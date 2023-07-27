Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

Компания «Энвижн», по результатам проверки ФНС, справедливость главных выводов которой подтвердил суд, неправомерно использовала налоговый вычет, встроив в схему поставки американского ПО для МТС подконтрольную себе организацию. Правонарушение было совершено в период, когда «Энвижн» входил в контур управления МТС.

Недоплата налогов у «Энвижн»

Как выяснил CNews, поглощенная «Ситрониксом» (входит в АФК «Система») компания «Энвижн» в годы своей деятельности в контуре управления МТС успела осуществить налоговые маневры, которые были признаны Федеральной налоговой службой (ФНС) неправомерными.

В частности, в июле 2022 г. инспекция ФНС № 7 по Москве завершила проверку в отношении АО «Энвижн груп», по итогам которой вынесла решение «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Это следует из материалов судебного разбирательства по иску «Энвижн» к ФНС о признании данного решения частично недействительным. Несколько дней назад, 24 июля 2023 г. Московский арбитражный суд в удовлетворении этого иска «Энвижн» отказал.

В судебных документах говорится, что инспекцией была проведена выездная налоговая проверка компании по всем налогам и сборам за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. «По результатам рассмотрения материалов… инспекцией вынесено обжалуемое решение, в соответствии с которым АО “Энвижн груп” предложено уплатить: налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 25,3 млн руб., пени по НДС в размере 8,6 млн руб.», — отмечается в материалах разбирательства.

В конце 2022 г. «Энвижн» обращался с апелляционной жалобой в управление ФНС по Москве, после чего конфигурация требований к нему была несколько трансформирована. Однако, как можно заключить из документов завершившегося судебного разбирательства, принципиально существо вопроса от этого не изменилось.

На момент публикации данного материала представители «Ситроникса» (в который, напомним, сейчас входит «Энвижн») прокомментировать CNews долги компании по налогам не смогли.

Существо маневров «Энвижн»

Из материалов суда следует, что ключевые претензии ФНС касаются направомерно использованного «Энвижн» налогового вычета. В частности, 27 декабря 2019 г. компанией был заключен договор ООО «Вентанова» на поставку программного комплекса и оборудования, с целью их дальнейшей передачи конечному пользователю — МТС. Предметом закупки являлось программное обеспечение SD-WAN компании Versa Networks (США), а также работы по его внедрению.

«В ходе проверки на основании анализа представленных документов установлены факты неправомерного применения обществом налогового вычета по НДС в IV квартале 2019 г. в сумме 25 млн руб., оформленного от имени ООО “Вентанова”, по приобретению программного комплекса», — говорится в решении служителей Фемиды.

Они отмечают, что при анализе представленной отчетности всеми сторонами сделки, было установлено, что Versa Networks не регистрировало представительство на территории России для уплаты НДС по операциям, местом реализации которых признается территория нашей страны, а «Вентанова» не выступала налоговым агентом по исчислению НДС с указанной сделки по покупке ПО.

«В тоже время по результатам анализа открытых источников установлено, что на территории России дистрибьютором Versa Networks являются (по всей видимости, являлись ранее; — прим. CNews) ООО “Фактор груп”, ООО “Нетвелл”, системный интегратор “Крок”, — продолжают судьи. — Спорный контрагент не относится к числу официальных дистрибьюторов, равно как не является исключительным (безальтернативным) поставщиком указанного ПО».

Судьи обращают внимание на то, что п. 2 ст. 161 Налогового кодекса России установлено, что при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых является территория России, НДС исчисляется и уплачивается в бюджетную систему России налоговым агентом, приобретающим данные услуги у иностранного лица. Исчисленную сумму НДС за иностранное лицо, не состоящее на налоговом учете, налоговому агенту необходимо уплатить в бюджет одновременно с оплатой стоимости приобретенных прав.

«Совокупность установленных налоговым органом обстоятельств свидетельствует о том, что ООО “Вентанова” обладает признаками “технической” организации и искусственно включена в цепочку поставщиков с целью обойти императивные положения пункта 2.1 статьи 171 и статьи 174.2 НК РФ, в редакции, действовавшей в проверяемый период», — говорится в судебном заключении.

«Суд соглашается с выводами инспекции о полной финансовой и товарной подконтрольности организации ООО “Вентанова” проверяемому налогоплательщику — АО “Энвижн груп”, и спорный контрагент был использован для единственной операции с обществом, поскольку ООО “Вентанова” в 2018 г. и I-III кварталах 2019 г. деятельность не осуществляло», — резюмируют служители Фемиды.