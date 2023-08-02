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В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут

Российский бизнес нуждается в большем количестве SMM-специалистов – компании распробовали соцсети как канал продвижения, и теперь в стране дефицит SMM-щиков. В эту сферу можно войти из любой другой, например, из ИТ, где идут массовые сокращения – набирают популярность онлайн-курсы по SMM, которые можно пройти, не выходя из дома. Зарплаты в этой сфере доходят до 200 тыс. руб. в месяц – это 24-процентный рост всего за год.

Бизнес устремился в соцсети

Россия столкнулась с серьезной нехваткой специалистов в сфере маркетинга в социальных сетях (social media marketing, SMM), которые занимаются продвижением в социальных сетях. Это видно, в том числе, и по статистике отечественного портала HeadHunter – в первой половине 2023 г. вакансий на должность SMM-специалиста было открыто около 440, однако активных резюме в этой области было лишь 385.

Одна из основных причин происходящего – быстрый рост сферы SMM. «Мы видим причину дефицита кадров в быстром экономическом росте рынка инфлюенс-маркетинга, – сообщила «Известиям» президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова. – В последнее время активно открываются новые агентства и целые департаменты по сопровождению деятельности в социальных сетях. В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников на их ведение».

Нельзя не отметить, что в России активно поощряется использование отечественных социальных сетей. Иностранные же, по крайней мере, наиболее известные из них, по тем или иным причинам заблокированы (Twitter и LinkedIn) или строжайше запрещены в России, как всемирно известная «соцсеть с картинками», и детище Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), с которого в 2006 г. Павел Дуров срисовал «Вконтакте».

В сфере мессенджеров, с которыми SMM-специалисты тоже работают, картина иная – отечественные сервисы не интересуют ни их, ни обычных пользователей. Среди наиболее популярных в России мессенджеровамериканский WhatsApp и британский Telegram от упомянутого Павла Дурова.

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Фото: Республика Северная Осетия - Алания (офиц. портал
В России ренессанс соцсетей, золотое время для SMM-щиков

Судя по всему, социальные сети в России переживают второе рождение, поскольку бизнес стал гораздо активнее использовать их для продвижения. Как сообщил изданию глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, бизнес действительно начал «динамичнее развивать свои каналы в соцсетях». По его словам, компании увидели, что «такая активность привлекает клиентов».

Раритет стоит дорого

Чем реже встречается тот или иной товар, тем дороже он стоит, и это правило в полной мере относится и к рынку труда. Чем больше дефицит специалистов в той или иной отрасли, тем больше им готовы платить, лишь бы те не ушли к конкурентам. В результате зарплаты SMM-щиков в России не просто выросли, они взлетели в очень короткий срок, и теперь они получают ничуть не меньше финансистов, юристов, экономистов и врачей, а иногда и больше, чем они.

Впрочем, до программистов, как сообщал CNews, им еще очень далеко. Знающие язык PHP специалисты могут зарабатывать по 500 тыс. руб. в месяц, тогда как SMM-щики получают до 200 тыс. руб. Однако в сравнении с летом 2022 г. это больше на 24% – работодатели действительно торопятся повышать им заработную плату.

Однако на такие деньги, по словам собеседников «Известий», могут рассчитывать не все, кто занят в сфере SMM. «В первом полугодии 2023 г. основной массив предложений по зарплатам таких специалистов находится в диапазоне 80–115 тыс. руб., год назад большинство зарплат было на уровне 60–100 тыс. руб. – сообщил изданию руководитель направления медиапланирования и партнерств в HeadHunter Никита Мереминский. – От 180 тыс. рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях».

У Ассоциации блогеров и агентств статистика немного другая. В ней сказано, что старший аккаунт-менеджер может просить у работодателя зарплату до 160 тыс. руб., а ежемесячный доход аккаунт-директора к моменту выхода материала достигал180–200 тыс. руб.

Успеть раньше других

Нельзя исключать, что в кратчайшие сроки дефицит SMM-специалистов сменится их чрезмерным избытком. Сфера информационных технологий, годами прираставшая тысячами новых работников, в настоящее время переживает период массовых увольнений, а также превышения спроса (количества активных резюме) над предложением (количество открытых вакансий). Например, подобное наблюдается в сегменте мобильных разработчиков – тех, кто пишет программы под iOS и Android.

Тем временем попасть в ИТ в 2023 г. очень просто – достаточно пройти любой интенсив в любой онлайн-школе и получить сертификат по любой профильной специальности. Однако эти же школы с готовностью обучают и SMM-специалистов, что позволяет быстро войти в эту профессию даже тем, кто раньше никогда не имел дел ни с социальными сетями, ни тем более с маркетингом.

Но опасности перенасыщения рынка SMM такими «джунами» (специалистами начального уровня с минимальным опытом или вовсе без такового) пока нет, считает Владимир Зыков. Он сообщил изданию, что такие работники ввиду отсутствия навыков не способны выполнять поставленные перед ними задачи.

Зыков подчеркнул, что в SMM очень много подводных камней, с которыми неопытный сотрудник может очень быстро столкнуться. Это может привести к пустой трате бюджета на маркетинг. В ИТ-сфере, как сообщал CNews, джунов тоже не ценят и не хотят брать на работу.

Георгий Дорофеев

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