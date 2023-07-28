CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Техника
|

Intel чудесным образом вернулась к прибыли после самого крупного убытка в истории

Intel отрапортовала о чистой прибыли в размере $1,5 млрд по итогам II квартала 2023 г. на фоне падения выручки. Рынок отреагировал мгновенно – акции компании взлетели на 8%, потому что к прибыли она вернулась невероятно быстро. Всего три месяца назад она уведомила инвесторов о самом крупном за свою историю чистом убытке – почти $3 млрд.

Intel наконец-то смогла

Компания Intel, крупнейший производитель процессоров на архитектуре х86, опубликовала отчет за II квартал 2023 г. Этот период она завершила с чистой прибылью – не самой высокой, но все же с прибылью, что особенно важно на фоне I квартала 2023 г.

Первая четверть 2023 г. принесла Intel почти $3 млрд чистого убытка – это наихудший показатель за все десятилетия ее существования. Компания установила свой личный антирекорд, и многие аналитики тогда предполагали, что II квартал 2023 г. в этом плане едва ли будет лучше.

Тем не менее, Intel смогла «перейти через ноль» и получить $1,5 млрд чистой прибыли. Более того, сделала она это на фоне стремительного сокращения общей выручки, которая рухнула на 15% год к году, составив по итогам отчетного периода $12,9 млрд. Все это ожидаемо привело к изменениям на рынке ценных бумаг – акции Intel сразу после публикации отчета подорожали на 8%, в том числе и потому, что Intel смогла не только вернуть себе прибыльность, но и заработать больше, чем того ожидали инвесторы и финансовые эксперты. Так, аналитики компании Refinitiv ожидали выручку на уровне $12,13 млрд. Выпуск отчета за I квартал 2023 г. сопровождался столь же стремительным изменением стоимости акций Intel, но в сторону ее снижения.

in600.jpg

Фото: Intel
Гендиректор Intel Патрик Гелсингер более двух лет добивался возвращения компании к жизни

В III квартале 2023 г., который завершится 30 сентября, Intel намерена получить выручку в размере $12,9-13,9 млрд.

Деньги по сегментам

Главный бизнес Intel – это производство и реализация процессоров, ради развития которого компания очень активно избавляется от других направлений своей деятельности. По итогам II квартала 2023 г. сегмент ПК (процессоры для десктопов и ноутбуков), основной для Intel принес ей выручку на уровне $6,8 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время операционная прибыль здесь показала 19-процентный рост за год, составив $1 млрд.

Выручка от продаж серверных процессоров просела на 15% до $4 млрд. и если в случае с потребительским сегментом на это влияло в первую очередь мировое падение спроса на компьютеры и ноутбуки, то здесь основная проблема – это конкуренция, говорится в отчете компании.

Речь, вероятно, о компании AMD. Статистика по долям рынка за вторую четверть 2023 г. на момент выхода материала доступна не была, но в первой четверти у AMD была 18-процентная ее доля, ходя годом ранее она удерживала лишь 11,6%. Intel все еще непревзойденный лидер (82% рынка), но давление AMD начинает сказываться на ее финансах. Операционные убытки Intel в серверном сегменте достигли $200 млн, что вдвое больше, чем годом ранее.

Бизнес по производству процессоров для сторонних заказчиков показал очень существенный рост – его выручка за год выросла в четыре раза до $232 млн. Поставщик беспилотных автомобильных систем Mobileye, которого Intel купила в марте 2017 г. более чем за $15 млрд, потерял 1% выручки за год до $454 млн. Подразделение Network and Edge (продажа телеком-оборудования) отрапортовало о 38-процентном падении выручки – до $1,4 млрд.

У Гелсингера все получилось

Масштабные финансовые проблемы у Intel начались, когда в начале 2019 г. ее возглавил ее же бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). У руля компании он пробыл всего два года, но за это время успел продать часть перспективных направлений бизнеса, уволить ключевых инженеров и потерять несколько крупных клиентов – Apple, к примеру, отказалась от чипов Intel в своих компьютерах и ноутбуках, хотя использовала их с 2006 г.

В начале 2021 г. новым СЕО Intel стал Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), проработавший в ней на тот момент около 30 лет. Он тут же запустил программу по оздоровлению компании, включавший в себя несколько пунктов, в том числе и развитие контрактного производства чипов. Летом 2022 г. Intel начала выпускать полупроводники для MediaTek – крупнейшего игрока на рынке мобильных ARM-процессоров.

Но стратегия Гелсингера долгое время не приносила свои плоды – в течение 2021 и 2022 г. компания публиковала не самые впечатляющие финансовые отчеты, а в I квартале 2023 г. и вовсе докатилась до исторически крупного чистого убытка.

С течением времени стратегия по оздоровлению Intel прирастала новыми пунктами, среди которых – массовые увольнения во имя сокращения операционных расходов. Также Intel стала еще активнее избавляться от побочных бизнесов. Нельзя исключать, что именно это в итоге и привело к столь стремительному возвращению Intel к прибыльности во II квартале 2023 г.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти поймали «Энвижн» на хитроумных налоговых махинациях на десятки миллионов

Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS

Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости Франции» за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

В России будут блокировать сайты за незаконные рекомендательные технологии

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще