связи среди должностных лиц правоохранительных органов, путем обмана, под предлогом оказания содействия в предотвращении указанных негативных последствий, предложили им обеспечить заключение договоров об оказании юридических услуг», — отметили в «Мерлионе».

По факту основатели и топ-менеджеры «Мерлиона» юридических услуг не получили, отметил Поспелов. Лялин и Ноев, таким образом, похитили у потерпевших 7,5 млн руб.

Осужденные, по словам Поспелова, свою вину признали и возместили причиненный ущерб потерпевшим в ходе следствия.