Ozon нашел замену Nasdaq

Ozon получил допуск на Международную биржу Астаны. Это случилось после прекращения листинга акций компании на американской бирже Nasdaq.

Ozon вышел на биржу Казахстана

Маркетплейс Ozon сообщил о допуске своих американских депозитарных акций (ADS) до торгов на Международной биржи Астаны (AIX). Их торги под тикером OZON начались 31 июля 2023 г. Новых акций для торгов на AIX компания выпускать не будет.

Международная биржа Астаны

AIX была создана в 2017 г. в рамках Международного финансового центра Астаны (AIFC). Астана – столица Казахстана, AIFC – конституционно обособленная юрисдикция внутри Казахстана, чье законодательство основано частично на законодательстве Англии и Уэльса, а частично – на законодательстве Казахстана. AIX регулируется Управлением финансового надзора Астаны, независимого регулятора внутри AIFC.

Ozon работает на рынке Казахстана с 2021 г. Во II квартале 2023 г. общий объем оборота товаров (GMV), прошедших через площадку в Казахстане, увеличился в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В Казахстане у Ozon 15 тыс. продавцов.

Проблемы Ozon с американскими биржами

Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. В начале 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями компаниями. Такая же судьба ожидала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на зарубежных фондовых площадках.

Фото: Ozon После прекращения листинга акций Ozon на бирже Nasdaq компания получила допуск на Международную биржу Астаны

Весной 2023 г. администрация Nasdaq решила окончательно отказаться от листинга Ozon. Компания подала апелляцию в Совет по слушаниям Nasdaq, но в июне 2023 г. она была отклонена. Тем не менее, Ozon намерен подать дальнейшую апелляцию – в Совет Nasdaq по листингу и пересмотру итогов слушаний.

«Ozon имеет диверсифицированную структуру акционеров с большой долей иностранного капитала, - говорит директор рынка капитала ИК «Универ Капитал» Артем Турлов. - Поэтому вариант с переездом в Россию не является оптимальным с точки зрения сохранения стоимости для всех акционеров. Был необходим альтернативный листинг на площадке, одинаково нейтральной как для акционеров из России, так и для акционеров из других стран. Биржи Казахстана достаточно технологически развиты, что бы обслуживать крупных эмитентов с высокими торговыми оборотами».

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» (владеет 31,8% акций) и фонд Baring Vostok (27,6%). В конце 2022 г. Baring Vostok начал процесс продажи своей доли в Ozon компании «Восток Холдинг», созданной бывшими топ-менеджерами фонда во главе с Еленой Иващенцевой.