Intel чудесным образом вернулась к прибыли после самого крупного убытка в истории

Intel отрапортовала о чистой прибыли в размере $1,5 млрд по итогам II квартала 2023 г. на фоне падения выручки. Рынок отреагировал мгновенно – акции компании взлетели на 8%, потому что к прибыли она вернулась невероятно быстро. Всего три месяца назад она уведомила инвесторов о самом крупном за свою историю чистом убытке – почти $3 млрд.

Intel наконец-то смогла

Компания Intel, крупнейший производитель процессоров на архитектуре х86, опубликовала отчет за II квартал 2023 г. Этот период она завершила с чистой прибылью – не самой высокой, но все же с прибылью, что особенно важно на фоне I квартала 2023 г.

Первая четверть 2023 г. принесла Intel почти $3 млрд чистого убытка – это наихудший показатель за все десятилетия ее существования. Компания установила свой личный антирекорд, и многие аналитики тогда предполагали, что II квартал 2023 г. в этом плане едва ли будет лучше.

Тем не менее, Intel смогла «перейти через ноль» и получить $1,5 млрд чистой прибыли. Более того, сделала она это на фоне стремительного сокращения общей выручки, которая рухнула на 15% год к году, составив по итогам отчетного периода $12,9 млрд. Все это ожидаемо привело к изменениям на рынке ценных бумаг – акции Intel сразу после публикации отчета подорожали на 8%, в том числе и потому, что Intel смогла не только вернуть себе прибыльность, но и заработать больше, чем того ожидали инвесторы и финансовые эксперты. Так, аналитики компании Refinitiv ожидали выручку на уровне $12,13 млрд. Выпуск отчета за I квартал 2023 г. сопровождался столь же стремительным изменением стоимости акций Intel, но в сторону ее снижения.

Фото: Intel Гендиректор Intel Патрик Гелсингер более двух лет добивался возвращения компании к жизни

В III квартале 2023 г., который завершится 30 сентября, Intel намерена получить выручку в размере $12,9-13,9 млрд.

Деньги по сегментам

Главный бизнес Intel – это производство и реализация процессоров, ради развития которого компания очень активно избавляется от других направлений своей деятельности. По итогам II квартала 2023 г. сегмент ПК (процессоры для десктопов и ноутбуков), основной для Intel принес ей выручку на уровне $6,8 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время операционная прибыль здесь показала 19-процентный рост за год, составив $1 млрд.

Выручка от продаж серверных процессоров просела на 15% до $4 млрд. и если в случае с потребительским сегментом на это влияло в первую очередь мировое падение спроса на компьютеры и ноутбуки, то здесь основная проблема – это конкуренция, говорится в отчете компании.

Речь, вероятно, о компании AMD. Статистика по долям рынка за вторую четверть 2023 г. на момент выхода материала доступна не была, но в первой четверти у AMD была 18-процентная ее доля, ходя годом ранее она удерживала лишь 11,6%. Intel все еще непревзойденный лидер (82% рынка), но давление AMD начинает сказываться на ее финансах. Операционные убытки Intel в серверном сегменте достигли $200 млн, что вдвое больше, чем годом ранее.

Бизнес по производству процессоров для сторонних заказчиков показал очень существенный рост – его выручка за год выросла в четыре раза до $232 млн. Поставщик беспилотных автомобильных систем Mobileye, которого Intel купила в марте 2017 г. более чем за $15 млрд, потерял 1% выручки за год до $454 млн. Подразделение Network and Edge (продажа телеком-оборудования) отрапортовало о 38-процентном падении выручки – до $1,4 млрд.

У Гелсингера все получилось

Масштабные финансовые проблемы у Intel начались, когда в начале 2019 г. ее возглавил ее же бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). У руля компании он пробыл всего два года, но за это время успел продать часть перспективных направлений бизнеса, уволить ключевых инженеров и потерять несколько крупных клиентов – Apple, к примеру, отказалась от чипов Intel в своих компьютерах и ноутбуках, хотя использовала их с 2006 г.

В начале 2021 г. новым СЕО Intel стал Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), проработавший в ней на тот момент около 30 лет. Он тут же запустил программу по оздоровлению компании, включавший в себя несколько пунктов, в том числе и развитие контрактного производства чипов. Летом 2022 г. Intel начала выпускать полупроводники для MediaTek – крупнейшего игрока на рынке мобильных ARM-процессоров.

Но стратегия Гелсингера долгое время не приносила свои плоды – в течение 2021 и 2022 г. компания публиковала не самые впечатляющие финансовые отчеты, а в I квартале 2023 г. и вовсе докатилась до исторически крупного чистого убытка.

С течением времени стратегия по оздоровлению Intel прирастала новыми пунктами, среди которых – массовые увольнения во имя сокращения операционных расходов. Также Intel стала еще активнее избавляться от побочных бизнесов. Нельзя исключать, что именно это в итоге и привело к столь стремительному возвращению Intel к прибыльности во II квартале 2023 г.