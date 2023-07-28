В Америке создается министерство для контроля над ИТ-компаниями с правом запрещать работу в США

Власти США подумывают о создании регулятора ИТ-гигантов

В США могут создать новое независимое федеральное агентство, в задачи которого будет входить регулирование технологических гигантов, пишет The Hill.

С соответствующей законодательной инициативой под названием Digital Consumer Protection Commission Act выступили сенаторы Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Линдси Грэм (Lindsey Graham), представляющие демократическую и республиканскую партии США соответственно. Законопроект предусматривает внесение поправок в Закон Клейтона (Clayton Antitrust Act ) от 1914 г., регулирующий деятельность монополий.

Создаваемое агентство, согласно законопроекту, будет именоваться Комиссией по защите цифровых прав потребителей (Digital Consumer Protection Commission; DCPC) и действовать параллельно с Федеральной торговой комиссией (FTC) и Министерством юстиции (DoJ), которые в системе исполнительной власти США наделены в том числе и регуляторной функцией.

Деятельностью DCPC, согласно законопроекту, руководит комиссия из пяти надзорных членов, назначаемых президентом страны с одобрения Сената – аналогичным же образом формируется и FTC. Однако в отличие от FTC, члены DCPC назначаются на пятилетний срок вместо семилетнего.

Сфера ответственности ведомства

В зоне ответственности ведомства – регулирование деятельности цифровых платформ в вопросах, касающихся защиты конкуренции, обеспечение прозрачности и конфиденциальности в интернете, а также в сфере национальной безопасности.

Среди полномочий DCPC, предусмотренных законопроектом, выдача лицензий на осуществление деятельности в стране, а также их отзыв у нарушителей, злоупотребляющих монопольным положением на рынке и посягающим на права потребителей.

Получение лицензии будет обязательным для «платформ, занимающих доминирующее положение». Наверняка особое внимание агентства в случае одобрения законопроекта окажется обращено на американских ИТ-гигантов – Amazon, Apple, Google, Meta* и Microsoft.

В задачи ведомства также войдет реагирование на потенциальные угрозы, естественным образом возникающие в процессе развития современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ). Сфера ИИ в США в правовом смысле практически не регулируется.

Как DCPC будет регулировать ИТ-гигантов

Помимо собственно формирования агентства, инициатива предполагает закрепление новых правовых норм, надзирать за которыми будет комиссия.

Законопроект, в частности, предусматривает введение запрета для цифровых платформ на предоставление преференций собственным продуктам или навязывание невыгодных условий потребителю. Другими словами, ситуации вроде той, когда Amazon на собственной торговой площадке конкурирует с другими продавцами и таким образом находится в заведомо более выигрышном положении, станет незаконной.

В части обеспечения прозрачности законопроект Уоррен и Грэма обязывает цифровые платформы сформулировать «понятные условия обслуживания и принципы модерации контента», чего, по мнению некоторых критиков, явно не хватает популярным социальным сетям.

Законопроект также предусматривает обеспечение прав пользователей цифровых платформ на доступ к собственным персональным данным, на получение информации о начале сбора и обработки этих данных на стороне платформы. Кроме того, документ накладывает ограничение на таргетированную рекламу и определяет обязанности операторов персональных данных.

Что касается защиты национальной безопасности, то, согласно предложению сенаторов, платформа, занимающая доминирующее положение на рынке, сможет получить лицензию в случае, если находится в собственности граждан США или имеет юридические лицо, зарегистрированное в стране. Планируется введение обязанности платформ по выявлению ботов.

Законодатели и регуляторы не справляются

Как отмечает The Hill, американский законодатель достаточно давно испытывает трудности при проведении реформ, затрагивающих национальный технологический сектор. На любые попытки ограничить возможности или ввести дополнительные меры по регулированию их деятельности ИТ-гиганты отвечают масштабными лоббистскими кампаниями, призванными остановить воплощение в жизнь неугодных законотворческих инициатив.

Так, горнило палаты представителей не прошли Open App Market Act – законопроект об открытых рынках приложений, запрещающий владельцам магазинов приложений (в первую очередь Apple и Google) так или иначе диктовать свою волю разработчикам и пользователям, а также American Innovation and Choice Online Act – законопроект о выборе и инновациях в интернете, целью которого было ограничить возможности ИТ-гигантов по продвижению на принадлежащим им интернет-площадкам собственных продуктов в ущерб конкурентам.

Как отмечает The Register, упомянутые ранее Федеральная торговая комиссия и Минюст, несмотря на предпринятые усилия, не слишком преуспели в укрощении ИТ-гигантов.

FTC не удалось предотвратить сделку по приобретению разработчика приложений для фитнеса в виртуальной реальности Within Unlimited корпорацией Meta*. Многолетняя судебная тяжба с последней с целью разделения компании на несколько частей, независимо друг от друга управляющими Facebook**, Instagram** и WhatsApp, пока тоже не дала плодов.

Комиссия также не сумела убедить суд в необходимости введения запрета на проведение сделки по поглощению игрового гиганта Activision Blizzard, оцененную в $68,7 млрд, а затем решило не оспаривать это решение, тем самым по сути дав Microsoft «зеленый свет».

Не может похвастаться успехами на фронте антимонопольного регулирования технологического сектора и Минюст США. Ведомство по меньшей мере с 2020 г. «воюет» с Google, пытаясь хоть как-то пошатнуть его статус монополиста в сфере и интернет-поиска и рекламы.

*, ** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

