CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

В России резко упал спрос на мобильных программистов. Особенно на «джунов» и на тех, кто пишет для iPhone

Российским разработчикам мобильного ПО все труднее устроиться на работу. Число открытых вакансий для них обрушилось на 24%, и особенно не повезло тем, кто пишет софт под Apple iOS. Разработчики приложений под Android в немного более выгодном положении, но лишь сеньоры и мидлы – начинающие специалисты работодателей почти не интересуют. Эксперты связывают происходящее с антироссийскими санкциями.

Обесценивание мобильных разработчиков

В России наблюдается стремительное падение спроса на разработчиков мобильных приложений. Как сообщили CNews представители компании «Технократия» (занимается разработкой мобильных приложений и цифровых сервисов), суммарное количество открытых вакансий в этой сфере в июле 2023 г. на 24% год к году.

По оценке экспертов «Технократии», существует две основные причины происходящего, и обе напрямую связаны с санкциями Запада против России. Первая причина – это весьма оперативное бегство иностранных компаний с российского рынка. Авторы исследования считают, что они могли перестать нанимать российских мобильных разработчиков.

Вторая причина – это ограничения со стороны Apple и Google. Обе компании, являющиеся крупнейшими игроками на рынке мобильных операционных систем, запретили россиянам публиковать свои новые платные приложения в магазинах Play и App Store, а также обновлять уже имеющиеся. Часть платных утилит Google и Apple и вовсе удалили из своих каталогов.

mob600.jpg

Фото: prostooleh / FreePik
Разработчикам мобильного ПО в России приходится несладко

Вся собранная специалистами «Технократии» статистика – это результат подсчета количества вакансий при помощи самописной программы-парсера, которая вела поиск вакансий по ключевым словам через публичный API портала HeadHunter. Если в названии или описании вакансии были указаны слова, относящиеся к мобильной разработке, то информация об этой вакансии попадала в базу данных, на основе которой строилась дальнейшая аналитика.

Экосистема Apple больше не ценится

В России почти все мобильные приложения разрабатываются исключительно для двух платформ – Android и iOS. Согласно исследованию «Технократии», снижения темпов найма затронуло в большей степени тех, кто пишет софт под iOS – с июня 2022 г. число открытых вакансий для iOS-разработчиков упал на 29,9%.

mob602.jpg

Фото: Технократия
Разработчикам ПО на Android будет проще найти новую работу

Тем, кто пишет под Android, повезло существенно больше – здесь открытых вакансий за тот же период стало меньше лишь на 13,5%. Вполне вероятно, это связано с популярностью Android на территории России – доля этой ОС в июле 2023 г. составила 72,85% против 26,85% у iOS (статистика StatCounter).

Также нельзя исключать и другие факторы. Например, CNews писал, что в июле 2023 г. в России начался бойкот смартфонов Apple iPhone – от их использования в служебных целях отказываются министерства, но на простых россиян это пока не распространяется.

Когда опыт и навыки действительно важны

Согласно отчету «Технократии», современному российскому бизнесу не очень нужны мобильные разработчики начального уровня, то есть джуны. Притом это касается не только тех, кто пишет софт под смартфоны и планшетные компьютеры – аналогичная практика характерна и для других областей российской ИТ-сферы.

Компании нацелены нанимать в первую очередь специалистов высокого уровня, то есть сеньоров, но готовы рассмотреть и «середнячков» – мидлов, тогда как спрос на джунов очень невысок. Объясняется это, считают эксперты «Технократии», тем, что бизнес закрывает потребности в начинающих разработчиках в первую очередь через собственные программы стажировки, а также при помощи сотрудничества с образовательными площадками, вузами и edtech-компаниями.

mob604.jpg

Фото: Технократия
Джуны требуются отнюдь не везде

Некоторые крупные компании и вовсе начинают самостоятельно готовить джунов. Например, у «Яндекса» есть свой edtech-продукт «Практикум», выпускники которого могут стать частью команды «Яндекса». Но есть и те, кто пошел еще дальше – как сообщал CNews, в середине июня 2023 г. «Тинькофф» открыл собственный университет на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Программа бакалавриата в нем стартует в сентябре 2024 г., а первый набор будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Если рассматривать ИТ-отрасль в целом, то лишь 5% компаний заинтересованы в джунах – 56% нужны сеньоры, 39% – мидлы. Что до отдельной телеком-сферы, то здесь начинающие вообще не приветствуются – 51% работодателей ищут опытных работников, 49% сгодятся и мидлы.

Крупный бизнес всегда поможет

В настоящее время российским мобильным разработчикам проще и быстрее всего можно устроиться в крупную отечественную компанию, притом не обязательно из сферы ИТ. Так, согласно статистике «Технократии», в по итогам первого полугодия 2023 г. по числу открытых вакансий разработчиков мобильного ПО лидировали (в порядке убывания) «Тинькофф», VK, Сбербанк и «Яндекс», а замыкал первую пятерку оператор МТС.

Во второй половине 2022 г. места распределялись немного по-иному: «Тинькофф», за ним VK, на третьем месте «Яндекс», а следом – Сбербанк и «Центр высоких технологий. На шестом месте находился Ozon, которого в рейтинге за первую половину 2022 г. нет и топ-20, а МТС был на восьмой позиции.

mob603.jpg

Фото: Технократия
ИТ была и остается главной отраслью - поставщиком открытых вакансий мобильных разработчиков

Согласно исследованию, топ-10 компаний, которые активно ищут мобильных разработчиков, вместе обеспечивают 27% общего объема вакансий на рынке. Топ-50 компаний покрывают 46,5% рынка вакансий, а топ-100 компаний – 58%.

Глобальная статистика HeadHunter

Согласно статистике HeadHunter, по итогам I и II кварталов 2023 г. количество вакансий в ИТ-сфере снизилось на 9% год к году. Это своего рода коррекция рынка, которая стала следствием резкого роста числа открытых ИТ-вакансий в 2021 г.

Сфера мобильной разработки пострадала сильнее других – падение составило 24%. Для сравнения, спрос на backend- и frontend-разработчиков хоть и сократился, но гораздо скромнее – на 4% и 15% соответственно.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От SAP отказывается один из важнейших инфраструктурных операторов России

За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро

Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone

Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков

Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор

Минцифры после атаки БПЛА переходит на частичную удаленку, но рассчитывает вернуться в привычный режим

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще