США и Китай доигрались. Ценнейшие для ИТ-промышленности галлий и германий вот-вот станут дороже золота

Цены на галлий и германий всего за месяц взлетели на 18 и 4% соответственно из-за грядущих экспортных ограничений Китая. Он пошел на эти меры из-за непрекращающихся санкций США, коих становится все больше. Цены, вероятно, будут расти и дальше, а КНР может распространить свой экспортный контроль и на другое задействованное в ИТ сырье. Эксперты полагают, что все может пойти не по плану – страны-импортеры галлия и германия могут начать поиск поставщиков в других государствах и отказаться от закупок в КНР.

Как сильно выросли цены

Стоимость галлия и германия на мировом рынке начала расти в преддверии вступления в силу экспортных ограничений Китая, пишет The Register. О планах по их введению власти КНР заявили в начале июля 2023 г. – они должны заработать 1 августа 2023 г.

Оба металла используются во многих отраслях – например, без них не обходится производство микросхем, а также они критически важны для систем противоракетной обороны, в том числе американских.

По данным Nikkei Asia, цена на галлий всего за месяц (с конца июня 2023 г.) подскочила выросла на 18%, достигнув $332,5 за килограмм на рынках США и Европы. Германий подорожал заметно более скромно – всего на 4% за тот же период. Однако сам по себе он стоит дороже галлия – около $1390 за килограмм.

Фото: wirestock / FreePik Китай полагает, что его контрмеры помогут ему в борьбе с санкциями Запада

Китай – это крупнейший поставщик и галлия, и германия. Металлы эти нельзя назвать редкими, с учетом того, как именно их добывают – это, помимо прочего, побочные продукты переработки угля бокситов. Но Китай придумал, как подмять под себя этот рынок – он искусственно снизил свои цены на галлий и германий, в результате чего закупать их в других странах оказалось не столь выгодно, как в КНР. Итог – около 60% мирового рынка германия и не менее 80% всех поставок галлия, а по некоторым данным – и вовсе 98%, пишет The Register.

США сделали свой ход. Китай ответил

Экспортные ограничения на вывоз галлия и германия из Китая – это ответ властей КНР на непрекращающиеся попытки США уничтожить если не всю экономику Китая, то хотя бы ее ИТ-отрасль. Но все это нанесет удар в первую очередь не по ИТ-промышленности США, а по ее военной сфере, поскольку у поставщиков американского Министерства обороны есть немалые запасы германия, в то время как галлий у них в дефиците.

Впервые о том, что Пентагон может пострадать из-за китайских санкций сильнее других ведомств и компаний США, стало известно еще в первых числах июля 2023 г. Спустя три недели информация получила косвенное подтверждение – Пентагон стал очень активно искать новых поставщиков галлия в пределах Северной Америки.

Ведомство очень хочет заключить хотя бы один контракт с американской ил канадской компанией и даже готово покупать галлий, полученный буквально из мусора – из отходов других производств. Размеры сумм, которые Пентагон планирует потратить на это, засекречены.

Власти Китая не преминули намекнуть, что приближающийся экспортный контроль может быть лишь началом контрмер Пекина. Ограничения в дальнейшем могут распространиться и на другие материалы, используемые при производстве полупроводников, если натиск Запада продолжит усиливаться.

Без последствий не обойдется

Рост стоимости сырья неминуемо ведет к удорожанию конечных изделий. В случае с галлием и германием это не только микросхемы и военная техника (системы ПВО и ПРО, системы связи и пр.), но также волоконнооптические схемы, инфракрасная оптика (приборы ночного видения), светодиоды, высокоскоростные коммутационные схемы и т. д. Также без этого дуэта металлов не обходится ни один современный автомобиль.

Как пишет The Register, эксперты опасаются, что ограничения экспорта любого из этих металлов из Китая может вылиться в увеличение затрат на производство некоторых электронных продуктов или даже затруднить разработку новых микросхем.

Затея может не сработать

Как сообщает The Register, многие эксперты сомневаются, что инициатива Китая даст какие-либо плоды относительно послаблений ограничений Запада. По их мнению, это приведет лишь к диверсификации рынков галлия и германия и снижению зависимости мира от поставок этих металлов из Поднебесной, особенно на фоне того, что в глобальном масштабе сейчас нет дефицита ни галлия, ни германия.

Этой точки зрения придерживаются и специалисты американского аналитического центра The Stimson Center. По их мнению, что новые меры экспортного контроля Китая заставят другие страны искать новые источники обоих металлов и других критически важных материалов, чтобы не зависеть от поставок из Китая. Впрочем, в центре отмечают, что на полноценную диверсификацию могут потребоваться годы.

К слову, Китай может наступить на те же грабли, удар которых он ощутил в полной мере в 2010 г., когда ввел ограничения на экспорт редкоземельных материалов. Итогом всего этого стало то, что страны-импортеры весьма оперативно нашли новых поставщиков за пределами Китая. Но было и еще одно последствие – контрабанда, то есть незаконный вывоз этого сырья из КНР достиг невиданных масштабов. Дошло до того, что Япония, один из импортеров, вообще не заметила каких-либо изменений в объемах поставок китайских редкоземельных материалов.